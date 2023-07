Comment la sensation de jouet Squishmallows a rejoint le conglomérat de Warren Buffett

La légende des affaires astucieuse Warren Buffett a un côté fantaisiste, achetant des entreprises dont il apprécie personnellement les produits comme Dairy Queen et See’s Candies. Comptez maintenant le phénomène des jouets en peluche Squishmallows.

Squishmallows a fait son Berkshire Hathaway début de l’assemblée annuelle cette année à Omaha, Nebraska, avec des actionnaires qui ont acheté 10 000 poupées douillettes en l’espace de quelques heures, y compris celles inspirées de « l’Oracle d’Omaha » et de son partenaire commercial de longue date, Charlie Munger. Berkshire a hérité de Jazwares, le parent de Squishmallows, grâce à son acquisition d’Alleghany dans le quatrième trimestre 2022.

Le fondateur et président de Jazwares, Judd et Laura Zebersky, relèvent désormais et sont en communication régulière avec Greg Abel, vice-président de Berkshire pour les opérations non-assurance et successeur de Buffett. Le couple basé dans le sud de la Floride, qui sont des avocats devenus entrepreneurs de jouets, a déclaré qu’il était ravi d’être sous l’égide de Berkshire et qu’il appréciait l’autonomie nécessaire pour gérer sa propre entreprise.

« C’est une structure incroyable. Nous sommes ravis d’en faire partie », a déclaré Laura Zebersky dans une interview. « C’est mieux que ce que nous aurions pu imaginer et être entouré des plus grands leaders du monde est phénoménal, et pouvoir explorer les synergies est également quelque chose qui nous intéresse. »

Buffett, 92 ans, a récemment chanté les louanges d’Abel, affirmant qu’il assumait la plupart des responsabilités. Abel a supervisé une grande partie de l’empire tentaculaire du Berkshire, y compris l’énergie, les chemins de fer et la vente au détail.

Alors que Buffett n’est entré dans Jazwares qu’indirectement via Alleghany, il a montré sa volonté d’investir dans des entreprises beaucoup plus petites qui n’ont pas le poids nécessaire pour déplacer l’aiguille en termes de revenus et de revenus massifs de Berkshire. Buffett admire souvent la direction de l’entreprise et s’attend à ce qu’elle continue de croître et reste rentable.