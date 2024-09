Comment la saison de rookie de Caitlin Clark a été « le carburant parfait pour un feu » pour une nouvelle ère de la WNBA

Il y a près de 20 ans, Conrad Piccirillo assistait à son premier match des Indiana Fever. La franchise WNBA n’existait que depuis cinq ans et était sur le point de connaître sa meilleure année à ce jour, mais il a admis qu’il n’était pas là pour le basket. Ses filles, Caitlyn, 10 ans, et Claire, 11 ans, étaient membres de l’équipe de danse des jeunes des Fever Inferno, et il était là pour les encourager pendant leurs performances.

Au bout d’un moment, ses filles ont dépassé l’âge de la troupe de danse, mais à ce stade, Piccirillo était accro. Il a acheté six billets pour la saison et a invité des amis, se réjouissant du titre de champion WNBA des Fever en 2012. Pourtant, lorsque les Fever ont connu des moments difficiles avec des records de défaites constantes pendant près d’une décennie, Piccirillo a eu plus de mal à convaincre ses amis de le rejoindre aux matchs des Fever sur ses sièges gratuits au bord du terrain.

En 2024, il n’a plus eu ce problème grâce à Caitlin Clark. Son groupe fait partie de la légion de fans qui ont fait des matchs des Fever les plus prisés de la WNBA. Il a assisté à tous les matchs sauf un au Gainbridge Fieldhouse cette saison, s’imprégnant de l’énergie et de l’environnement alors qu’il regardait des vagues de fans tomber amoureuses des Fever et de la WNBA de la même manière que lui.

« Je pense qu’elle est le carburant parfait pour alimenter un feu qui grandit vraiment », a déclaré Piccirillo à propos de Clark.

La saison de Clark en tant que recrue marque une nouvelle ère non seulement pour la franchise Fever, mais aussi pour la ville d’Indianapolis, l’État et la WNBA. Clark a été un spectacle à l’Iowa comme personne n’en a jamais vu dans le basket-ball universitaire féminin avec ses trois points et son esprit de compétition. La WNBA et les Fever – qui avaient le premier choix de la draft – espéraient que son éclat et son attrait se poursuivraient pour fournir une étincelle similaire à la ligue.

Alors que les playoffs ont débuté dimanche, malgré une défaite des Fever à Connecticut, les bénéfices de l’investissement de Clark sont évidents à la télévision, dans les tribunes et sur le marché. Avant même que Clark ne foule le terrain avec un maillot des Fever, elle a dépassé les attentes.

Dans les années 2000, un seul match de la WNBA a réuni 2,4 millions de téléspectateurs à la télévision, mais le soir de la draft, encore plus de fans se sont connectés pour voir le commissaire de la ligue prononcer le nom de Clark. Depuis, Clark a continué d’aider les Fever et la WNBA à battre des records télévisés.

Six partenaires télé de la ligue ont établi des records d’audience cette année pour le match WNBA le plus regardé, et tous les six incluaient les Fever. ION, qui a diffusé 43 matchs WNBA, a connu une augmentation de 133 % de son audience d’une année sur l’autre, et chacune de ses sept diffusions ayant dépassé le million de téléspectateurs incluait des matchs des Fever. Selon Yahoo Sports, NBA TV a établi son propre record d’audience WNBA huit fois cette saison, à chaque fois pour un match des Fever.

ESPN, partenaire de longue date de la WNBA, a connu son année la plus fructueuse en matière de diffusion de la ligue.

Le 2024 #WNBA la saison régulière sur les plateformes ESPN a été la plus regardée de TOUS les temps ! 🎉 🏀 1,2 M de téléspectateurs en moyenne

🏀 Compte à rebours WNBA : 508 000 téléspectateurs en moyenne pic.twitter.com/FrnWHOp11h — ESPN RP (@ESPNPR) 11 septembre 2024

Le premier match de saison régulière entre Fever et Sky, avec Clark et sa rivale débutante Angel Reese sur le devant de la scène, a été le match de la WNBA le plus regardé depuis 23 ans, toutes chaînes confondues, avec 2,35 millions de téléspectateurs. Ce record a été battu un mois plus tard lorsque le match des étoiles de la WNBA a attiré 3,4 millions de téléspectateurs, ce qui en fait le troisième match de la WNBA le plus regardé de l’histoire.

Mais c’est lors des matchs à domicile des Fever que le buzz est palpable.

L’affluence à Indianapolis a atteint un record : 17 036 spectateurs par match à domicile, ce qui en fait le meilleur score de la ligue pour la première fois. Les ventes de billets pour la saison des Fever étaient déjà en hausse, mais lorsque Clark a annoncé en février qu’elle renonçait à sa cinquième saison d’éligibilité universitaire, la demande de billets pour les Fever est devenue sans précédent.

Selon Across the Timeline, le Fever n’avait pas été dans la moitié supérieure de la fréquentation moyenne de la WNBA depuis 2016.

