Comment la star de Bollywood Aamir Khan a donné vie à son adaptation hindi de Forrest Gump

Dans une nouvelle adaptation en hindi de Forrest Gumpla vie n’est pas comme une boîte de chocolats – c’est comme une boîte de golgappas, un mets de rue indien composé de pain plat, de garniture et d’eau épicée.

L’acteur de Bollywood Aamir Khan – l’une des plus grandes stars de cinéma au monde – livre une ligne similaire mais distincte sur la collation populaire en tant que personnage principal de Laal Singh Chaddhaun remake fidèle du classique de 1994 avec Tom Hanks.

Khan, qui compte l’original parmi ses films préférés, a déclaré que la nouvelle production s’était produite “tout à fait par accident” après une conversation avec son collègue acteur Atul Kulkarni.

“Nous discutions Forrest Gump et je disais que c’est l’un de mes films préférés. Et puis deux semaines plus tard, il m’appelle et me dit, j’ai écrit une adaptation pour Forrest Gump“, a déclaré l’acteur vétéran à CBC News.

“Atul n’est pas un écrivain”, a déclaré Khan, qui incarne le protagoniste Laal depuis ses années universitaires jusqu’à l’âge mûr. “Et il l’a écrit en deux semaines, et [it’s] une adaptation de Forrest Gump – c’est un classique culte. Donc je n’avais pas beaucoup d’espoir là-dedans.”

Le scénario qui en a résulté était à la hauteur des normes de Khan (il est connu sous le nom de “Mr. Perfectionist” dans les médias indiens) et de l’esprit du film original : Laal Singh Chaddha échange les hanches giratoires d’Elvis Presley contre les bras ouverts de la star de Bollywood Shah Rukh Khan ; Vietnam pour la guerre de Kargil ; et la Bubba Gump Shrimp Company pour Rupa Company, une marque indienne de tricots.

Comme Forrest, Laal est un homme simple d’esprit qui se soucie profondément de ses proches, en particulier de sa mère (Mona Singh) et de son amie d’enfance et amoureuse, Rupa (Kareena Kapoor Khan). À la place de Forêt GumpL’enfant fleur de Jenny, qui meurt après des années de toxicomanie, Rupa est une actrice en herbe prise dans un cycle dangereux de violence domestique.

Il raconte l’histoire de sa vie – une toile de fond de moments importants de l’histoire de l’Inde, comme l’assassinat du Premier ministre Indira Gandhi et la victoire du pays à la Coupe du monde de cricket en 1983 – à un groupe d’étrangers dans un train.

Les critiques appellent au boycott

Il a fallu huit ans à Khan pour acquérir les droits de remake de Forrest Gump. Laal Singh Chaddhaqui est sorti jeudi dans le monde entier, a été la cible d’une campagne de boycott du film, après que les propos tenus par Khan il y a sept ans ont refait surface sur les réseaux sociaux.

Khan, qui est musulman, a déclaré lors d’un événement en 2015 que “l’intolérance” au sein du climat politique en Inde faisait des ravages sur sa famille. Il a dit que cela affectait particulièrement sa femme d’alors, Kiran Rao.

“Kiran et moi avons vécu toute notre vie en Inde. Pour la première fois, a-t-elle dit, devrions-nous quitter l’Inde ? C’est une déclaration désastreuse et importante que Kiran doit me faire. Elle craint pour son enfant”, avait déclaré Khan. .

Les commentaires ont été interprétés comme anti-hindous, en particulier par les partisans de l’actuel Premier ministre indien, Narendra Modi, le chef du parti de droite Bharatiya Janata, qui épouse une forme de nationalisme hindou.

Khan faisait référence à une violence accrue contre les minorités religieuses de l’Inde, y compris les musulmans et les sikhs. L’acteur a expliqué plus tard que ses propos avaient été sortis de leur contexte : “J’aime mon pays”, avait-il déclaré en 2016.

Lors de son entretien avec CBC News, Khan a déclaré que lui et ses contemporains étaient habitués au contrecoup.

“Le fait est que tant de films sont trollés et que tant de célébrités sont trollées”, a-t-il déclaré, notant qu’il existe des hashtags actifs appelant au boycott d’autres films de Bollywood et de l’industrie du cinéma hindi en général. “Je suppose, vous savez, nous ne réagissons pas à tout cela.”

“Donc, bien qu’il y ait des gens qui aimeraient nous boycotter … J’espère que le plus grand pourcentage de gens sont des gens qui aimeraient regarder le film.”

Le cinéma américain et indien peuvent apprendre l’un de l’autre

De gauche à droite, Kareena Kapoor Khan dans le rôle de Rupa avec Khan dans le rôle principal de Laal Singh Chaddha. L’intérêt amoureux de Laal, Rupa, est une actrice en herbe prise dans un cycle dangereux de violence domestique. (Paramount/Associated Press)

Laal Singh Chaddha est un remake presque scène par scène de Forrest Gump – “Cours, Laal, cours !” crie Rupa pendant plusieurs moments charnières – et ce n’est pas la première fois que Khan réalise un film en hindi pour le public indien avec Hollywood à l’esprit.

Il a joué dans le film de 1995 Salut Aatanqui s’inspire de Le parrain; cette même année, son film Akele Hum Akele Tum est sorti et était une libre adaptation de Kramer contre Kramer. 2008 Ghajini est basé sur le film de Christopher Nolan Mémento.

Khan dit que le cinéma américain et indien – un terme qu’il préfère à Bollywood, qui est légèrement limité en ce qu’il fait référence à l’industrie du cinéma hindi basée à Mumbai – peut apprendre l’un de l’autre.

“Je pense que le cinéma indien a beaucoup à apprendre du cinéma américain, je pense en termes de langage de narration, en termes d’avancées techniques”, a déclaré Khan. Il a déclaré que d’autres industries peuvent bénéficier des perspectives positives et de l’échelle du cinéma indien.

“L’espoir est une partie très importante de nos vies, et c’est quelque chose qui est un ingrédient très important dans nos films, dans un sens, autre que le fait que la plupart des films sont des comédies musicales. Donc, la musique, et une sorte de balayage dans la narration – légèrement plus grande que nature.”

Comme Laal Singh Chaddha s’ouvre dans le monde entier, y compris sur 350 écrans au Royaume-Uni, un nombre record pour un film indien, Khan espère que le film donnera à un public inconnu un sens de l’histoire et de la culture indiennes.

“J’aimerais aussi que le public extérieur à l’Inde voie la beauté du pays. Je pense que c’est quelque chose que nous… avons eu l’occasion de montrer.”