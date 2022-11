Comment la «spirale de la mort» de FTX a sonné le glas de BlockFi, selon le dossier

À l’instar des dépôts dans les faillites de Voyager et Celsius Network, Renzi souligne une turbulence plus large sur les marchés de la crypto-monnaie, accélérée par l’effondrement du fonds spéculatif crypto Three Arrows Capital, en tant que moteur de la crise de liquidité de BlockFi.

BRG et Kirkland & Ellis, le conseiller juridique de BlockFi, ont de l’expérience dans les faillites cryptographiques. Kirkland et BRG ont tous deux représenté Voyager lors de son échec aux enchères à FTX. Les deux entreprises ont déjà perçu des millions de frais auprès de BlockFi dans le cadre des travaux de préparation de la faillite, selon des documents judiciaires.

En effet, Renzi tient à souligner les différences entre BlockFi et FTX, et soutient en effet que l’intervention de FTX à l’été 2022 a finalement aggravé les résultats pour BlockFi. Renzi est directeur général du Berkeley Research Group (BRG), que BlockFi a engagé en tant que conseiller financier pour leurs procédures du chapitre 11.

Renzi tient à souligner que de son point de vue, BlockFi ne “fait pas face à la myriade de problèmes auxquels FTX est apparemment confronté”. Renzi a souligné un règlement de 30 millions de dollars avec la SEC et les protocoles de gouvernance d’entreprise et de gestion des risques de l’entreprise, écrivant que BlockFi est “bien placé pour aller de l’avant malgré le fait que 2022 a été une année particulièrement terrible pour le crypto-monnaie industrie.”

Selon Renzi, l’exposition à deux faillites successives de fonds spéculatifs, le sauvetage de FTX et l’incertitude plus large du marché ont tous conspiré pour forcer BlockFi à la faillite.

La “spirale de la mort” de FTX, comme l’a dit le conseiller de BlockFi, Mark Renzi, s’est maintenant propagée à une autre entité cryptographique. La faillite de BlockFi était anticipée depuis un certain temps, mais dans un dossier détaillé de 41 pages, Renzi présente aux créanciers, aux investisseurs et au tribunal son point de vue à la tête de BlockFi.

BlockFi, comme Celsius et Voyager, offrait des taux d’intérêt exceptionnellement élevés sur les comptes cryptographiques des clients. Les trois entreprises ont pu le faire grâce au crypto-prêt – prêtant des crypto-monnaies de clients à des sociétés commerciales en échange d’intérêts élevés et de garanties. Three Arrows, ou 3AC, était “l’un des plus gros clients emprunteurs de BlockFi”, a déclaré Renzi dans un dossier judiciaire, et la faillite du fonds spéculatif a forcé BlockFi à rechercher un financement extérieur.

Un nouveau tour a échoué pour BlockFi. Les investisseurs tiers traditionnels ont été effrayés par des conditions de marché “défavorables”, a déclaré Renzi dans un dossier, les obligeant à se tourner vers FTX uniquement pour compenser les retraits des clients. Contrairement à Voyager ou Celsius, BlockFi n’avait pas interrompu les retraits des clients à ce stade.

FTX a assemblé et accordé un ensemble de prêts pouvant atteindre 400 millions de dollars. En retour, FTX s’est réservé le droit d’acquérir BlockFi dès juillet 2023, selon le dossier du tribunal.

Alors que le programme de sauvetage de FTX a initialement soutenu BlockFi, les relations avec Alameda Research Limited de FTX ont encore sapé la stabilité de BlockFi. Alors qu’Alameda se dénouait et que FTX se rapprochait de la faillite, BlockFi a tenté d’exécuter des appels de marge et des rappels de prêts sur leur exposition à Alameda.

En fin de compte, cependant, Alameda a fait défaut sur “environ 680 millions de dollars” de prêts garantis par BlockFi, “dont la récupération est inconnue”, a indiqué le dossier du tribunal.

BlockFi a été contraint de faire ce qu’il avait résisté à faire lors des effondrements du Voyager et de Celsius. Le 10 novembre, le jour où FTX a déposé son bilan, BlockFi a suspendu les retraits des clients. Les investisseurs, comme chez FTX, Voyager et Celsius, sont désormais laissés dans l’incertitude, sans accès à leurs fonds.