Piccirillo, détenteur d’un abonnement de longue date pour la saison des Fever, porte désormais des bouchons d’oreilles à l’intérieur du Gainbridge Fieldhouse, et son Apple Watch l’avertit fréquemment pendant les matchs que les décibels qu’il subit pourraient atteindre des niveaux dangereux. « C’est comme regarder les matchs des playoffs des Pacers, c’est à ce point-là que ça fait du bruit », a-t-il déclaré. « Dans mon esprit, je pense que c’est encore plus fort. »

Ce n’est pas seulement dans l’Indiana que Clark a augmenté la fréquentation. Avant le début de la saison, quatre adversaires des Fever – Las Vegas, Atlanta, Washington et Los Angeles – ont déplacé au moins un de leurs matchs à domicile contre l’Indiana dans des arènes plus grandes pour accueillir plus de fans.

Tamika Catchings, une attaquante du Hall of Fame qui a passé toute sa carrière de 14 ans avec les Fever, vit toujours à Indianapolis. Elle était ravie la saison dernière lorsque l’Indiana, mené par Aliyah Boston, première sélection de 2023, a connu une augmentation de huit victoires. « Mais l’année dernière par rapport à cette année, c’est fou, il y a tellement d’énergie autour », a-t-elle déclaré.

Elle a remarqué que les magasins à grande surface qui n’avaient jamais vendu d’articles Fever exposaient désormais leurs produits au premier plan. Les fans entrent dans son salon de thé local, Tea’s Me Cafe, et lui posent des questions sur Clark, Boston et Kelsey Mitchell. « (Les fans) sont excités quand ils me voient parce qu’ils veulent parler des Fever », a-t-elle déclaré. « Les années passées, ils étaient peut-être excités de me voir, mais c’est tout. On peut voir qu’il y a une véritable énergie et un intérêt pour : « Que pensez-vous des Indiana Fever ? » »

Indianapolis prend vie lorsque les Fever jouent. Un responsable du département du tourisme de la ville a déclaré que les hôtels et les locations ont augmenté cet été lorsque les Fever ont joué.

Lors du tournoi féminin de la NCAA 2024, Brent Drescher, directeur général du bar du centre-ville d’Indianapolis The District Tap, a déclaré que les fans avaient commencé à s’arrêter pour regarder le basket-ball féminin de l’Iowa, anticipant l’arrivée future de Clark en ville. Les fans des Pacers, qui ont fait une course jusqu’à la finale de la Conférence Est de la NBA, fréquentaient souvent son bar, se présentant vers 17 heures pour les coups d’envoi tardifs, a déclaré Drescher. Les fans de Fever sont encore plus engagés. « Ils arrivent dès 16 heures », a-t-il déclaré.

Jeff Metson, directeur général du Taxman CityWay, constate un engouement similaire. Ce pub avec une brasserie et seulement quatre téléviseurs à l’intérieur n’est pas un bar sportif typique, mais comme il se trouve dans le même quartier que l’arène du Fever, il est devenu une destination d’avant-match – au point qu’il a souvent dû doubler son personnel. Pendant les matchs à domicile du Fever, a-t-il déclaré, le Taxman accueille jusqu’à 400 clients contre environ 250 un vendredi ou un samedi soir typique.

« Non seulement nous remplissons tout le restaurant avant le match, mais comme prévu, deux heures après le début du match, les gens commencent à marcher dans la rue, juste devant nous », a-t-il déclaré. « Contrairement aux autres matchs – les Pacers et les Colts – notre public d’après-match remplit à nouveau le restaurant. Les autres sports ne font pas ça. »

Jaden Brown et sa fiancée n’avaient jamais acheté de billets pour la saison d’un quelconque sport avant de les acheter pour le Fever cette année. Ils ont été stupéfaits de voir une petite pizzeria bondée de fans avant le premier match de pré-saison du Fever.

« On voit tout simplement ce déferlement de maillots de Fever, Clark, Iowa », a déclaré Brown. « C’est comme un avant-match avec des inconnus. Mais ce ne sont pas des inconnus parce que vous êtes tous là pour soutenir la même équipe. »

Mais ce ne sont pas seulement les bars et restaurants de la région d’Indy qui ont été les témoins directs de l’effet Caitlin Clark. The Sports Bra de Portland, un bar qui a créé le buzz en diffusant uniquement des sports féminins sur ses téléviseurs depuis son ouverture en 2022, se trouve à plus de 3 200 kilomètres d’Indianapolis et dans une ville actuellement dépourvue d’équipe WNBA. Lorsque les Fever jouent, a déclaré la propriétaire Jenny Nguyen, le nombre de factures au bar augmente de 56 % et les revenus augmentent de 52 %.

Un maillot de l’Iowa numéro 22 de Clark encadré, à côté de photos de Serena Williams et Diana Taurasi, est accroché au mur du bar. Mais ce n’est pas surprenant, étant donné que les vêtements Clark peuvent être trouvés n’importe où.

