Comment la star de TikTok, Noah Beck, est-elle devenue si célèbre ?

Le premier post TikTok de Noah Beck a été un flop.

En janvier 2020, alors qu’il était chez lui en Arizona pendant les vacances d’hiver de l’Université de Portland, sa sœur, Tatum, lui a présenté TikTok. “Elle avait environ 8 000 abonnés, et je me suis dit : ‘Wow, c’est beaucoup'”, a déclaré M. Beck. “J’étais le petit frère ennuyeux qui disait:” Je te parie que dans deux semaines, j’aurai plus de followers que toi. “”

Il a posté deux vidéos, dont une de neuf secondes dans laquelle il a synchronisé les paroles de rap vulgaire d’une chanson de Megan Thee Stallion. Tourné dans sa chambre avec un iPhone, il avait toutes les marques banales de la vie d’un adolescent de banlieue : T-shirt blanc, cheveux tombants, guirlandes lumineuses, murs couverts de photos et d’affiches.

Il n’est allé nulle part. Mais quelques mois plus tard, lorsque la pandémie a mis fin à la vie du campus partout, la vidéo a mystérieusement décollé. “Quand je me suis réveillé, j’avais 20 000 abonnés”, a-t-il déclaré. “Et chaque vidéo avait environ 300 000 vues. J’ai pensé que c’était un bug. »

Aujourd’hui, M. Beck, 21 ans, compte plus de 34 millions d’abonnés sur TikTok, ce qui le place un peu derrière Kylie Jenner (49,1 millions) et une petite amie de deux ans, Dixie D’Amelio (57,5 millions) – plus à ce sujet plus tard. Il est passé d’un étudiant anonyme en formation pour devenir joueur de football professionnel à une superstar de TikTok qui, ces derniers mois, s’est assis au premier rang de la Fashion Week de Paris, portait un smoking blanc à la première cannoise de “Top Gun: Maverick, ” a modelé pour AMI Paris et a joué dans un match de football de célébrités pour l’UNICEF.