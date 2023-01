Comment la star de Dancing on Ice, Michelle Heaton, a courageusement surmonté la dépendance à la drogue et à l’alcool après une note émotionnelle de son mari

APRÈS s’être rendue à la patinoire pour son premier numéro dans Dancing on Ice, Michelle Heaton a été submergée par l’émotion alors qu’elle louait le spectacle pour lui avoir donné une “seconde chance”.

C’était un sentiment sincère de la part de la chanteuse de Liberty X qui, il y a à peine deux ans, était aux prises avec une dépendance à l’alcool et à la drogue qui lui a presque coûté sa famille et sa vie.

Michelle est maintenant en forme et en bonne santé après avoir abandonné l’alcool[/caption] Instagram

La chanteuse a récemment partagé cette photo d’elle en proie à l’addiction[/caption]

Quand elle a touché le fond, elle buvait une bouteille de vodka et deux bouteilles de vin par jour.

Elle a été hospitalisée à plusieurs reprises et a admis qu’elle avait donné la priorité à l’achat d’alcool plutôt qu’à emmener les enfants Faith, 11 ans, et AJ, neuf ans, à l’école.

“J’avais abandonné la vie”, a déclaré l’homme de 43 ans à Closer dans une récente interview.

“Au plus bas, je me réveillais le matin et je priais pour que quelqu’un m’aide, ou je voulais juste mourir.

«Je me fichais de perdre ma famille ou mes amis, il s’agissait seulement de savoir d’où viendrait le prochain verre.

“Ma peau était grise, j’étais épuisée et mon corps était complètement méconnaissable et gonflé.”

Maintenant sobre depuis 21 mois, elle a dit au public de DOI qu’elle avait participé à l’émission ITV il y a plusieurs années mais qu’elle n’était “pas en état de le faire”.

Mais la mère de deux enfants a changé sa vie après qu’une intervention de copains l’a placée au centre de réadaptation Priory – et une lettre puissante de son mari Hugh Hanley, la qualifiant de « menteuse » et « indigne de confiance », lui a fait jurer de se battre pour sa famille.

Michelle a eu un début émotionnel pour DOI[/caption] Instagram

L’habitude de l’alcool de Michelle l’a amenée à l’hôpital à quelques reprises[/caption]

Perdu le contrôle

En 2012, Michelle a pris la décision courageuse de subir une double mastectomie, suivie d’une hystérectomie en 2015 après avoir été diagnostiquée porteuse du gène du cancer BCA2.

Admettant qu’elle a commencé à “utiliser l’alcool comme béquille”, le confinement l’a vue devenir une dangereuse dépendance, affirmant qu’elle “ne pouvait pas respirer sans boire”.

“Nous n’interagissions pas avec les gens, alors finalement c’est devenu une fête pour un”, dit-elle.

“C’est devenu de l’auto-sabotage de ma part et, à un moment donné, au cours de la dernière année et demie, j’ai perdu tout contrôle et j’étais complètement impuissant face à l’alcool. Je ne sais pas quand ni comment c’est arrivé, mais à un moment donné, c’est arrivé.

Le soir du Nouvel An en 2020, la chanteuse – qui consommait également de la cocaïne – a été transportée d’urgence à l’hôpital et a récemment partagé des photos choquantes d’elle-même sous perfusion.

Elle a écrit: “Il y a deux ans, c’était moi. J’ai été admis à l’hôpital, pas pour la première ni pour la dernière fois.

“J’ai quitté l’hôpital le lendemain, je me suis dirigé vers l’off-licence et j’ai acheté plus de vodka.

« Cela semble fou ? Il est! Mais c’était la seule façon dont je savais vivre. Donc je pensais.

“J’ai juré à mes pairs, à ma famille et à mes médecins que j’étais en voie de guérison. C’est ce que je voulais dire. Mais l’esprit d’un toxicomane avait un plan différent.

Cette nouvelle année, elle a partagé cette photo d’il y a deux ans[/caption]

Sauvé par des amis célèbres

En plus d’avoir un impact énorme sur sa santé, la dépendance de Michelle creusait un fossé entre elle et son mari dévoué Hugh, qu’elle a épousé aux Bahamas en 2010.

Mais ce sont ses amis célèbres – dont Katie Price – qui sont finalement intervenus et se sont cotisés pour payer un séjour de 28 jours au Prieuré, après une consommation de cocaïne de trois jours en avril 2021.

« Je criais à l’aide alors que je ne pouvais pas vraiment demander de l’aide. Mais quand on est accro, on a l’impression qu’il n’y a pas d’issue », a-t-elle déclaré au Sun.

Se souvenant du moment où ses amis ont offert leur soutien, Michelle a ajouté : « Je tremblais et je pleurais. J’étais ivre. Katie Price a dit: “Bien, tu vas au Prieuré.”

“Mon premier réflexe a été ‘Dieu merci’. Je n’ai jamais demandé d’aide, mais ils ont pu voir que j’en avais besoin.

