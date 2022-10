Comment la star 2 Gareth Jones semble méconnaissable 30 ans après avoir joué aux côtés de Carol Vorderman dans une émission télévisée pour enfants

PENDANT 16 ans, Gareth Jones a aidé à répondre à des questions fascinantes sur la populaire émission télévisée pour enfants How 2.

La version remaniée pour enfants du programme original des années 1960 s’est avérée un grand succès et est restée fidèle à sa formule consistant à répondre aux questions en commençant par “Comment”.

Son équipe de présentation superstar a toujours signé avec “C’est comme ça…. pour l’instant.”

Gareth a joué un rôle central pour amener Carol Vorderman à s’inscrire à l’émission à la fin des années 80, la recommandant pour le programme redémarré après avoir travaillé avec elle sur Pick of the Week pour Yorkshire TV.

En tête de file se trouvait le regretté Fred Dinenage, qui a présenté le programme original How, qui s’adressait aux adultes et résolvait des questions qui pourraient être débattues au pub.

Carol, qui a présenté simultanément Countdown, a quitté la série en 1997 et la météorologue Sian Lloyd est intervenue pour combler le vide.

Son temps fut cependant de courte durée et un an plus tard, un autre visage familier rejoignit Fred et Gareth : Gail Porter.

Comme Sian avant elle, Gail est partie après une seule série et a été remplacée par la quatrième et dernière présentatrice féminine au cours de sa course de 16 ans : Gail McKenna.

Cette formation finale rivalisait de popularité avec ses débuts et était considérée comme la meilleure du lot.

Le fier Gallois Gareth, aujourd’hui âgé de 61 ans, a fait des apparitions dans divers programmes télévisés pour enfants depuis la fin de How 2 en 2005.

Il a également été une tête parlante dans des émissions revenant sur des émissions de télévision mémorables pour enfants.

Plus récemment, il a joué dans The Tommy Cooper Show en tant que Miff Ferrie, et le passionné d’essence présente son propre spectacle automobile Gareth Jones On Speed.

