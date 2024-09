Comment la saison de la Balance affectera chaque signe du zodiaque du 22 septembre au 22 octobre 2024

Alors que le Soleil transite par le signe du zodiaque de la balance en équilibre pour la saison de la Balance 2024, les horoscopes montrent que chaque signe du zodiaque sera également trouver l’équilibre à l’intérieur.

En tant qu’astrologue nommée Helena expliqué dans une vidéo TikTokLa Balance est le signe du partenariat, l’objectif de cette saison du zodiaque est donc de « créer des situations gagnant-gagnant ». Cela est particulièrement vrai puisque la saison commence avec Vénus, la planète dirigeante de la Balance, en aspect carré avec Pluton, « il y a donc un appel encore plus intense aux partenariats », a déclaré Helena.

Voici comment la saison de la Balance 2024 affectera chaque signe du zodiaque :

Bélier

Bélier, préparez-vous à l’impertinence pendant la saison de la Balance 2024, car la Balance est votre opposé polaire en astrologie. La plupart d’entre vous seront confrontés à des défis tout au long de cette période qui vous demanderont de vous séparer de ce que vous savez déjà, de vous extraire de votre zone de confort et de découvrir la croissance et les talents cachés à travers un voyage de l’âme. Après tout, avec le Nœud Nord en Bélier en ce moment, nous avons également le Nœud Sud en Balance.

Vous bénéficierez de l’ajout d’un rituel de mise à la terre à votre vie quotidienne, comme la méditation, le yoga, le Pilates ou toute autre pratique qui vous aide à rester connecté au moment présent pendant de longues périodes (faire de la planche en salle de sport compte aussi !). Vous saurez intuitivement comment faire face à chaque défi que la saison de la Balance vous réserve.

Taureau

Taureau, vous êtes le jumeau gouverné par Vénus aux côtés de la Balance. Attendez-vous donc à des expériences positives pendant la saison de la Balance 2024. Cependant, avec Uranus rétrograde flottant dans votre signe en ce moment, vous devrez peut-être aussi faire face à la vérité sur vos relations amoureuses passées, surtout si elles présentaient une différence d’âge.

Concentrez-vous sur vos soins personnels ce mois-ci, mais essayez également de vous mettre à la place des autres dès que vous le pouvez. Cela élargira votre perspective et vous aidera à ajouter de nouvelles idées et pratiques bénéfiques à votre vie quotidienne.

Si vous vous sentez appelé à le faire, offrez-vous de nouvelles pièces pour votre garde-robe en faisant une virée shopping. Après tout, la saison de la Balance est un mois du zodiaque vénusien !

Gémeaux

Gémeaux, vous vivrez une expérience agréable pendant la saison de la Balance 2024. En tant que signe d’air, ce sera certainement l’un des mois du zodiaque les plus faciles pour vous, surtout si vous êtes un professionnel créatif ou si vous aimez toutes les formes de créativité intellectuelle.

L’impact le plus important de la saison sera sur votre relation avec vous-même. Certains d’entre vous se rendront compte qu’il faut fixer des limites plus strictes, même avec vos meilleurs amis. D’autres découvriront des jeux de stratégie qui leur apprendront subtilement la vie. Cela peut être Go, D&D, et plus encore. Laissez la saison de la Balance être synonyme de nouvelles aventures pour vous !

Cancer

Cancer, votre expérience pendant la saison de la Balance 2024 ne sera pas très significative dans le grand schéma des choses, ou vous découvrirez que vous devez apporter certains changements dans votre vie pour rendre tout plus fluide et vous permettre de vous épanouir mentalement, émotionnellement et physiquement.

Ceux d’entre vous qui cuisinent ou manipulent des aliments d’une manière ou d’une autre trouveront ce domaine plus important que d’habitude pendant la saison de la Balance. Visez l’équilibre lorsque vous cuisinez, que ce soit par les ingrédients que vous choisissez, le temps que vous vous accordez ou même la quantité de préparation que vous préparez. Les exercices d’ancrage peuvent vous aider à échapper à l’anxiété et à apporter plus de certitude.

Lion

Lion, vous vous sentirez comme un roi pendant la saison de la Balance 2024. C’est un choix de mot délibéré car la plupart d’entre vous préfèrent déjà se sentir comme un roi ou une reine ! En bref, ce mois du zodiaque se déroulera magnifiquement pour vous tant que vous resterez réceptif, comme un enfant préféré cosmique. Après tout, l’archétype roi/reine est un symbole plus proactif.

C’est aussi le meilleur moment pour vivre une vie plus luxueuse et faire du shopping. Donc, si vous avez envie d’ajouter des choses à votre garde-robe ou de refaire votre maison, c’est le moment de vous lancer. Laissez votre créativité s’aligner sur la confiance équilibrée de l’énergie de la Balance et vous serez en or !

Vierge

Vierge, il est temps de faire de la place pour quelque chose de nouveau dans votre vie. C’est le message et le thème pour vous pendant la saison de la Balance 2024. Ceux qui ont envie de changement devraient se pencher sur la question et laisser tomber leurs peurs.