Les médecins ont dit à Michelle que son corps avait commencé à s’arrêter et qu’elle était sur le point de mourir d’une cirrhose du foie.

S’adressant à la star de Lorraine, l’expert du Priory, le Dr Niall Campbell, a déclaré qu’elle souffrait d’une “hépatite alcoolique” et se dirigeait vers des lésions hépatiques permanentes, ajoutant: “Je ne sais pas trop comment vous étiez encore en vie.”

La dépendance de Michelle a dégénéré en confinement[/caption] INSTAGRAM/MICHELLE HEATON

Michelle a souffert de ballonnements, comme le montrent ces photos avant et après[/caption]

Lettre déchirante

Bien qu’il soit la cible de ses colères ivres, Hugh a refusé de s’éloigner de leur mariage en disant: “Nous sommes ensemble depuis 14 ans maintenant, donc je savais bien qui est Michelle et que ce n’était pas elle.

“Je pense juste que c’était le désir et l’espoir de récupérer ma femme.”

Alors qu’elle faisait ses premiers pas vers la sobriété à la clinique, Hugh a écrit à sa femme une lettre sincère détaillant l’impact de la dépendance sur leur famille.

« Ces trois dernières années, je t’ai vu tourner en rond et devenir quelqu’un que je ne reconnais pas. La tension qui a été mise sur notre relation a été très exigeante et j’ai été gêné plusieurs fois par la façon dont tu m’as parlé devant des gens qui n’ont jamais été toi, tu as toujours été mon plus grand fan”, a-t-il écrit.

“Votre comportement addictif m’a beaucoup blessé personnellement, Chelle, et il a fait de vous une menteuse.

“Tu es devenu quelqu’un de très indigne de confiance, ton comportement m’a privé de ma femme et des enfants de leur maman.”

La lettre brutalement honnête a frappé à la maison et Michelle a juré de changer sa vie, disant plus tard à Loose Women: “La dépendance m’a eu et la dépendance a créé cette personne que je ne reconnais même plus maintenant.”

Elle a également révélé sa culpabilité d’avoir fait passer la boisson avant ses enfants, en disant : « Je n’étais présente pour personne. Je ne leur ai pas donné ce dont ils avaient besoin.

Hugh a admis plus tard qu’il n’avait aucune idée que sa femme prenait de la drogue.

“Des trucs sont sortis pendant qu’elle était là-bas – je ne savais rien de la cocaïne”, a-t-il déclaré au Sun.

“Heureusement, nous avons pu parler et ne pas être dans une situation où cela s’est aggravé.”

Hugh a dit qu’il avait expliqué le traitement de Michelle à leurs enfants en leur disant qu’elle avait été «fâchée» et qu’elle était partie pour «revenir heureuse».

Transformation corporelle

Grâce au Prieuré, Michelle s’est lancée dans le programme de rétablissement en douze étapes conçu à l’origine par les Alcooliques anonymes (AA) pour aider les toxicomanes, leurs familles et leurs amis.

En octobre 2021, elle a célébré l’atteinte de la 12e étape avec des vacances dans le B&B sec, Casa Salvia, à Tenerife.

Le Noël suivant, elle a parlé de faire face à sa première période de fête sobre et a dit qu’elle “l’attendait avec impatience”.

Alors qu’elle se battait pour retrouver la santé, la maman de deux enfants a commencé à aller au gymnase au lieu de la bouteille et publie des mises à jour régulières sur son impressionnant pack de six.

Elle les alterne avec des photos avant et après pour rappeler à ses 300 000 abonnés quelle épave elle était avant d’obtenir l’aide dont elle avait besoin et encourager les autres à contacter des amis qui pourraient avoir un problème avec l’alcool ou la drogue.

Dans un article récent, elle a partagé un message inspirant pour les parents, exhortant les personnes qui disent “je mourrais pour mes enfants” à dire “je vivrais pour eux” à la place.

Hugh et Michelle ont rafistolé leur relation[/caption] Instagram

Michelle va à la gym au lieu de la bouteille[/caption]

Enfin du contenu

Michelle a parcouru un long chemin depuis les jours sombres de la dépendance et a subi une transformation complète.

Avec son mariage sur les rails, elle apprécie son rôle de mère nourricière et a récemment révélé qu’elle embrassait le bonheur pour la première fois.

Elle a ajouté : « Je suis vraiment en bonne santé. J’aime la nourriture et la vie est tellement meilleure.

“C’est clair, je ne regarde pas à travers une brume maintenant. Cela ne s’est pas fait du jour au lendemain, mais je peux apprécier les choses.

« J’avais l’habitude de détester le mot ‘contenu’. Quand Hugh l’utilisait, je devenais fou, car je pensais que cela signifiait s’installer. Je discuterais avec lui.

« Maintenant, je comprends ce que le contenu signifie : c’est la sérénité et la paix. Je crois que j’ai ça maintenant.