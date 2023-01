Comment la star australienne Garang Kuol s’en sortira-t-elle à Newcastle ?

Le déménagement de Garang Kuol à Newcastle sera intéressant à suivre pour les fans de football australiens. Serena Taylor/Newcastle United via Getty Images

Moins d’un an après son frère Alou déclarant que “Garangski a atterri” lorsqu’il a marqué lors de ses débuts en A-League Men, Garang Kuol a décollé. Avec la fenêtre de transfert de janvier en Angleterre maintenant ouverte, le transfert du joueur de 18 ans des Central Coast Mariners à Newcastle United en Premier League est terminé, et la dernière “prochaine grande chose” du football australien laisse un petit étang pour le gigantesque et perfide océan du football européen.

Il part avec un battage médiatique important derrière lui. Ce n’est pas souvent qu’un club européen paie une équipe de A-League un rapport de 300 000 £ pour n’importe quel joueursans parler d’un adolescent qu’ils auraient ensuite mis sur 25 000 £ par semaine sur un contrat de quatre ans.

Mais déclarer que Kuol quitte Gosford avec un présupposé de succès, c’est mal interpréter le sentiment dominant entourant son déménagement à l’étranger. Encore plus omniprésent parmi les observateurs du football australien que toute attente sur ce que Kuol deviendra est un sentiment d’espoir qu’il atteindra cette marque. Bien qu’il ne soit pas encore proche d’un produit fini, son approche intrépide, son refus de se laisser impressionner par toute occasion, son amélioration rapide et sa capacité à faire bouger les choses sur un terrain de football ont montré que les Socceroos peuvent avoir un talent générationnel entre leurs mains. .

Depuis ses débuts contre le Wellington Phoenix en avril dernier, Kuol a enregistré 584 minutes sur 18 matchs de la A-League Men, ou ALM, répartis également entre les campagnes 2021-22 et 2022-23. Seuls trois d’entre eux – tous survenus le mois dernier après son retour de la Coupe du monde – étaient des départs. Il a marqué quatre buts et enregistré une seule passe décisive lors de la première saison, et a ajouté deux buts et trois passes décisives lors de la dernière.

Selon ESPN Stats and Information, ses 0,94 buts et 0,62 passes décisives par 90 minutes ont tous deux mené l’ALM depuis le début de la saison 2021-22 parmi les joueurs avec un minimum de 10 apparitions. De plus, alors que ses engagements de buteur au cours de ses première et deuxième saisons sont restés constants à cinq, ses chances créées pour ses coéquipiers ont également augmenté.

Bien sûr, ces statistiques n’incluent pas le fait qu’à 18 ans et 79 jours, Kuol est devenu le plus jeune joueur à disputer les huitièmes de finale de la Coupe du monde depuis Pelé en 1958. Ou cela, avec un tir à la 97e minute qui Le gardien argentin Emiliano Martinez a réussi à rester à l’écart, il est venu à deux doigts de forcer les éventuels champions du monde à prolonger le temps lors de la défaite de l’Australie en huitièmes de finale.

Certes, cette promesse peut partir en fumée à tout moment. Les blessures pourraient frapper; Le choix du club de prêt de Newcastle pourrait s’avérer plus défavorable à son développement qu’il n’en existait à Central Coast; les minutes dont il a besoin pourraient ne pas être là ; sa faim et sa motivation pourraient commencer à décliner; un entraîneur qui ne s’intéresse pas à la santé du football australien pourrait le détester ; avoir constamment besoin de commencer pourrait le paralyser – et il pourrait même ne pas aimer le froid de l’hiver anglais et avoir le mal du pays.

Tout peut arriver et est arrivé à d’autres jeunes australiens qui ont franchi le pas. Mais à chaque étape du voyage de Kuol jusqu’à présent, ceux qui attendaient que le tapis soit retiré sous lui ont été laissés en attente alors qu’il passait de la NPL Victoria à la Coupe du monde. À ce stade, bien qu’il n’ait pas gagné un chèque en blanc, l’histoire suggère qu’il serait imprudent de parier contre lui.

“Je pense que ce qu’il a montré jusqu’à présent, son état d’esprit est très bon. C’est un jeune homme confiant, mais vous pouvez voir qu’il a les pieds sur terre”, a déclaré l’entraîneur de Melbourne Victory, Tony Popovic, qui a disputé plus de 100 matchs avec Crystal Palace. carrière, observée. “Il me semble clair qu’il a beaucoup de bon soutien autour de lui et je pense que c’est la clé. Il y a beaucoup de joueurs talentueux, beaucoup de joueurs avec du potentiel et très, très peu arrivent au sommet. . Et très peu jouent professionnellement. Mais il semble prendre les bonnes mesures avec un très bon réseau de soutien, je suis sûr qu’il en aura un à l’étranger aussi.”

