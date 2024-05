Comment la solitude peut avoir un impact sur votre santé

Lorsqu’une personne éprouve de la solitude, cela peut avoir des conséquences potentiellement dangereuses sur sa santé mentale et physique. L’isolement social consiste à ne pas avoir de contact ou de soutien dans les relations, ou à l’absence totale de ces liens. La solitude diffère du sentiment d’être seul ou loin des autres. Restez au courant des dernières nouvelles en matière de santé : Health Beat sur Action 7 News. L’Université du Nouveau-Mexique et l’expert en santé KOAT, le Dr Abinash Achrekar, ont donné un aperçu de la façon dont ces sentiments peuvent « L’isolement social est lié à un risque accru de maladies cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux, de diabète, de dépendance à la dépression, de démence et même de décès prématuré », a déclaré Achrekar. « Cela semble presque rétrograde, mais les médias sociaux, malgré leur nom, peuvent en fait aggraver votre isolement, tout comme nous le voyons avec les adolescents. » Certains facteurs qui peuvent contribuer à l’isolement social sont le fait de commencer un nouvel emploi, de déménager dans une autre ville ou de s’éloigner de famille et aller à l’université. Environ un adulte américain sur trois se sent seul, selon les Centers for Disease Control and Prevention. De plus, un adulte américain sur quatre déclare bénéficier d’un soutien social et émotionnel. Si vous commencez à vous sentir seul, Achrekar propose quelques suggestions pour sortir et aborder les problèmes de front. » Rejoignez un groupe de loisirs, faites du bénévolat, impliquez-vous dans une activité de remise en forme. classe », a déclaré Achrekar. « Le Nouveau-Mexique offre de nombreuses opportunités dans les centres pour personnes âgées, les groupes confessionnels, les programmes de lecture dans les bibliothèques, les refuges pour animaux, et même les groupes bénévoles de la ville ou du comté comme One Albuquerque. Si un groupe ne fonctionne pas, n’abandonnez pas. » Sa recommandation est de rejoindre des groupes comptant au moins quatre à six personnes impliquées.Action 7 News On The Go : téléchargez notre application gratuitement

