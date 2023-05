Comment la star de la NBA Damian Lillard a transformé une blessure au pied en une entreprise de baskets

Alors qu’il jouait au basket-ball universitaire à la Weber State University, Damian Lillard s’est cassé le pied droit en tant que junior, ce qui l’a empêché de participer à tous les matchs de la saison 2010-2011, sauf neuf.

Ce n’était qu’une des multiples blessures au pied et des problèmes comme la fasciite plantaire que Lillard, maintenant meneur All-Star de la NBA pour les Portland Trailblazers, a traités au cours de sa carrière de joueur. Exacerbant les problèmes liés à ses pieds plats, Lillard a déclaré que les blessures résultaient du manque de soutien qu’il recevait des semelles intérieures standard trouvées dans les baskets de basket-ball.

Cela a conduit Lillard, aidé par une proposition commerciale de son agent Nate Jones, à lancer Move, une marque de semelles de chaussures de performance, quelque chose qui, selon lui, peut non seulement aider les athlètes professionnels comme lui et ceux qui aspirent à atteindre ce niveau, mais quiconque se retrouve sur leurs pieds souvent.

« Je pense que beaucoup de gens pourraient vraiment bénéficier d’une attention particulière pour la santé des pieds », a déclaré Lillard à Dominic Chu de CNBC lors de l’événement virtuel Small Business Playbook de CNBC jeudi. « Nous ne pouvons rien faire sans des pieds sains en tant qu’athlètes. »

La société, qui a un groupe d’investisseurs qui comprend son compatriote star de la NBA Chris Paul, a été lancée en décembre 2021 et vend des semelles intérieures à partir de 39,99 $ qui ont une base composite semblable au carbone, un système à double mousse pour aider à absorber les chocs et un support de torsion supplémentaire pour meilleure stabilité du talon et du médio-pied. Il a réalisé plus de 100 000 dollars de ventes le premier mois via le canal de vente directe aux consommateurs et prévoyait 1 million de dollars de ventes pour 2022, avait précédemment rapporté CNBC.

Lillard a déclaré que bien que se concentrer sur la santé des pieds soit essentiel pour les joueurs de la NBA – dont beaucoup portent des semelles intérieures personnalisées ou d’autres produits pour aider à soulager le stress de leurs pieds compte tenu de la quantité de jeux, d’entraînements et d’entraînements qui ont lieu chaque semaine – il est également important pour jeunes athlètes, qu’ils atteignent ou non leur objectif de jouer au niveau professionnel.

« Vous pouvez prolonger votre carrière en prenant simplement soin de vos pieds, mais pensez au nombre de jeunes athlètes qui souffrent de blessures, et cela n’atteint même pas le point où ils continuent à jouer ou à réussir. [basketball] carrière pour gagner de l’argent », a-t-il déclaré. « C’est plus important en ce moment en raison de leur niveau d’activité, du temps que nous passons à nous entraîner et à jouer à des jeux… vous voyez de plus en plus de blessures, en particulier aux pieds. »

Alors que les semelles intérieures de baskets représentent une petite partie du marché mondial des baskets de plus de 150 milliards de dollars, il s’agit d’un espace bondé rempli de produits personnalisés vendus par des podologues et de produits de soins des pieds vendus chez les détaillants à grande surface d’entreprises comme Dr. Scholl’s, qui appartient à la société de capital-investissement Yellow Wood Partners et Superfeet, détenue par la société de capital-investissement Westward Partners. Un pourcentage élevé de porteurs de baskets utilisent également la semelle intérieure standard fournie avec leurs chaussures.

Mais Lillard pense qu’à mesure que de plus en plus de gens comprennent pourquoi il est important de prêter attention à la santé de vos pieds, Move trouvera non seulement son chemin dans davantage de vestiaires de la NBA, mais également dans la peau d’autres travailleurs.

« Il y a quelque chose à dire sur les gens qui travaillent et sont debout toute la journée, il y a beaucoup de données sur la valeur de l’utilisation de semelles intérieures et de leur confort toute la journée », a-t-il déclaré, ajoutant que Move a depuis ajouté « All Day » semelles intérieures pour atteindre ce public.

Le statut de Lillard en tant que l’un des meilleurs buteurs de la NBA a contribué à mettre en lumière les semelles intérieures Move, mais il pense que le succès à long terme de l’entreprise viendra du fait qu’elle « parle d’elle-même ».

« Le produit doit parler de lui-même et des personnes qui mettent les semelles dans leurs chaussures », a-t-il déclaré. « C’est le véritable avantage concurrentiel. »