Comment la séance de cinéma du basket-ball de Syracuse samedi soir a conduit à une victoire bien méritée à Pittsburgh

Pittsburgh – L’équipe de basket-ball de Syracuse, ses joueurs et ses entraîneurs, sont retournés à Syracuse samedi après une défaite embarrassante de 103-67 contre la Caroline du Nord.

L’équipe est descendue de l’avion, est montée à bord d’un bus et est retournée au Carmelo K. Anthony Center, où les joueurs se sont tous rendus dans une salle de cinéma où ils ont regardé à nouveau le match de Caroline du Nord.

“C’était différent. Douloureux”, a déclaré le gardien de Syracuse Judah Mintz à propos de la sombre séance de cinéma.

Trois jours après avoir subi la pire défaite du programme de basket-ball depuis plus de 15 ans, les joueurs d’Orange sont sortis et ont battu haut la main les Panthers de Pittsburgh, 69-58, ici au Petersen Events Center, mardi soir.

Certains joueurs de Syracuse ont déclaré avoir intégré le souvenir de la débâcle de l’UNC dans le match de mardi, l’utilisant comme carburant de motivation.

“Je n’ai jamais perdu autant de ma vie”, a déclaré Mintz. «Je ne veux plus ressentir ça.»

D’autres ont déclaré qu’ils avaient éliminé les résidus de la perte de leur tête, préférant un nettoyage mental.

“Je dis toujours que même après les victoires, nous regardons toujours vers le prochain match”, a déclaré Quadir Copeland, étudiant en deuxième année de SU. « Vous ne pouvez pas faire grand-chose pour le présent, sauf essayer de rendre le présent et l’avenir meilleurs. »

Après avoir cédé 53 points en première mi-temps à la Caroline du Nord, Syracuse a maintenu Pitt à son deuxième total de points le plus bas de la saison. L’Orange a bloqué les menaces du périmètre des Panthers, forçant Pitt à tirer à 5 pour 26 au-delà de la ligne des 3 points.

Offensivement, Syracuse a joué avec une efficacité qui lui avait fait défaut samedi. L’Orange a réussi 10 de ses 17 tirs à 3 points avec sept joueurs différents réalisant au moins un 3.

L’entraîneur de Syracuse, Adrian Autry, l’a qualifié de “l’un de nos matchs les plus complets de l’année”.

Alors que certains entraîneurs auraient pu brûler le film d’une défaite de 36 points, Autry pensait que son équipe pouvait en tirer des leçons.

“Nous avons regardé cela en équipe”, a déclaré Autry. « Vous devez vous améliorer. Il faut pouvoir regarder ce genre de choses. Vous ne pouvez pas simplement regarder quand vous jouez bien. Quand tu joues mal, c’est comme ça que tu t’améliores.

Le match de mardi a été un test fascinant pour le psychisme collectif d’Orange, trois jours seulement après avoir perdu par 36 points à la télévision nationale.

C’est une jeune équipe de Syracuse. C’est facile d’oublier ça. Il n’y a pas de seniors sur la liste de Syracuse. L’alignement qu’Autry a présenté sur le terrain pour commencer le match de mardi était entièrement composé d’étudiants de deuxième année.

L’Orange a calmé Pete et apprivoisé les habitants du célèbre zoo d’Oakland de Pitt.

“J’étais fier de cette équipe et de la façon dont elle a rebondi après le match contre la Caroline du Nord”, a déclaré Autry. “C’est toujours difficile de jouer sur la route et quand vous jouez un match comme celui-là et que vous perdez comme ça, être capable de se retourner et de rebondir et d’arriver dans un endroit comme celui-ci contre une bonne équipe de Pitt et d’obtenir une victoire, cela en dit long sur le caractère de ces gars-là.

Cette victoire, la première victoire de Syracuse sur la route de l’ACC, a amélioré le bilan d’Orange à 12-5 au total et 3-3 en conférence. C’était, pour une nuit en tout cas, en ce qui concerne le système de classement NET de la NCAA, la première victoire de Syracuse en Quad 1 en saison régulière depuis la saison 2020-21. Pitt est entré en jeu mardi au 65e rang du NET. Une victoire sur la route contre toute équipe classée 75e ou plus est considérée comme une victoire Quad 1.

Mais le match de mardi ne se limitait pas à des quadrants.

Il s’agissait de croissance. Comment une jeune équipe dirigée par un entraîneur de première année gérerait-elle une défaite ?

Le gardien de Syracuse, JJ Starling, a déclaré que les joueurs étaient entrés sur le terrain d’entraînement dimanche avec une mentalité déterminée.

Contre Pitt mardi, Starling est sorti de sa crise personnelle de cinq matchs pour marquer 17 points sur un tir au panier de 7 sur 11. Il avait marqué à un chiffre lors des cinq matchs précédents de SU.

Autry s’est dit très fier de la façon dont Orange a géré ses affaires dans les domaines du jeu qui ont été mis en avant lors de la séance de cinéma de samedi. Des choses comme partager le basket et jouer avec assurance.

“Nous venons de parler vraiment des choses que nous avons faites aujourd’hui”, a déclaré Autry. «Nous avions beaucoup d’assurance aujourd’hui.»

Ce n’est pas comme si le match de mardi était un jeu d’enfant. Pitt n’a guère bien joué, mais l’Orange a fait ses tests. Maliq Brown, qui a extrêmement bien joué au centre, a eu des ennuis au début. Il a terminé avec seulement deux points et cinq rebonds. Peter Carey, un étudiant de première année en chemise rouge, est intervenu et a fourni 7 minutes au centre depuis le banc.

Après avoir commis 17 revirements en Caroline du Nord, l’Orange n’a retourné le ballon que neuf fois mardi. Les rares fois où Pitt a réduit la marge à un chiffre, Syracuse a reçu de gros seaux de la part de Starling et Justin Taylor.

Mintz n’a pas réussi à faire tomber ses tirs, ratant 10 de ses 13 tentatives, mais il a atteint la ligne des lancers francs, où il a réussi 7 sur 8. Il a récolté neuf rebonds, un record dans le match, et a distribué cinq passes décisives.

“Je pense que l’équipe commence à se rassembler un peu mieux au fil de la saison”, a déclaré Autry.

Malgré l’étude cinématographique du samedi soir et le mantra des joueurs pour le prochain match, rien ne garantissait que Syracuse entrerait dans le Pete et remporterait cette victoire bien méritée contre les Panthers.

Syracuse n’avait pas gagné un match ici depuis la saison 2019-20.

“C’est très important”, a déclaré Starling. « Pitt est une très bonne équipe et pouvoir les battre sur leur terrain est un grand regain de confiance pour nous.

« Ce soir, a-t-il déclaré, c’était un pas dans la bonne direction. »

