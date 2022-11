Comment la star américaine Yunus Musah aurait pu jouer pour l’Angleterre

AL RAYYAN, Qatar – Yunus Musah sera une pièce maîtresse de l’équipe nationale masculine des États-Unis lorsqu’elle affrontera l’Angleterre lors d’un match critique de la phase de groupes de la Coupe du monde vendredi, mais il était proche – très, très proche – de jouer pour l’autre côté.

En fait, si ce n’est pour une bizarrerie de programmation à cause de la pandémie de COVID-19 il y a deux ans, Musah – qui a passé son adolescence à grandir à Londres et à représenter les équipes nationales de jeunes d’Angleterre – serait probablement en vedette pour les Trois Lions à la place. .

“Nous en avons tellement parlé parce qu’il y avait beaucoup de sentiments”, a déclaré Abdul, le frère aîné de Musah, à ESPN. “Avec le recul, la situation était si inhabituelle. Mais je me souviens d’avoir récupéré Yunus à l’aéroport après son retour de sa première fois avec les États-Unis et j’ai dit : ‘Comment c’était ?’ et il m’a regardé et il a dit: ‘Je ne vais nulle part ailleurs.'”

Cette conclusion semble assez simple, mais y arriver était en fait assez délicate. La première fois de Musah avec les États-Unis est survenue en novembre 2020 – une fenêtre de match qui aurait normalement organisé des éliminatoires de la Coupe du monde, mais ne consistait qu’en matches amicaux en raison du chaos des voyages dans le monde au milieu de la pandémie. Cela s’est avéré être un développement clé pour Musah car, selon la règle, un joueur éligible pour plusieurs nations s’engage dans un pays une fois qu’il joue dans un match officiel de haut niveau pour ce pays. Les matchs amicaux ne comptent pas.

Donc, s’il y avait eu des qualifications régulièrement programmées au lieu d’expositions, Musah, qui est né à New York de parents ghanéens (sa mère était en vacances à l’époque) et a grandi en Italie et en Angleterre, aurait probablement refusé le Invitation américaine au camp. “Je ne pense pas qu’il serait parti s’il avait su que le départ aurait pris la décision”, a déclaré Abdul, ajoutant que lui et Musah étaient “très honnêtes” avec les responsables de la fédération anglaise sur les intentions de Musah.

“Nous en avons parlé à la maison. Nous devions leur en être très reconnaissants”, a déclaré Abdul, faisant référence à son frère ayant disputé plus de 30 matches pour l’Angleterre au niveau des jeunes. “Mais en fin de compte, la décision se résume à : pouvez-vous les choisir pour ce qu’ils ont fait ?”

“Évidemment, ils ont essayé de nous convaincre de rester. Certains diront qu’ils auraient pu faire plus. Mais Yunus a voulu essayer.”

La connexion de Musah avec les autres jeunes étoiles montantes de l’équipe américaine a été immédiate. De toute évidence, le temps de jeu et une place plus centrale au sein d’une équipe sont toujours des facteurs pour une double nationalité, mais malgré le lien de la famille avec Londres, Abdul a déclaré qu’il pouvait sentir la passion de son frère pour les États-Unis immédiatement après ces premières expositions contre le Pays de Galles et le Panama.

Les États-Unis ont d’abord pris contact avec Musah par l’intermédiaire de Nico Estevez, un assistant des États-Unis qui avait des relations avec le club de Musah, du côté espagnol de la Liga Valence. Les conversations de Musah avec l’entraîneur américain Gregg Berhalter ont certainement été positives, mais c’est l’atmosphère qu’il a ressentie parmi les joueurs du camp qui l’a vraiment intrigué.

“C’était comme si nous nous étions déjà vus ou rencontrés auparavant”, a déclaré Musah à ESPN après avoir finalisé sa décision. “Et ça ça m’aide parce que je suis nouveau, et ils m’ont très bien accueilli. Au final, on a très bien joué deux matchs et on s’est aussi bien amusé.”

Yunus Musah est pressenti pour être la prochaine superstar américaine. Tom Weller / alliance photo via Getty Images

Bien qu’il soit moins connu parmi les fans américains occasionnels que Christian Pulisic, par exemple, Musah – qui aura 20 ans le 29 novembre, le jour où les États-Unis affronteront l’Iran lors de son dernier match de phase de groupes – a été le choix de nombreux observateurs pour être la prochaine superstar américaine de l’évasion. Sa présence au milieu de terrain et sa capacité à faire avancer le ballon dans des positions dangereuses peuvent changer un match, tandis que sa personnalité – il a officieusement le sourire le plus large de l’équipe américaine – est implacablement optimiste.

Abdul dit que son frère a toujours été ainsi, ajoutant que toute leur famille a été élevée pour être humble et reconnaissante pour ce qu’elle a. En fait, lorsque Musah réfléchissait à l’équipe de l’académie anglaise à rejoindre, il était sur le point de signer avec Chelsea mais a rejoint Arsenal à la dernière minute car il était plus proche de sa maison à East London, et le club-house à l’ancienne lui rappelait l’équipe la plus délabrée pour laquelle il avait joué en tant que garçon en Italie. “Dès que vous êtes entré, vous vous êtes senti comme chez vous”, a déclaré Abdul.

Groupe B généraliste O ré L GD STP 1 – Angleterre 1 1 0 0 +4 3 2 – Pays de Galles 1 0 1 0 0 1 3 – États-Unis 1 0 1 0 0 1 4 – Iran 1 0 0 1 -4 0 Les deux premiers pays se qualifient pour les huitièmes de finale

Avec des sensibilités ghanéennes, anglaises, italiennes et américaines, toute la vie de Musah ressemble à un mélange unique. Le seul musulman de l’équipe américaine, il a été très conscient des différences qui viennent avec le fait d’être au Qatar — l’appel à la prière peut souvent être entendu pendant l’entraînement américain — mais la vérité est que sa routine quotidienne a toujours été un amalgame de des cultures.

Chez eux en Espagne, Musah et Abdul, qui vivent avec lui, se plongent dans plusieurs langues, passant parfois par défaut à l’italien mais passant ensuite à l’anglais s’ils parlent, disons, de la Premier League. Ils adorent la cuisine ghanéenne, comme le riz jollof, mais sont également très pointilleux quant à la préparation de leurs pâtes dans le style du nord de l’Italie, car c’est là qu’ils ont vécu jusqu’à l’âge de neuf ans. Leur humour peut être plus britannique, a déclaré Abdul, tandis que les goûts musicaux et de divertissement de Musah sont plus américains. S’il attrape un rhume, ils se rabattent sur les plantes médicinales ghanéennes.

C’est une tapisserie. Et pour Musah, le confort qu’il ressent pour toutes ces choses n’est jamais en cause lorsqu’il est avec ses coéquipiers américains. Il peut s’exprimer, à la fois comme personne et comme joueur. Et cette capacité lui inspire un bonheur qui rend toute sa famille reconnaissante.

“Dès cette première fois, il s’est senti comme s’il appartenait”, a déclaré Abdul. “L’Angleterre a été incroyable pour lui. Mais il se sent si fier de représenter les États-Unis. C’est là où il veut être.”