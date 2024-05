Comment la scène de sexe du Dernier Tango à Paris a ruiné la vie de Maria Schneider

Pourtant, le pire était encore à venir. La scène de sexe centrale ne figurait pas dans le scénario pour lequel elle s’était inscrite, mais était plutôt une idée – certains diraient un fantasme – de Brando. Schneider était en colère de devoir le réaliser, affirmant qu’elle n’en avait été informée que quelques instants avant le tournage et que « j’aurais dû appeler mon agent ou demander à mon avocat de venir sur le plateau parce qu’on ne peut pas forcer quelqu’un à faire quelque chose qui n’est pas dans le scénario, mais à l’époque, je ne le savais pas.

Brando a fait de son mieux pour la consoler pendant le tournage de la scène d’exploitation – et encore difficile à regarder – en lui disant « Maria, ne t’inquiète pas, ce n’est qu’un film ». Mais Schneider a pleuré de manière incontrôlable pendant le tournage ; les larmes à l’écran sont tout à fait authentiques. Une fois le film terminé, elle s’est sentie « humiliée et, pour être honnête, je me suis sentie un peu violée, à la fois par Marlon et par Bertolucci. Après la scène, Marlon ne m’a pas consolé et ne s’est pas excusé. Heureusement, il n’y a eu qu’une seule prise. Bertolucci était impénitent, déclarant plus tard : « Je voulais sa réaction en tant que fille, pas en tant qu’actrice. Je voulais qu’elle réagisse avec humiliation.

Lorsque Schneider a finalement assisté à la première du film, elle n’avait pas encore vu la photo et sa réaction a été viscérale. Esther Anderson, qui était avec elle, a rappelé plus tard qu’« elle était absolument choquée. Elle n’avait aucune idée de ce qu’ils allaient faire d’elle. Elle s’est enfuie du cinéma en criant et j’ai dû courir après elle dans la rue pour la réconforter.

Les choses ont vite empiré. Il y a eu une poursuite privée italienne engagée par Gino Paoli Latin, procureur de Bologne, pour « contenus obscènes offensant la pudeur publique » et « descriptions et exhibitions de masturbation, d’actes libidineux et de nudité obscène, accompagnés hors écran de sons, de soupirs ». et des cris de plaisir climatique ». La tentative a d’abord échoué, mais, en septembre 1973, la cour d’appel de Bologne a condamné Bertolucci, Brando et Schneider à deux mois de prison et à une amende : cette décision a ensuite été annulée en décembre de la même année par la plus haute juridiction du pays, la Cour de cassation.