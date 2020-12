Catherine Nakalembe

En tant que joueuse de badminton passionnée, l’Ougandaise Catherine Nakalembe voulait étudier les sciences du sport à l’université, mais son échec à obtenir les notes requises pour une subvention gouvernementale l’a mise sur la voie qui l’a conduite à la Nasa et a remporté un prestigieux prix de recherche alimentaire, écrit Patience Atuhaire de la BBC .

Lorsque le Dr Nakalembe a tenté d’expliquer à un agriculteur de Karamojong dans le nord-est de l’Ouganda comment son travail utilisant des images prises par des satellites à des centaines de kilomètres au-dessus de la Terre se rapporte à son petit terrain, il a ri.

Bien qu’elle utilise les images haute résolution dans son travail de pionnier pour aider les agriculteurs et les gouvernements à prendre de meilleures décisions, elle doit encore se rendre sur le terrain pour affiner les données.

En d’autres termes, depuis l’espace, vous ne pouvez pas faire la différence entre l’herbe, le maïs et le sorgho.

Le Dr Nakalembe explique aux agriculteurs comment ils peuvent utiliser une application pour envoyer des informations sur leurs cultures

«Grâce à un traducteur, j’ai dit au fermier que lorsque je regarde les données, je vois juste du vert.

«J’avais imprimé une photo, que je lui ai montrée. Il a alors pu comprendre que… il faut voir la ferme physiquement pour faire ces distinctions», raconte l’universitaire à la BBC.

C’est une femme à la voix douce et au comportement radieux, et il est difficile de s’imaginer sa randonnée pendant des heures dans la chaleur du Karamoja semi-aride, cherchant à démêler les distinctions granulaires qui ne peuvent être repérées que sur le sol.

Ceci est particulièrement important dans les zones agricoles dominées par les petits exploitants qui peuvent planter différentes cultures à des moments différents, ce qui conduit à un grand nombre de variables. Cette complexité rend presque impossible la surveillance pour la plupart des autorités.

Le travail du Dr Nakalembe a aidé les habitants de la région semi-aride de Karamajong

Le Dr Nakalembe, professeur adjoint au département de sciences géographiques de l’Université du Maryland aux États-Unis, utilise les données satellitaires pour étudier les modèles agricoles et météorologiques.

Ces informations sont combinées avec des données recueillies sur le terrain sur les cultures et leur état pour construire un modèle qui apprend à reconnaître des modèles pour aider à faire des prédictions.

C’est ce qui lui a valu le prix de l’alimentation de l’Afrique 2020 aux côtés du Dr André Bationo du Burkina Faso pour ses travaux sur les engrais.

Le scientifique, qui dirige également la section Afrique du programme alimentaire et agricole de la Nasa, explique: «Depuis les airs, vous pouvez voir quelle zone est bâtie, nue, présente de la végétation ou de l’eau.

« Nous sommes également capables de dire ce que sont les terres cultivées ou ce qui est la forêt. Parce que nous avons un record de 30 ans de ce à quoi ressemblent les terres cultivées, nous pouvons dire ce qui est sain, ce qui ne l’est pas ou quelle partie s’est améliorée. »

« Une bouée de sauvetage pour les familles rurales »

En utilisant les informations recueillies sur le terrain par les chercheurs ou envoyées par les agriculteurs eux-mêmes, elle peut ensuite distinguer les types de cultures et créer une carte qui montre si les exploitations prospèrent par rapport à la même culture ailleurs dans cette région.

Le modèle a été utilisé dans des endroits comme les États-Unis où l’agriculture mécanisée se déroule à l’échelle industrielle. Ces informations peuvent aider à prendre des décisions sur le moment d’irriguer ou sur la quantité d’engrais à utiliser.

Mais même un agriculteur en Ouganda, ou ailleurs sur le continent, utilisant juste une houe et travaillant pendant de longues heures sur leur petite parcelle, trouvera cette information précieuse.

«La télédétection permet de surveiller de vastes étendues de terres en utilisant des données librement disponibles.

« Vous pouvez donner une prévision. Si vous combinez les estimations satellites des précipitations et de la température, vous pouvez dire qu’il va pleuvoir dans les 10 prochains jours et les agriculteurs doivent préparer leurs champs. Ou s’il n’y a pas de pluie, ils n’ont pas gaspiller leurs graines et peut attendre quelques semaines », dit le Dr Nakalembe.

Le Dr Nakalembe travaille avec les autorités locales pour aider à améliorer les politiques agricoles

Dans une grande partie du continent, où les exploitations sont souvent de petites parcelles fragmentées éloignées des sources d’information, ces données peuvent être traduites en messages texte en langue locale, émissions radiophoniques ou transmises par les vulgarisateurs agricoles.

