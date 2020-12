Stewart venait de rentrer chez lui après avoir été chef de vol pendant la Seconde Guerre mondiale et ce film de 1946 était son premier film depuis qu’il a été témoin des horreurs de la guerre. Avec cette mentalité d’après-guerre, Stewart et le réalisateur Frank Capra prennent un film intitulé « C’est une vie merveilleuse » et crescendo de manière antithétique dans une tentative de suicide ratée.

Tout au long du film, la vie de George Bailey semble souvent tout sauf merveilleuse. Le public regarde un jeune homme aux rêves mondains rencontrer revers après revers, chacun comme un clou dans son propre cercueil. Pris au piège dans sa ville natale, dirigeant l’entreprise de son défunt père, l’histoire atteint son paroxysme lorsque George Bailey pense qu’il vaut plus mort que vivant.

« It’s a Wonderful Life » s’adresse à des réponses réelles et résonnantes problèmes d’estime de soi et d’échec. Fraîchement sorti de la guerre, Stewart est lui-même aux prises avec ces épreuves, alors qu’il façonne le personnage profondément racontable de George Bailey. Sans la véritable connaissance de Stewart avec les ténèbres, la perspective redéfinissante du classique des vacances sur la vie ne pourrait pas briller de manière aussi inoubliable.

Devenir un classique

Quand il est sorti pour la première fois, « It’s a Wonderful Life » n’était pas destiné à être un film de Noël. Il a d’abord échoué au box-office et les droits d’auteur du film n’ont pas été renouvelés, selon Turner Classic Movies.

Cela signifiait que dans les années 1970, « It’s a Wonderful Life » était gratuit pour les diffuseurs à plusieurs reprises. Le public a commencé à remarquer ce film moins que joyeux qui inondait les voies respiratoires à la période de Noël, et ainsi une tradition de vacances est née.

NBC, qui détient désormais les droits du film, diffuse chaque année « It’s a Wonderful Life » la veille de Noël. En 2016, Variety a rapporté que la 42e diffusion du programme la veille de Noël du réseau avait attiré 4,5 millions de téléspectateurs.

Le film capture une période de la vie américaine remplie de certains des événements historiques les plus marquants du XXe siècle, notamment la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale.

Après avoir servi dans l’Army Air Corps, Stewart avait été absent d’Hollywood pendant cinq ans quand on lui a offert le rôle dans «It’s a Wonderful Life». Il a d’abord hésité à faire le film, selon le biographe Robert Matzen, mais c’était sa seule offre à l’exception d’un film mettant en vedette son service de guerre.

« C’est une vie merveilleuse » est le résultat des expériences de guerre de Jim parce qu’il a débloqué cette profondeur d’âme dans Jimmy … Il a dû réapprendre à agir et c’est ce que vous voyez à l’écran. C’est comme un éclair qui vient d’être capturé dans une bouteille », a déclaré le biographe Robert Matzen à CNN.

Cela se voit dans l’une des scènes les plus emblématiques et non scénarisées du film, lorsque George Bailey se retrouve au bout de sa corde: « Je ne suis pas un homme en prière mais si vous êtes là-haut et que vous pouvez m’entendre, montrez-moi le façon. »

George Bailey n’a pas été programmé pour pleurer, mais Jimmy Stewart l’a fait.

« En prononçant ces mots, j’ai ressenti la solitude, le désespoir de gens qui n’avaient nulle part où aller, et mes yeux se sont remplis de larmes. Je me suis effondré en sanglotant », a déclaré Stewart dans une interview en 1987.

Cette scène, capturant l’appel désespéré à l’aide de George Bailey, a été réalisée en une seule prise. Cela était en partie dû à l’émotion de Stewart, qui était toujours aux prises avec la pression de la guerre à vie ou à mort, a expliqué l’animateur de Turner Classic Movies, Ben Mankiewicz.

« Jimmy Stewart suivait sa propre expérience et l’utilisait dans son personnage. C’est une chose très difficile à faire. Le public en ressent l’intensité parce que c’était clairement authentique », a déclaré Mankiewicz à CNN.

« C’est une vie merveilleuse » est devenu un classique parce qu’il se connecte émotionnellement avec le spectateur, a déclaré Mankiewicz, et est capable de résonner avec notre vie quotidienne.

« C’est un film que nous regardons à Noël, mais la puissance et l’émotion véhiculée par le film ne sont pas moins puissantes en juin », a déclaré Mankiewicz.

Service militaire

Lorsque Stewart s’est enrôlé dans l’armée en 1941, il venait de remporter un Oscar pour « The Philadelphia Story ».

Entré dans l’armée de l’air en tant que privé, il a été affecté à l’unité cinématographique pour faire des films pour le département de la guerre. Stewart, qui vient d’une famille ancrée dans le service militaire, a combattu les ordres et a fait pression pour avoir la chance de servir à l’étranger.

