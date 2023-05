Comment la série d’espionnage Priyanka Chopra Jonas Citadel a été conçue pour avoir un attrait international

Priyanka Chopra Jonas sait ce que c’est que d’avoir un attrait international. L’actrice indienne a commencé sa carrière à Bollywood, devenant l’un des visages les plus célèbres du cinéma hindou avant de canaliser ce succès vers Hollywood.

Elle joue maintenant le rôle de Nadia dans Citadelle, un thriller d’espionnage sur une agence d’espionnage mondiale secrète sans allégeance à un pays en particulier. Lorsque la couverture de l’agence est soufflée par l’un des siens, les souvenirs de ses espions sont complètement effacés. Des années plus tard, ils sont obligés de se souvenir de tout ce qu’ils peuvent du passé.

Mais une partie de ce qui a attiré Chopra était que Citadelle a produit deux séries satellites en Inde et en Italie, qui se produisent toutes dans le même univers et s’empruntent des personnages, des idées (et des publics !) l’un à l’autre.

« C’est l’une des plus grandes choses qui m’a motivé à propos de la série et qui m’a enthousiasmé, en tant que personne qui vient d’un milieu de films en langue hindi », a déclaré Chopra à CBC News.

« En tant que talent ou en tant qu’acteurs, nous cherchions toujours à bifurquer nos publics, à aller au-delà des films sous-titrés pour obtenir des sorties en salles dans des territoires où nous n’avions pas été exposés. »

TV avec un prix élevé

Le co-chef de file de Chopra est écossais Jeux de trônes l’acteur Richard Madden, tandis que Stanley Tucci et Leslie Manville jouent des seconds rôles. Les personnages principaux établissent un partenariat pour combattre Manticore, un syndicat mondial du crime né de la destruction de Citadel et qui fait des ravages dans le monde entier.

« Il est tout naturel que cette ambition de notre émission soit transférée dans d’autres pays, où l’émission indienne, l’émission italienne [are] en utilisant tout [the] talents de leur pays avec leur propre interprétation », a déclaré Madden dans une interview.

La version en hindi produit en Inde stars Varun Dhawan et Samantha Ruth Prabhu, tandis que le Version en langue italienne en Italie mettra en vedette Matilda De Angelis.

REGARDER | Priyanka Chopra Jonas et Richard Madden donnent un coup de pied dans la bande-annonce de la série :

« Il y a tellement d’autres personnes qui peuvent aider à créer ce monde », a déclaré Madden. « Nous n’en sommes qu’un élément. Mais c’est ce qui a été l’un des grands tirages pour moi. »

Tucci, s’adressant également à CBC News, a déclaré qu’il était fasciné par l’approche de la narration à haut concept. « Je ne sais pas si cela a déjà été fait auparavant, et qui sait s’il y a plus de Citadelles [where they’ll] emmène-nous », dit-il.

La production coûteuse de l’émission aurait eu un début chancelant. Le showrunner original Josh Appelbaum et la moitié de l’équipe créative ont quitté la série américaine l’année dernière, invoquant des différences créatives.

La série d’embauches et de reprises qui a suivi a entraîné une augmentation des coûts, poussant le budget global du projet Prime Video au-dessus de la barre des 200 millions de dollars américains et en faisant l’une des émissions de télévision les plus chères de l’histoire – peu de temps après le géant du streaming. le Seigneur des Anneaux Retombées télévisées Les anneaux de pouvoir remporté cette distinction.

« Salle des écrivains mondiaux »

CitadelleL’équipe de producteurs exécutifs de comprend Joe et Anthony Russo, le duo de frères et sœurs connu pour avoir réalisé plusieurs titres dans l’univers cinématographique Marvel et Netflix. L’homme gris. Mais Joe Russo a déclaré dans une interview que le montage Citadelle était plus difficile que leurs excursions MCU.

« Ce n’est basé sur aucun matériel préexistant. Tout ce que vous voyez est construit à partir de zéro, pouce par pouce. C’est un grand monde », a déclaré Russo – même le concept de la série sœur, qu’il a appelé une « expérience de narration ».

« Sans aucun doute, c’est la chose la plus difficile que mon frère et moi ayons jamais faite. »

De gauche à droite, le showrunner de Citadel, David Weil ; le producteur exécutif Anthony Russo ; les acteurs Stanley Tucci, Priyanka Chopra Jonas, Richard Madden et Lesley Manville ; et le producteur exécutif Joe Russo sont présentés lors de la première du spectacle au Theatre Royal Drury Lane à Londres le 18 avril. (Joe Maher/Prime Video)

David Weil, qui a pris la relève en tant que showrunner pour remplacer Appelbaum, a reconnu les défis uniques de participer à un projet d’une envergure gigantesque. Pourtant, il a vu une opportunité dans la création de ce qu’il a appelé une «salle des écrivains mondiaux» avec des cinéastes italiens et indiens.

« J’apprends tellement en tant que conteur américain de ce point de vue occidental sur les préjugés [and] des tropes inhérents, je pense parfois, aux productions et à la narration américaines », a-t-il déclaré, décrivant une conversation avec un membre de l’équipe créative italienne qui a suggéré de changer la représentation d’un personnage italien dans la série américaine.

« Pouvons-nous tout mélanger? Pouvons-nous faire quelque chose de différent? Pouvons-nous renverser cette attente? C’est donc beaucoup d’écoute, beaucoup d’apprentissage, je pense, pour nous tous », a déclaré Weil.

Le dernier épisode de CitadelleLa première saison de est sortie vendredi, et la série a obtenu le feu vert pour une deuxième saison plus tôt cette semaine.