C’est également une preuve que les gouvernements peuvent utiliser pour planifier une réponse aux catastrophes en cas de mauvaises récoltes ou de crues soudaines, et sauver les communautés de la famine.

Les premières recherches du Dr Nakalembe ont permis à 84 000 personnes de Karamoja d’éviter les pires effets d’un climat très variable et d’un manque de précipitations.

«Elle a travaillé avec nous en 2016, pour développer des outils qui prédisent l’incidence de la sécheresse», explique Stella Sengendo, qui travaille sur les risques de catastrophe au cabinet du Premier ministre.

«Nous les utilisons pour estimer le nombre de ménages susceptibles d’être affectés par de graves périodes de sécheresse. Nous avons ensuite développé un programme qui étend les fonds aux familles, par le biais du gouvernement local.

«Les habitants font des travaux publics et gagnent de l’argent pendant la saison sèche. Ils économisent 30% et utilisent 70% pour la consommation quotidienne», explique Mme Sengendo.

Les 5 500 shillings ougandais (1,50 $, 1,12 £) par jour sont une bouée de sauvetage pour les familles d’une région qui n’a qu’une seule saison de récolte par an. Et environ 60% de ces travailleurs sont des femmes qui, selon des études, souffrent des pires effets du changement climatique.

Scientifique environnemental accidentel

Élevée dans la capitale, Kampala, par une mère qui dirige un restaurant et un père mécanicien, le Dr Nakalembe ne s’est jamais imaginée travailler avec des satellites.

Elle a joué au badminton avec ses sœurs et voulait poursuivre des études en sciences du sport, mais sans les notes requises pour obtenir une subvention gouvernementale, elle s’est tournée vers les sciences de l’environnement à l’Université de Makerere.

N’ayant jamais quitté Kampala, sauf pour un événement familial occasionnel, elle a demandé à travailler avec l’Ouganda Wildlife Authority pour gagner des crédits pour son cours.

«La cartographie m’a séduit. Je suis allée à Mount Elgon dans l’est. J’ai encore des photos de mon tout premier travail sur le terrain parce que c’était vraiment excitant», dit-elle, rayonnante.

« J’ai toujours eu la même déclaration personnelle: acquérir des connaissances et les appliquer chez moi » « , Source: Dr Catherine Nakalembe, Description de la source: Lauréate, Africa Food Prize 2020, Image: Catherine Nakalembe

Le scientifique de la Nasa, qui voyage maintenant à travers l’Afrique pour former les départements gouvernementaux sur la façon de développer des programmes de sécurité alimentaire, est allé à l’Université Johns Hopkins pour une maîtrise en géographie et ingénierie environnementale.

Elle dit: «J’ai toujours eu la même déclaration personnelle: acquérir des connaissances et les appliquer chez moi.

« Le programme de doctorat de l’Université du Maryland m’a permis de me lancer dans la télédétection, mais surtout, de venir travailler en Ouganda et sur le continent. »

Le chercheur pionnier encadre également de jeunes femmes noires pour les encourager à se lancer dans les sciences de l’environnement.

«Dans la diaspora, je vais aux réunions et je suis le seul à ressembler à ça. On se sent seul quand c’est un nouveau pays ou un nouvel espace.

«En Afrique de l’Est, je rencontre beaucoup de gens avec qui nous pouvons partager nos expériences et nos luttes. J’aimerais voir plus de femmes noires dans ce groupe», déclare le Dr Nakalembe, l’air déterminé.

Gagner le prix a été un choc pour le Dr Nakalembe

La nouvelle qu’elle avait remporté le prix de l’alimentation en Afrique 2020 en septembre lui est venue lors d’un appel téléphonique irrégulier. Elle ne savait pas qu’elle avait été nommée et se demandait pourquoi ses collègues insistaient pour qu’elle garde son téléphone à portée de main.

Lorsque l’appel est finalement arrivé, elle a été invitée à attendre l’ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, qui a à peine passé les félicitations avant que la ligne ne soit déconnectée.

«C’était comme aller à l’hôpital pour un mal de tête et se faire dire ensuite que vous allez avoir un bébé.

«Quand j’ai appelé ma famille, ma sœur pensait que j’étais victime d’une arnaque. Ma mère disait la même chose qu’elle disait toujours chaque fois que j’obtenais quelque chose:« Webale kusoma »(« merci d’avoir étudié dur »à Luganda)», dit-elle.

L’euphorie de la victoire n’a clairement pas encore disparu, à en juger par le grand sourire avec lequel elle parle du prix.

«Imaginez, j’ai maintenant une page Wikipédia.

« Quand je me présente ces derniers temps, je dois me rappeler de dire: » Je suis aussi lauréate du Prix de l’Alimentation en Afrique 2020 « . Et j’ai mon trophée géant qui pèse environ 5 kg. Donc, je sais que je ne rêve pas », at-elle plaisante.