La victoire de Popovic avait pour tâche de garder Kuol silencieux lors de son dernier match ALM avant de s’envoler pour Tyneside, ou de “gâcher la fête” comme l’a dit l’entraîneur. Mais alors qu’ils ont pu accomplir le premier – Kuol a été limité à une seule chance créée au cours des 79 minutes de son troisième début de carrière en championnat – Victory n’a pas été en mesure d’atteindre le second car les Mariners ont trouvé une victoire 2-1. .

Il est peut-être approprié que le dernier match de Kuol ait eu lieu contre Victory car, si quelques choses s’étaient passées différemment, il aurait très facilement pu jouer pour les quadruples champions ALM. Bien qu’il ait marqué les buts au niveau senior, quoique semi-professionnel, avec les Goulburn Valley Suns dans la compétition NPL2 de Victoria, le frère aîné de Kuol, Alou, avait été rejeté de l’académie de Victory par une administration précédente pour être “trop ​​brut”. Western United lui a donné un essai mais n’a jamais pris d’engagement ferme, tandis que Melbourne City n’a jamais montré d’intérêt.

Alou, qui joue maintenant pour le VfB Stuttgart en Allemagne, semblait sur le point de signer avec Melbourne Knights – le club qui avait précédemment produit le plus grand attaquant australien, Mark Viduka, dans les années 1990 – seulement pour que les Mariners viennent appeler : des portes coulissantes moment qui a forgé un lien avec la famille.

Dans une certaine mesure, il est difficile d’extrapoler trop de leçons de développement que le football australien peut tirer de cette progression ; la façon dont Garang joue au jeu comporte un tel niveau inné d’intrépidité, de conscience et de compréhension qu’essayer de créer un autre joueur comme lui serait injuste pour la perspective en question.

Garang Kuol a attiré l’attention du monde en peu de temps grâce à ses performances pour l’Australie à la Coupe du monde. Photo de Ryan Pierse – FIFA/FIFA via Getty Images

Au lieu de cela, la plupart des leçons pourraient en grande partie être considérées comme environnementales. Sous l’entraîneur Nick Montgomery à Gosford, Kuol a trouvé un endroit où il a été mis en position de réussir. Pas relégué dans l’équipe de jeunes ou sur le banc jusqu’à ce qu’il puisse élever tous les aspects de son jeu à un niveau arbitraire, mais déployé dans des rôles qui maximisent ses forces et minimisent ses faiblesses.

Compte tenu de la production qu’il a pu produire, il n’était pas étonnant que Montgomery ait continué à le jouer, mais c’est une leçon de regarder un joueur à travers le prisme de ce qu’il peut faire, plutôt que de ce qu’il ne peut pas. Personne n’a jamais dit qu’un requin serait un chasseur plus efficace s’il savait grimper à un arbre et Montogomery mérite le mérite d’avoir reconnu cela et de ne pas avoir essayé de lui arracher ces attributs.

L’atmosphère de “club familial” et la croyance plus large en la jeunesse qui caractérisent les dernières années des Mariners ont sans aucun doute également joué un rôle, tout comme la présence d’amis et de mentors tels que Thomas Deng et Awer Mabil lorsque Kuol a été appelé dans l’équipe nationale. configuration pour la première fois. Le fait que son club junior, le Shepparton Soccer Club, était prêt à renoncer à leurs frais pour sa famille de réfugiés, ainsi que pour d’autres qui n’avaient pas les moyens de payer s’ils effectuaient plutôt un travail bénévole, témoigne des avantages qui accompagnent le fait de s’assurer que tous les Australiens ont bon accès au football.

Pour l’instant, cependant, ce sont des discussions que le football australien doit avoir. La prochaine étape de Kuol sera de prospérer en prêt; Le télégraphe quotidien a rapporté le mois dernier que Newcastle chercherait probablement à l’envoyer dans une équipe portugaise ou allemande pour la première moitié de 2023, avant de l’envoyer ensuite dans un club de championnat en 2023-24.

Heureusement pour ses espoirs de trouver un bon ajustement, le rapport indiquait que le club de Premier League avait été “inondé” d’offres. Le prochain chapitre de Kuol attend; Le football australien et Newcastle espèrent que ce sera brillant.