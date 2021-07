Le corps humain n’est rien de moins qu’une machine complexe. Il est composé de quelques milliers de milliards de cellules vivantes. C’est un fait connu que le corps vieillit à mesure que les cellules vieillissent. Le vieillissement des cellules se produit lorsqu’elles cessent de se répliquer et de se diviser. Même si cela est connu depuis longtemps, ce sont les gènes qui influencent le vieillissement des cellules, mais comment cela se passe exactement reste un mystère. Une étude récente menée par une équipe de chercheurs de l’Université de l’État de Washington a conclu qu’une région d’ADN connue sous le nom de VNTR2-1 semble être un facteur ayant un impact sur le gène de la télomérase.

Le étudier publié dans Actes de la National Academy of Sciences, mentionne que c’est le gène de la télomérase qui a tendance à empêcher le vieillissement de certains types de cellules. La recherche a été menée par une équipe dirigée par Jiyue Zhu, professeur au Collège de pharmacie et des sciences pharmaceutiques. Dans l’étude, il a été mentionné que le gène de la télomérase contrôle l’activité de l’enzyme télomérase, ce qui a un impact direct sur la production de télomères. En ce qui concerne les cellules cancéreuses, le gène de la télomérase garantit que les télomères sont réinitialisés à la même longueur lorsque l’ADN est copié. C’est ainsi que les cellules cancéreuses commencent à se multiplier et finissent par former des tumeurs.

À l’appui des points soulevés dans l’étude, Jiyue a affirmé qu’environ 50 % du génome est constitué d’ADN répétitif qui ne code pas pour la protéine dans la cellule. Cette séquence d’ADN est considérée comme « l’ADN indésirable » ou la matière noire du génome. La matière noire du génome est difficile à étudier et cette recherche met donc l’accent sur les unités qui fonctionnent réellement et améliorent l’activité du gène de la télomérase. Cette découverte est basée sur une série d’expériences qui ont révélé que la suppression de la séquence d’ADN des cellules cancéreuses dans une lignée cellulaire humaine entraînait le raccourcissement des télomères.

