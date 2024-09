Comment la sérendipité a conduit Bill Murray vers un échec au box-office

(Crédit : Alamy)

Il existe un nombre infini de raisons qui peuvent convaincre un acteur de signer pour un projet, et à la hauteur de sa réputation d’être l’un des excentriques les plus éminents de l’industrie, il est tout à fait dans la nature de Bill Murray d’être conduit vers un film par une visite dans un bar mexicain qu’il avait fait une nuit des décennies auparavant.

Sur le papier, cela n’a aucun sens de penser que cela puisse encourager une star à choisir son prochain film, mais c’est Murray. Après tout, il a accepté de prêter sa voix au personnage principal de Garfield parce qu’il pensait que les frères Coen étaient impliqués, pour finalement découvrir que ce n’était pas le cas.

Cela ne l’a pas dissuadé de revenir pour la suite, mais sa décision a sans doute été prise par l’énorme somme d’argent qui était en jeu. C’est aussi un homme notoirement difficile à joindre, donc cette nuit en ville où il a bu du rhum et a fait la fête toute la nuit s’est avérée utile parce quela personne avec qui il l’a passé lui a fait une telle impression qu’il n’a pas pu la refuser.

La star nominée aux Oscars a joué dans de nombreux films acclamés, primés et classiques couvrant le drame et la comédie, mais même lui n’a pas pu résister à l’attrait de l’engouement littéraire pour jeunes adultes qui a submergé le cinéma après Harry Potter, Crépusculeet Les Hunger Games gagner des milliards.

Murray a sauté dans ce train avec Cité d’Emberbasé sur le roman de Jeanne DuPrau. Comme presque toutes les autres propriétés du même genre, la série de quatre livres était considérée comme une franchise potentielle jusqu’à ce que le fantasme du réalisateur Gil Kenan atterrisse avec un bruit embarrassant au box-office, où il a rapporté moins de 18 millions de dollars.

Montrant son engagement envers le matériel, lorsque Films Lorsqu’on lui a demandé comment il s’était retrouvé impliqué, la seule réponse qu’il a pu trouver a été : « Je ne m’en souviens pas, mais quelqu’un m’a envoyé le script. » Heureusement, le scénario en question avait été écrit par un nom qu’il connaissait, dont il se souvenait et avec lequel il voulait renouer.

« J’ai rencontré Caroline Thompson il y a longtemps, lors de mon premier voyage en Californie. Mon agent m’a envoyé rencontrer d’autres écrivains », explique-t-il. « Nous sommes allés dans un bar qui était un restaurant pendant la journée sur Lincoln Avenue. Le soir, c’était un bar à cuivres mexicain. C’était comme un orchestre complet avec six cuivres. La température était d’environ 55 degrés, et tout ce que les gens faisaient, c’était boire du rhum pur et danser. »

Murray « ne l’a plus jamais revue » après cela, et ils n’ont jamais eu la chance de travailler ensemble, mais Thompson a continué à écrire les scénarios de Edward aux mains d’argent, La famille Addamset L’Étrange Noël de Monsieur Jack. Quand il a vu son nom sur le Cité d’Ember scénario, sa mémoire a été rafraîchie et son intérêt a été piqué.

Il a décidé de l’appeler, ils en ont discuté et elle a parlé avec enthousiasme du réalisateur Gil Kenan, qui allait également, par coïncidence, diriger le film de Murray. SOS Fantômes : L’Empire des glaces 16 ans après Cité d’EmberL’aventure fantastique a peut-être été un échec total, mais au moins il a pu renouer avec Thompson.

