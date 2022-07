Comment la star de “John Wick” Keanu Reeves a pris le scénario écrit à l’origine pour un “homme de 75 ans” et “l’a fait sien”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Keanu Reeves a joué le héros d’action emblématique John Wick pendant près d’une décennie, mais le rôle devait à l’origine être écrit pour un acteur plus âgé tel que Clint Eastwood ou Harrison Ford.

L’un des producteurs de “John Wick”, Basil Iwanyk, a révélé dans le nouveau livre “Ils n’auraient pas dû tuer son chien : l’histoire orale complète non censurée de John Wick, Gun Fu et le nouvel âge de l’action”, par Edward Gross et Mark A. Altman, que l’assassin légendaire était censé être joué par un homme de 75 ans.

Iwanyk a déclaré dans le livre qu’un de ses meilleurs amis lui avait envoyé un scénario de Derek Kolstad – le créateur de la franchise “John Wick” – selon Divertissement hebdomadaire.

“Le responsable était un homme de 75 ans, 25 ans après avoir pris sa retraite. C’était amusant de voir Clint Eastwood donner un coup de pied à… Je me suis dit : ‘D’accord, il y a probablement un ou deux noms avec lesquels tu pourrais faire ça : Clint Eastwood, Harrison Ford », a fait remarquer Iwanyk.

Kolstad a noté que c’était Reeves “qui a mis ses serres dans [the script] et l’a fait sien.” Puisque l’acteur de “The Matrix” a montré un grand intérêt pour le scénario, il a remanié le personnage afin de le jouer.

“J’ai passé deux mois chez Keanu le week-end à travailler sur le scénario”, a déclaré Kolstad dans le livre, qui a été publié mardi.

“Il lit [the script] un vendredi, en 90 minutes, et c’était genre “Je veux le faire””, se souvient le scénariste.

“La première chose que Keanu m’a dite a été:” D’accord, Derek, je vais lui faire jouer 35. “”

Reeves reviendra en tant que célèbre John Wick dans “John Wick: Chapitre 4”, dont la première est prévue le 23 mars 2023 depuis Lionsgate.