Si vous vous sentez appelé à le faire, parlez aux aînés, qu’ils soient de votre famille ou qu’ils vous guident sur Internet. Ils vous aideront à élargir votre esprit et à acquérir une nouvelle compréhension du monde. Lire des livres ou consulter les œuvres de personnes âgées que vous admirez sur les réseaux sociaux compte aussi. Vous trouverez sur ce chemin une solide inspiration.

Balance

Balance, c’est votre mois ! Êtes-vous excité ? Vous devriez l’être ! La saison 2024 de la Balance fera de vous le joyau de la scène sociale. La période précédant Halloween sera plus importante pour vous cette année, surtout si vous aimez concevoir vos costumes ou si vous êtes un cosplayer dévoué.

La nourriture est également mise en avant pour vous comme un domaine d’impact. Ne soyez donc pas surpris si vous avez envie de plus de sucreries et de friandises nostalgiques ce mois du zodiaque. Elles débloqueront des souvenirs essentiels et vous rappelleront également des rêves, des objectifs et des passe-temps que vous avez peut-être oubliés au cours de votre vie.

Scorpion

Scorpion, votre énergie sera renforcée tout au long de la saison de la Balance 2024, tant physiquement que mentalement. Essayez donc de trouver des moyens de la dépenser de manière significative, que ce soit de manière créative, par l’exercice ou le sport.

Votre nature occulte peut se sentir un peu étouffée lorsque votre signe du zodiaque se retrouve dans l’ombre de l’énergie de la Balance. Vous pouvez avoir l’impression que tout le monde a le droit d’être lui-même, à part vous. Mais ne soyez pas si prompt à juger les courants. Si vous canalisez l’accumulation d’énergie en vous de manière significative, vous vous préparerez à une saison du Scorpion extraordinairement bonne (qui suit la saison de la Balance). Il s’agit de marier votre intuition à vos intentions à ce moment-là.

Sagittaire

Sagittaire, l’énergie de la saison Balance 2024 est amusante, amicale et rapide pour vous ! Après tout, le Sagittaire est l’un des trois signes du zodiaque qui apparaissent souvent aux côtés de la Balance (l’autre étant le Verseau) dans un tourbillon d’amitié, de croissance et de transformation.

Si vous vous sentez appelé à le faire, partez pour de nouvelles aventures pendant cette période. Il peut s’agir de véritables aventures en sac à dos dans des régions inconnues du monde, y compris des détours loin des lieux touristiques dans les destinations les plus populaires. Mais elles peuvent aussi être des aventures métaphoriques ou créatives. C’est votre choix et votre libre arbitre. L’énergie de la Balance est là pour vous motiver, quel que soit ce choix !

Capricorne

Capricorne, vous gagnerez à être plus attentif et méthodique pendant la saison de la Balance 2024. Si vous ne le faites pas, vous risquez de voir l’énergie de l’air bouleverser bon nombre de vos plans et systèmes ou détourner votre attention vers des espaces qui n’apportent rien de significatif à votre âme. Lorsque vous choisissez de vous ancrer par le dévouement, les pratiques méthodiques et la patience, vous découvrirez comment l’énergie de l’air peut être votre amie même si vous êtes un signe de terre en vous apportant une inspiration rapide et de nouveaux amis.

N’oubliez pas : la saison de la Balance n’est pas l’un de vos meilleurs mois du zodiaque. Par conséquent, rester équilibré vous aidera à préparer la saison du Capricorne quelques mois plus tard.

Verseau

Verseau, le moment est venu pour vous de savoir qui vous êtes, ce que vous représentez et ce que vous êtes prêt à sacrifier pour vivre la vie qui a vraiment du sens pour vous. C’est ce qui vous attend pendant la saison de la Balance 2024.

En tant que signe d’air, vous bénéficierez naturellement de ce mois du zodiaque. Tenez un journal pour ne rien manquer ! Des observations importantes, de nouvelles croyances, la rupture du conditionnement, une nouvelle inspiration et bien plus encore vous attendent. La saison de la Balance sera fortement politique car l’énergie du Verseau traite fortement de l’humanitarisme et du collectif.

Poissons

Poissons, vous vivrez une expérience décontractée et détendue pendant la saison de la Balance 2024. Oui, il peut y avoir quelques choses à noter ici et là, mais l’impression générale ici est de suivre le courant et d’en profiter pleinement.

Si vous vous sentez appelé à le faire, cultivez la capacité de rester immobile sans avoir l’impression de perdre votre temps. Les trésors d’une telle capacité deviendront bientôt apparents, ainsi que la connaissance que vous devez établir des limites plus claires et plus fortes, que ce soit avec votre famille ou sur les réseaux sociaux. Votre vie n’est pas destinée à être sacrifiée sur l’autel de quelqu’un d’autre. Le juste milieu et l’équilibre vous apportent le plus de joie pendant cette saison de la Balance.

