Comment la séparation de Britney Spears et Justin Timberlake est-elle devenue si méchante?

« Séchez vos larmes, » JustifiéLe deuxième single de ce morceau, largement supposé être une interprétation autobiographique de leur scission, aurait probablement éclipsé son prédécesseur « Like I Love You », avec ses paroles seulement: « Vous n’êtes pas obligé de dire ce que vous avez fait / je sais déjà J’ai découvert de lui. » Mais quand la vidéo est tombée, mettant en vedette une mannequin-actrice blonde de 18 ans Lauren Hastings, un doppelgänger de Spears jusqu’au chapeau de gavroche, eh bien, il semblait terriblement délibérer. Soudain, Timberlake a eu un coup d’emballement et Spears avait un peu de «splitting à faire.

Timberlake avait tendu la main pour l’informer qu’il avait jeté un sosie pour apparaître en face de lui, mais c’était toujours difficile à traiter. En voyant la vidéo pendant les vacances, « j’étais en quelque sorte dans le déni, comme, je suis entrée dans toute cette phase de déni ou autre », a-t-elle expliqué à Sawyer. «Je ne veux pas le juger ou quoi que ce soit du genre, parce que c’est ainsi qu’il a dû gérer ce qui s’est passé. Et c’est bien.

Pourtant, elle a poursuivi: « Je sais que si j’étais dans une relation et que quelque chose s’est passé, je ne pouvais pas vraiment y aller. » Bien sûr, son single « Everytime » dans lequel elle a chanté « Ma faiblesse t’a fait souffrir / Et cette chanson est mon désolé » semblait être sur Timberlake. Mais, comme elle a balbutié à Sawyer, « Je vais laisser la chanson parler d’elle-même. »