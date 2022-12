Comment la science a transformé ce que nous savons sur la maladie psoriasique

Comment la prise en charge des maladies psoriasiques s’améliore-t-elle ?

Les médecins disposent de méthodes de dépistage simples et rapides pour repérer les maladies psoriasiques. Nous devons les mettre entre les mains d’un plus grand nombre de médecins généralistes et de dermatologues – et ils doivent les utiliser.

Je travaille avec une équipe pour encourager davantage de médecins à utiliser ces outils de dépistage. Mount Sinai a récemment lancé un nouveau programme qui intègre des outils de dépistage de la maladie psoriasique à nos dossiers médicaux électroniques (DME).

Voici comment cela fonctionne : les personnes qui viennent nous voir répondront aux cinq questions de l’outil de dépistage épidémiologique du psoriasis (PEST) pendant qu’elles sont dans la salle d’attente. Lorsqu’ils verront leur médecin, leurs résultats PEST apparaîtront sur le DME. S’ils répondent positivement à trois questions ou plus, l’application EMR alerte le médecin que le score indique un possible rhumatisme psoriasique. Il incitera le médecin à orienter le patient vers un rhumatologue. Cela ne pourrait pas être plus facile.

Ils intègrent également le questionnaire standard de l’industrie sur l’impact de la maladie de l’arthrite psoriasique (PsAID) dans le DME. Les personnes atteintes d’une maladie psoriasique existante, ou celles qui sont positives au PEST, devront répondre à 12 questions. S’ils ont un certain score, cela alertera le médecin que le cas n’est pas contrôlé. Il incitera alors le médecin à prendre rendez-vous avec un rhumatologue. Le DME proposera également des médicaments.