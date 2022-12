Comment la star portugaise Goncalo Ramos a remplacé Ronaldo et Nunez

Le Portugal a trouvé une nouvelle star, puisque Goncalo Ramos s’est annoncé sur la scène internationale avec un tour du chapeau lors de la victoire 6-1 contre la Suisse en huitièmes de finale de la Coupe du monde.

Ramos, 21 ans, n’avait disputé que 23 minutes de football international – marquant un but et décrochant une passe décisive lors d’une victoire amicale 4-0 contre le Nigeria en novembre 2022 – avant d’être emmené au Qatar 2022. Cependant, il lui a fallu peu de temps pour faire sa marque sur la Coupe du monde mardi soir alors qu’il a été nommé en remplacement de Cristiano Ronaldo, qui a été abandonné après une altercation avec l’entraîneur Fernando Santos.

2 Connexe

L’attaquant de Benfica a brièvement quitté le banc lors des matchs contre le Ghana et l’Uruguay, mais n’a joué que 10 minutes lors de ces matchs avant d’être un remplaçant inutilisé contre la Corée du Sud.

Mais, poussé dans le premier onze pour remplacer Ronaldo contre la Suisse pour ses débuts internationaux complets, il a ouvert le score à la 17e minute au stade de Lusail avec une frappe de fusée dans le poteau proche du gardien Yann Sommer.

Après la mi-temps, Ramos a de nouveau frappé en entrant sur le centre bas du défenseur Diogo Dalot à la 51e minute, avant d’aider à marquer le but de Raphael Guerreiro quatre minutes plus tard. Il a ensuite complété son tour du chapeau avec une puce habile sur un Sommer pressé, devenant le plus jeune joueur masculin à marquer trois buts dans un match à élimination directe de la Coupe du monde depuis la légende brésilienne Pelé en 1958.

Ramos est passé par l’académie Seixal et pour les fans de Benfica, ses exploits sont bien connus puisqu’il a marqué 14 buts en 21 matchs jusqu’à présent cette saison, battant déjà ses huit en 46 lors de ce qui a été une percée l’année dernière.

L’attaquant a joué un grand rôle dans le remplacement de Darwin Nunez, qui a déménagé à Liverpool pour 100 millions d’euros en juin, alors que peuvent attendre Benfica et le Portugal de lui à l’avenir ? Nous creusons les données avec l’ancien éclaireur Tor-Kristian Karlsen.

Goncalo Ramos à Benfica depuis 2019 An Jeux Min Touches Passer% Chance Ast xA Objectif xG Tir SOG % 2019-20 1 5 5 66,70% 0 0 0 2 0,61 2 100.00% 2020-21 4 93 50 66,70% 1 0 0,68 2 1.03 4 75,00% 2021-22 29 1 609 791 80,20% 22 1 2.01 sept 8,57 55 43,60% 2022-23 11 805 260 75,40% sept 1 1 9 9.05 36 44,40%

Position

Initialement positionné comme attaquant en retrait / soutien derrière Nunez ou Roman Yaremchuk à Benfica, il a été transféré à un rôle d’avant-centre plus traditionnel au début de la saison avec beaucoup d’effet. — Karlsen.

Par les chiffres

La carrière internationale de Ramos n’a que quatre matchs jusqu’à présent, mais il a déjà eu un grand impact lors de la Coupe du monde 2022.

Touches: 42

Précision de passage : 81,8 %

Chances créées: 2

Coups: 6

Tire sur la cible: 83,3%

Buts: 3

Objectifs attendus: 1.47

Forces

Bien qu’il continue d’errer dans son interprétation du rôle d’avant-centre – il gagne souvent du terrain en dribblant – Ramos a particulièrement impressionné par sa capacité à terminer rapidement avec l’un ou l’autre pied, sa première touche fine lui permettant de mettre en place des finitions rapides et soignées. Il excelle à choisir les bons espaces dans la surface et à s’éloigner de son marqueur au bon moment, quelques-uns de ses buts provenant de tap-ins.

Ayant déjà joué plus profondément, Ramos est également un joueur de combinaison intelligent qui peut mettre en place l’action d’attaque initiale ainsi que la fin. Bien qu’il ne soit pas rapide comme l’éclair, sa capacité à chronométrer ses mouvements le voit souvent s’éloigner des défenseurs lorsqu’il joue sur les épaules des défenseurs centraux.

D’une position plus centrale, il a également développé son jeu aérien – il est doué pour diriger ses têtes – offrant une cible naturelle pour les centres. –Karlsen

Comment il peut s’améliorer

Pour un joueur de 21 ans à sa première saison en tant que titulaire, Ramos a aiguisé pratiquement tous les aspects de son jeu. Bien qu’avide de ses fonctions pressantes, il pourrait devenir encore plus affirmé dans les duels d’attaque en ajoutant un élément de “cynisme” à son jeu.

Tendant actuellement à marquer par séquences (bien que son ratio actuel soit impressionnant), le temps montrera s’il peut devenir un buteur régulier au plus haut niveau. –Karlsen

Goncalo Ramos a beaucoup de potentiel pour s’améliorer et n’a encore que 21 ans. Mike Hewitt – FIFA/FIFA via Getty Images

Entre guillemets

Gonçalo Ramos : “Je pense que même dans mes meilleurs rêves, je n’ai pas pensé à faire partie du onze de départ pour les phases à élimination directe. Cristiano Ronaldo est notre leader. C’est le capitaine, c’est le leader et nous avons toujours hâte de jouer à ses côtés. Il est ma référence et une idole pour beaucoup d’entre nous. Cristiano Ronaldo, [Robert] Lewandowski, [Zlatan] Ibrahimovic, ces joueurs sont mes modèles.”

Avec qui a-t-il été lié ?

Ramos était lié à des déménagements à Manchester United et Newcastle United en novembre, tandis que le PSG et les Wolves l’auraient également regardé, mais Brighton a montré un intérêt l’été dernier.

Benfica aurait demandé au moins 40 millions d’euros aux clubs intéressés, mais ce chiffre a probablement augmenté après ses efforts au Qatar. Il aurait une clause de libération de 120 millions d’euros dans son contrat, qui expire en 2026.