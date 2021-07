Comment la star de TikTok, Brooke Monk, a gagné 16 millions de followers en 2 ans

Brooke Monk a publié son premier post sur TikTok en septembre 2019 et depuis lors, elle a gagné 16,1 millions de followers et 1,2 milliard de likes sur ses vidéos.

« J’ai l’impression que la majorité du public commence à se sentir déconnecté de ses influenceurs lorsqu’ils deviennent trop gros et qu’ensuite ils ne se soucient plus vraiment de leur public », a déclaré Monk.

Monk pensait qu’il était important que les marques ne changent pas le style d’un influenceur. Sinon, elle a déclaré que cela pourrait donner l’impression que le contenu était sponsorisé, comme un « visage tenant un produit », ce qui pourrait voir la popularité de l’influenceur commencer à s’estomper.

Elle pensait que les marques travailleraient beaucoup plus avec les influenceurs à l’avenir « parce que le public se sent plus connecté à un influenceur, s’il voit sa vie quotidienne et ne regarde que son contenu, par opposition aux célébrités ou même aux publicités ou aux infopublicités ».

La popularité de TikTok a explosé au milieu de la pandémie. En juin 2020, le nombre total d’utilisateurs actifs mensuels de TikTok aux États-Unis était passé à plus de 91 millions, contre 27 millions en 2019.

Monk a déclaré qu’elle avait réalisé qu’elle était devenue une influenceuse lorsque les gens ont commencé à lui demander quels produits de coiffure et de maquillage elle utilisait.