Après avoir gagné ses ailes en tant que pilote, Stewart a finalement été envoyé en Angleterre en tant que chef de vol en 1943. Matzen a décrit Stewart comme un «quart-arrière aérien», chargé d’appeler des coups en l’air en temps réel pour les pilotes.

Stewart a effectué 20 missions de combat physiquement et mentalement difficiles dont il a rarement parlé après la guerre.

Grâce aux rapports de mission du combat de Stewart, Matzen a pu donner un aperçu de la pire mission menée par Stewart en 1944 sur la ville allemande de Gotha. Stewart a perdu des hommes dans son commandement pendant cette campagne de bombardement, un coût dévastateur pour un chef qui croyait être responsable de chaque vie.

En plus de cela, l’expérience personnelle que Stewart a vécue sur Gotha était quelque chose d’un cauchemar. Le plancher de l’avion de Stewart a été touché, faisant un trou juste sous ses pieds, a expliqué Matzen. Son bombardier endommagé dut retourner en Angleterre pendant que Stewart regardait le territoire ennemi à travers le trou de sa cabine. Matzen a estimé que Stewart avait connu des températures d’au moins 20 degrés sous zéro.

Cette mission était « une de trop » pour Stewart, a déclaré Matzen. Dix ans au-dessus de l’âge recommandé pour un pilote aux commandes de bombardiers lourds, des expériences comme celle-ci ont eu un impact considérable sur Stewart dans la trentaine.

« Personne n’a reconnu le Jimmy Stewart qui rentrait chez lui après le combat. Il avait tellement changé. Il avait vieilli, disons dix ans, certains disent 20. Il avait beaucoup d’attributs du SSPT », a déclaré Matzen.

Ces symptômes comprenaient des secousses, un tempérament court et des cauchemars, selon Matzen. Le tempérament court conduirait à des sautes d’humeur, un peu comme la crise explosive où George Bailey détruit une partie du salon familial, a déclaré Matzen.

À l’époque, les anciens combattants qui revenaient de la guerre étaient considérés comme éprouvant un «choc d’obus» ou une «fatigue au combat». Le trouble de stress post-traumatique n’a été ajouté comme diagnostic psychologique que dans les années 1980 après la guerre du Vietnam.

Lorsqu’on lui a demandé ce que les horreurs de la guerre signifiaient pour Stewart, Matzen a déclaré que le perfectionnisme de Stewart le tourmentait: chaque vie qu’il perdait sous son commandement était un travail qu’il aurait pu faire mieux.

Le défi de surmonter son échec perçu et de redécouvrir sa valeur personnelle en tant que civil est celui où le public rencontre Stewart d’après-guerre à l’écran en 1946.

Regarder pendant une pandémie

Pendant deux heures, « It’s a Wonderful Life » continue sur une arche sombre, jusqu’à ce qu’il reste moins de 10 minutes glorieuses dans le film. Un ange gardien et un univers alternatif plus tard, George Bailey apprend la leçon qui rend le film intéressant: une vie ordinaire au service des autres laissera un impact extraordinaire sur la vie des gens.

C’est avec une nouvelle perspective que chaque petite chose que George Bailey a ressentie à propos de sa vie, il se réjouit maintenant.

Une nouvelle perspective sur la vie n’est pas un concept étranger en 2020, une année pas comme les autres dans l’histoire récente. La pandémie de coronavirus a coûté la vie à plus de 1,6 million de personnes dans le monde et perturbé la vie quotidienne, forçant les communautés à s’isoler et nuisant aux économies locales.

« En ce moment, beaucoup d’entre nous ressemblons à George Bailey dans un sens parce qu’il est piégé à Bedford Falls et il a l’impression d’être un échec à cause de cela. En ce moment, étant dans cet état de verrouillage depuis mars, j’ai réévalué ce que signifie réussir dans ma vie », a déclaré l’historienne du cinéma Carla Valderrama à CNN.

Valderrama dit que « It’s a Wonderful Life » est l’un des plus grands films jamais réalisés car il peut changer la façon dont on voit le monde. Ce que ce film dit au spectateur, c’est que le succès ne se mesure pas au matérialisme, mais à ce que l’on rend.

« Je suis tellement reconnaissant envers les commis d’épicerie, la personne qui se présente pour apporter ma nourriture – combien il est essentiel. Je suis tellement reconnaissant pour ces travailleurs de première ligne – ces gens sont des héros en ce moment », a déclaré Valderrama.

La bravoure de ces héros de tous les jours a été une lumière à travers les ténèbres de 2020, mais les questions de force et de but sont toujours présentes à l’esprit pour beaucoup cette année. «C’est une vie merveilleuse» nous rappelle que chaque vie est essentielle, et avec une nouvelle perspective, merveilleuse.