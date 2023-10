Quand il s’agissait de faire des stars de Freddy Fazbear’s Pizza prennent vie, Blumhouse et Universal ont sorti les gros canons de marionnettes de la Jim Henson Company.

Clip exclusif de fonctionnalité bonus Jurassic World Dominion

Cinq nuits chez Freddy directeur Emma Tammy récemment rencontré io9 pour discuter de la manière de donner vie à l’adaptation très attendue du jeu vidéo sur grand écran. Avec beaucoup de ferveur FNAF base de fans, le cinéaste savait qu’il devait réussir les personnages emblématiques – et qui d’autre pour leur rendre justice que la boutique de créatures Jim Henson ?

« Travailler avec la société de Jim Henson pour leur donner vie était absolument incroyable et ils ont veillé à ce qu’ils aient un caractère unique et une qualité émouvante », a déclaré Tammi à io9. Nous avons vu ces animatroniques en personne et ils sont étrangement effrayants et mignons, exactement comme vous les imaginez. Tammi a poursuivi : « Chacun des personnages a une telle personnalité et bien sûr, ils l’ont aussi dans le jeu. Mais leur donner vie de manière tridimensionnelle allait toujours être un peu différent. C’était donc le match parfait pour collaborer avec eux sur les personnages. »

Dans la vraie vie, les marionnettes du film sont actuellement exposées au public lors des Halloween Horror Nights Hollywood d’Universal Studios. Freddy et sa compagnie sont très grands, flous et ont l’air si mécaniques, presque comme s’ils pourraient prendre vie s’ils étaient possédés par les esprits des enfants. Mais ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de choses à gérer et à donner vie. Tammi a expliqué qu’il y avait plusieurs marionnettes disponibles pour le tournage. «Nous en avions plusieurs versions différentes en fonction de l’action qui devait se produire pour la scène dans laquelle nous nous trouvions. Mais vous savez, ils étaient entièrement animatroniques et cela nécessitait une poignée de marionnettistes hors écran avec des télécommandes actionnant leurs sourcils, leurs bras, leur cou. C’était donc un gros effort d’équipe pour les rendre opérationnels.

Elle a continué en décrivant les qualités uniques de chacun des membres de l’équipe du spectacle sur scène de Freddy Fazbear’s Pizza (pensez au groupe de Chuck E. Cheese de la fin des années 80 au début des années 90, mais maudit) : « Pour les frayeurs, Foxy est tellement intrinsèquement pointu. Une grande partie de ce que j’aime dans les animatroniques est également désormais liée à la conception sonore que nous avons ajoutée et publiée, ce qui est tellement génial et leur donne vie d’une toute autre manière. Tammi est fière de partager davantage sur ses créations à l’écran qu’elle est impatiente de voir FNAF les fans à voir, « Les petites plumes de Chica, qui bougent également, sont définitivement ma partie préférée d’elle et Cupcake est également un favori de tous les temps. Freddy est comme le chef de file : le cœur et l’âme de tout le gang. Donc, je veux dire, il est classique et drôle et me fait juste sourire, me fait toujours rire, [and] est parfois totalement terrifiant, grand et maladroit de la manière la plus effrayante et la plus loufoque. J’aime beaucoup tous ces personnages.

Qu’y a-t-il à ne pas aimer, à part la prédisposition aux menaces non vivantes qui entrent dans leur domaine de la pizzeria s’ils s’endorment ?

Cinq nuits chez Freddy ouvre le vendredi 27 octobre et est diffusé sur Peacock le même jour.

Vous voulez plus de nouvelles sur io9 ? Découvrez quand vous attendre aux dernières nouvelles merveille, Guerres des étoileset Star Trek sorties, quelle est la prochaine étape pour le DC Universe au cinéma et à la télévisionet tout ce que vous devez savoir sur l’avenir de Docteur Who.