La loi de l’offre et de la demande est évidente autour des matchs de Fever. Les fans n’ont pas hésité à débourser de l’argent malgré les augmentations importantes du prix des billets pour les matchs de Fever.

À l’approche des séries éliminatoires, le prix d’entrée pour le match Fever-Sun du samedi était nettement plus élevé sur TicketMaster, à 89 $, que pour les trois autres matchs du dimanche de la ligue, qui coûtaient en moyenne 15 $ par match. Cela s’inscrit dans la tendance de toute la saison. Les cinq prix moyens les plus élevés des billets cette saison mettaient tous en vedette le Fever.

Les billets WNBA les plus prisés de 2024 La fièvre de l’Indiana @ Prix ​​moyen de vente Date 346 $ 23 juin 286 $ 30 août 269 ​​$ 1er septembre 262 $ 17 juillet 217 $ 19 septembre

Ces chiffres sont impressionnants à eux seuls, mais comparez-les aux mêmes confrontations de la saison dernière. Le prix moyen lorsque le Fever a visité le Sky en juin 2023 était de 45 $. Lorsque l’Indiana s’est rendu à Washington deux fois en juillet 2023, les billets ont été vendus à 59 $ en moyenne en juillet 2023 lorsque les Mystics ont accueilli le Fever, et ils ont été vendus à 55 $ lorsque l’Indiana a joué à Dallas en septembre dernier. Le billet le plus cher pour un match la saison dernière était de 120 $ pour un match de saison régulière entre les Aces et le Dream.

Dans l’ensemble, le prix des billets de la WNBA a suivi le même chemin, passant de 62 $ par match en 2023 à 109 $ par match en 2024 (jusqu’à la mi-septembre), selon Vivid Seats. Mais aucune équipe n’a connu une hausse aussi drastique que les Fever, dont les billets pour les matchs à domicile coûtaient en moyenne 110 $ cette saison, contre 79 $ en moyenne pour le reste de la W.

Malgré le prix plus élevé, encore plus de billets ont été vendus cette année.

« Les fans de l’Indiana aiment le basket-ball et je suis ravie de les voir de retour dans les tribunes, surtout pour les Fever », a déclaré Briann January, qui a joué les neuf premières saisons de sa carrière avec les Fever et est maintenant entraîneur adjoint des Sun. « Le fait que cette équipe soit reconnue et soutenue comme elle le mérite me rend si heureuse. »

Au cours de la première semaine de la saison, la WNBA a déclaré avoir constaté une augmentation de 236 % des ventes de produits dérivés par rapport à l’année précédente, les maillots de Clark, Reese et Cameron Brink se classant tous dans le top 5. Au cours des deux premiers mois de la saison, quatre matchs à domicile des Fever ont établi des records de ventes pour un seul match dans la boutique de l’équipe, selon les Fever. Le total des articles vendus a augmenté de 694 % par rapport à l’année précédente, et les ventes nettes de la boutique ont augmenté de plus de 1 000 %. Les ventes de maillots ont augmenté de 1 193 % à l’approche de la pause des All-Star.

Les objets de collection de Clark sont également très demandés. Son ballon de basket Wilson signature a été vendu en 40 minutes plus tôt ce mois-ci, ce qui a entraîné un réapprovisionnement pour la dernière livraison lundi. Une carte WNBA Draft unique et autographiée de Clark – la première la montrant avec un maillot des Fever – a été vendue aux enchères pour 84 000 $.

Le sentiment que quelque chose de grand allait arriver à Indianapolis se faisait sentir depuis des mois. Avant les débuts de Clark avec Fever, la ville avait accroché une bannière de 45 mètres à son effigie sur un bâtiment près de Gainbridge Fieldhouse. L’image de Clark semble hanter la ville.

Aujourd’hui, pour la première fois en huit ans, les Fever sont de retour en séries éliminatoires. Les grands noms d’Indiana ont déjà pu reconnaître et apprécier son impact. « Jouer au basket-ball dans l’Indiana est différent, que ce soit à Indianapolis ou dans l’une des plus petites villes, le basket-ball est cultivé différemment », a déclaré la légende des Indiana Pacers Reggie Miller dans un e-mail. « C’était donc amusant de voir l’enthousiasme que les Fever ont apporté à la ville et à l’État. »

Une victoire à l’extérieur des Fever contre les Suns mercredi garantirait un match 3 décisif à Indianapolis. Catchings prédit une foule en délire qui se présentera pour voir Clark tenter de mener les Fever à leur première demi-finale depuis 2015.

« C’est comme si le basketball féminin et celui des Fever avaient été rajeunis », a déclaré Catchings. « Surtout ici à Indy. »

(Illustration : Meech Robinson / L’Athlétique; Données visuelles : John Bradford / L’Athlétique; Photos : Luke Hales / Getty Images, G Fiume / Getty Images, Brian Spurlock / Icon Sportswire via Getty Images)