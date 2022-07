Comment la sauce rose est le nouvel engouement pour les condiments balayant TikTok et Twitter

La sauce rose est la nourriture virale du moment sur les réseaux sociaux, devenant une obsession chez les internautes sur TikTok et Twitter. En ligne, tout le monde parle de ce condiment de couleur rose aux ingrédients mystérieux. Alors pourquoi tout ce battage médiatique?

Les TikTokers pensent rose. Sur le réseau social chinois, les internautes raffolent de Pink Sauce. Cette concoction, qui sert de condiment, débarque dans la teinte la plus chaude du moment, canalisant la tendance « Barbie » sur les réseaux sociaux. Et cela a piqué la curiosité des utilisateurs de la plateforme, transformant les vidéos postées par le créateur de la sauce, l’utilisateur Chef Pii, en succès viraux.

Une première vidéo de juin 2022 montre Chef Pii en train de manger du poulet avec sa fameuse sauce rose. Une série de vidéos a ensuite suivi, faisant la promotion de la sauce en faisant goûter les gens, petits et grands. Et cela a grandi à partir de là, les utilisateurs des médias sociaux alimentant le battage médiatique autour du produit – un produit qui a néanmoins un prix important, à 20 $ la bouteille de 444 grammes.

Toute cette effervescence autour de la Sauce Rose est due au goût mystérieux du condiment, dont les ingrédients n’ont pas été tout de suite révélés. Pour de nombreux clients, le goût de la sauce a supposément un côté aigre-doux. Face aux demandes incessantes, le créateur a fini par dévoiler la composition dans une vidéo, toujours sur TikTok. La liste des ingrédients comprend de l’ail, du miel, un peu de poivre, de l’huile de tournesol et enfin du fruit du dragon, qui donne à la sauce sa teinte signature.

Cependant, les critiques ont commencé à arriver aussi vite que les commandes. Les bouteilles sont arrivées endommagées, il y avait des erreurs d’étiquetage et même la consistance de la sauce était remise en question. Certains clients ont reçu un produit très liquide et très rose, tandis que d’autres ont reçu un mélange plus grumeleux avec une teinte rose fanée. D’autres, quant à eux, ont pointé le fait qu’il n’est pas question de réfrigérer le produit malgré la présence de lait dans sa composition. De plus, la FDA (Food and Drug Administration) n’a pas donné son feu vert pour la commercialisation de ce produit. C’est une étape sur laquelle travaille la créatrice, et elle a répondu aux critiques sur l’étiquetage, mais pas à celles sur la qualité de son produit. Pourtant, la femme d’affaires a remercié ses clients d’avoir dépensé 20 $ pour aider une jeune entreprise à démarrer.

Sur TikTok, les critiques de vidéos se sont multipliées à un rythme montrant des utilisateurs testant la sauce, de manière plus ou moins sérieuse, tandis que sur Twitter, les utilisateurs ont préféré prendre un ton humoristique avec des mèmes. Le compte Netflix s’est même lancé dans la tendance en utilisant une photo d’Ashley O, le personnage principal de la saison 5, épisode 3 de “Black Mirror”, joué par la chanteuse et actrice Miley Cyrus.

La grande majorité des internautes appellent à la vigilance quant à la consommation de cette sauce qu’ils jugent encore trop mystérieuse et, surtout, qui n’est pas encore totalement réglementée.

Je viens de recevoir ma sauce rose. Je sais ce que je fais ce soir ! pic.twitter.com/G1Rf7pVLSr – Netflix (@netflix) 21 juillet 2022

Je viens d’apprendre la sauce rose et j’aime tout. Le fait que ce soit apparemment juste un ranch avec du colorant alimentaire rouge. L’étiquette qui ne correspond pas à la bouteille collée avec de la colle pailletée. La faute d’orthographe du vinaigre sur les ingrédients. Les infos nutritionnelles foutues <3 —Parker (@anti90smovement) 19 juillet 2022

La sauce rose originale pic.twitter.com/AzCpxunAZW —Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) 21 juillet 2022

Il reste à voir si le succès de Pink Sauce continuera au-delà du domaine des médias sociaux pour devenir un succès réel pour sa créatrice, qui n’a pas encore dit combien d’argent elle a gagné grâce à la vente de son produit.

