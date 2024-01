Comment la Semaine de la Haute Couture Printemps 2024 à Paris est entrée dans l’histoire

Alors que la Fashion Week masculine de Paris touchait à sa fin dimanche 21 janvier, les grands noms du luxe ont pris un nouveau tournant.

La Semaine de la Haute Couture, qui débute le lundi suivant, attire des célébrités dans la métropole, impatientes de découvrir ce que les visionnaires techniques du calendrier ont prévu cette saison. Spoiler : il présentait des bébés robots, des chapeaux de marin fantaisistes et des robes ondulantes filées à partir d’un seul brin de laine.

Largement reconnue comme l’apogée de la mode, la Semaine de la Haute Couture est réservée à ce que la Fédération de la Haute Couture et de la Mode considère comme la crème de la crème de la confection de vêtements. Alors que le calendrier du prêt-à-porter présente des talents prometteurs et des disrupteurs émergents présentant leur travail commercial, le circuit de la couture est le moment où les cadres les plus élitistes de la mode affichent leurs compétences et leur savoir-faire.

Jing quotidien résume ci-dessous les moments marquants de la semaine.

Alaïa Haute Couture Printemps 2024. Photo : Alaïa

Alors que certains peuvent décrire le luxe tranquille comme la casquette Loro Piana de Kendall Roy dans Succession ou un manteau en cachemire à 13 000 $ de The Row, pour Pieter Mulier, rien ne crie plus au luxe tranquille que le fait de créer quelque chose de spectaculaire à partir de presque rien.

Pour la collection couture printemps 2024 d’Azzedine Alaïa, le directeur créatif s’est lancé le défi d’utiliser un seul fil de laine mérinos pour créer son défilé de 43 pièces. Le résultat fut une démonstration convaincante de savoir-faire.

Des mannequins flottaient dans la boutique aux panneaux de miroir de la rue de Marignan – certains vêtus de robes en laine tissée si fine qu’elles ressemblaient à des spaghettis aux cheveux d’ange, d’autres avec des imprimés animaliers et des poignets à pompons géants.

“Réduit, réduit, réduit”, a répété Mulier dans une vidéo d’après-spectacle publiée sur Instagram. Ironiquement, c’est l’absence de gadgets, de spectacles et de surcharge matérielle qui a propulsé la présentation de Mulier au premier plan des conversations en ligne, prouvant qu’en 2024, moins c’est vraiment plus.

Schiaparelli Haute Couture Printemps 2024. Photo : Schiaparelli

Des bébés robots. Exosquelettes 3D. Robes fabriquées à partir de cartes mères. La collection rétro-technologique et extraterrestre de Schiaparelli a inondé les plateformes de médias sociaux avant même la fin du spectacle – un buzz qui ressemblait étonnamment à l’hystérie des têtes d’animaux de l’année dernière (sans la controverse).

Cette saison, le directeur créatif Daniel Roseberry a mis les taxidermies de côté pour approfondir la vie après le tournant du siècle. Le surréalisme était une fois de plus en jeu – comme c’est toujours le cas chez Schiaparelli – avec des vestes de type combinaison spatiale, des proportions extraterrestres et même un bébé robot grandeur nature tenant la main du mannequin Maggie Maurer.

Le créateur semble également s’être inspiré du livre de jeu d’Alexander McQueen. Dans l’une des robes, qui s’étendait sur le visage du mannequin et arborait l’insigne en trou de serrure emblématique d’Elsa Schiaparelli, un matériau en forme de coquille de rasoir a été astucieusement manipulé pour ressembler à des plumes légères.

Une autre robe, bien nommée « La Mère », a été confectionnée à partir de piles de technologies datant d’avant 2007, notamment de CD, de téléphones portables et de calculatrices – des reliques préhistoriques désormais considérées comme obsolètes à l’ère actuelle de l’IA et de l’iPhone.

Simone Rocha pour Jean Paul Gaultier Haute Couture Printemps 2024. Photo : X

Après le départ de Jean Paul Gaultier de sa marque éponyme en 2020, la maison Jean Paul Gaultier est devenue un terrain de jeu créatif pour certains des designers les plus vénérés de l’industrie, dont Haider Ackermann, Olivier Rousteing et Julien Dossena, pour réimaginer l’héritage de l’atelier à travers leurs propres lentilles stylistiques.

En septembre 2023, il a été annoncé que la prochaine place de couturier invité serait occupée par la créatrice irlandaise Simone Rocha, qui, après des mois de taquineries via son Instagram, a donné vie à sa vision au siège de Gaultier le 24 janvier.

Créatrice devenue synonyme de la mélancolie fantaisiste de la féminité, Rocha a fusionné son style signature avec le langage provocateur et infusé de sexe de Gaultier. Les références d’archives étaient pleinement exposées : les célèbres marinières à rayures bretonnes et les chapeaux de marin de Gaultier étaient lacés de rubans, des cornes de roses incurvées (une référence au soutien-gorge conique de Gaultier) dépassaient du buste des robes nuisettes, et les robes sacoches étaient confectionnées à partir de dentelle irlandaise au crochet et de transparence. organza.

Robert Wun Haute Couture Printemps 2024. Photo : Fashionista

Le designer né à Hong Kong, Robert Wun, a présenté son démon de la paralysie du sommeil sur le podium cette saison sous la forme de créatures étrangement menaçantes apposées sur les épaules des mannequins (aux côtés de Schiaparelli, les êtres insensibles semblaient être un thème récurrent cette année).

L’horreur est devenue au fil des années un élément central du travail de Wun. Poursuivant son récit cru de la saison dernière, Wun a trempé les robes de mariée et les voiles de cristaux rouges pour créer une impression de sang et a suspendu des cristaux de perles et des gouttelettes de pluie de perles aux chapeaux parapluie.

Ce circuit Haute Couture a vu une poignée de créateurs se tourner vers les extraterrestres comme point de référence important. L’interprétation de Wun est apparue sous la forme de casques androïdes, ainsi que d’apparitions plus littérales, notamment des mains et des doigts prothétiques d’entités inconnues enroulés autour des visages des modèles.

Maison Margiela Haute Couture Printemps 2024. Photo : Kendam

Pour couronner la semaine, la Maison Margiela de John Galliano était inscrite dans les livres d’histoire. Les invités ont été accueillis dans une taverne intime sous le pont Alexandre III, où ils ont été accueillis par une séquence d’ouverture interprétée par le mannequin Léon Dame.

La Collection Artisanale, une réponse poétique et brute aux normes de beauté stériles et à l’homogénéité de la mode d’aujourd’hui, s’est déroulée à travers l’objectif théâtral de cavaliers de nuit bizarres, d’artistes de cabaret et de courtisanes.

Les références aux débuts de Galliano chez Margiela et à son travail chez Dior étaient pleinement exposées. Il y avait des jupes de gaze et des crinolines ébouriffées, des hanches rembourrées et des corsets si serrés qu’ils créaient des proportions agressives et déformées. Pourtant, le défilé présentait le casting le plus diversifié du mois dernier (et sans doute de l’année dernière), avec l’actrice et muse anglaise Gwendoline Christie clôturant le défilé en poupée de porcelaine de style édouardien.

Le consensus global après la finale de Margiela ? La mode est de retour.