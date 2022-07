Comment la Ryder Cup sera-t-elle impactée après qu’Henrik Stenson ait « laissé tomber DP World Tour » en rejoignant LIV Golf ? | Nouvelles du golf

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Rob Lee réagit à l’annonce de l’arrivée d’Henrik Stenson dans la série LIV et de la suppression de son titre de capitaine de la Ryder Cup.

Robert Lee revient sur Henrik Stenson qui a choisi la LIV Golf Invitational Series plutôt que sur son rôle de capitaine de la Ryder Cup et explique comment l’héritage du Suédois pourrait être affecté en rejoignant le circuit soutenu par l’Arabie saoudite…

C’est le secret le moins bien gardé de l’histoire que Stenson allait aller à LIV et laisser tomber le DP World Tour, ce qu’il a fait. Tout le monde savait que cela arriverait à un moment donné et nous avons deviné qu’Henrik allait partir, c’est juste vraiment décevant.

Il a signé un contrat pour être avec le Tour jusqu’à la fin de la Ryder Cup au moins et il est revenu sur ce qu’il avait dit qu’il ferait, alors il a laissé le DP World Tour sans vraiment d’option.

Le golfeur américain Richard Beem est déçu suite à l'annonce d'Henrik Stenson rejoignant potentiellement les LIV Golf Series Le golfeur américain Richard Beem est déçu suite à l'annonce d'Henrik Stenson rejoignant potentiellement les LIV Golf Series

C’est un immense honneur d’être capitaine de la Ryder Cup et malheureusement pour lui, il ne sera plus le capitaine de la Ryder Cup. Combien de capitaines obtiennent le poste et disent ” non, je n’en veux pas ” ? Le fait qu’Henrik ait fait cela est pour une seule raison, et c’est l’argent.

Tout le monde était derrière Stenson, il avait donné des assurances, et nous pensions tous qu’il allait nous donner deux ans de son temps, faire son capitaine et faire du très bon travail, mais maintenant, tout d’un coup, il y a eu ce demi-tour. Nous avons vu cela tant de fois avec des joueurs, où ils disent “Je suis tous du PGA Tour”, puis cinq minutes plus tard, ils partent pour LIV, alors Stenson devient l’un d’entre eux. Maintenant, le Tour doit dépasser cela.

Rob Lee et Rich Beem discutent de la décision d'Henrik Stenson de rejoindre LIV Golf, ce qui entraînera sa destitution en tant que capitaine de la Ryder Cup. Rob Lee et Rich Beem discutent de la décision d'Henrik Stenson de rejoindre LIV Golf, ce qui entraînera sa destitution en tant que capitaine de la Ryder Cup.

Je pense que la Ryder Cup est plus grande que n’importe quel individu et cela va être dommageable pour Stenson, car son héritage était excellent en tant que champion de golf de l’année, joueur de la Ryder Cup et ancien champion de Race to Dubai. Il a également fait le Scandinavian Mixed avec Annika Sorenstam, qui a innové avec des hommes et des femmes jouant ensemble et était brillant.

Il y a tellement de bonnes choses qui accompagnent la carrière d’Henrik Stenson, mais cela pour moi – après avoir promis quelque chose puis l’avoir rompu et partir pour faire autre chose – est sur lui. Ce n’est pas sur le DP World Tour, c’est sur lui.

L'expert de golf Rob Lee dit que la Ryder Cup est plus grande que Henrik Stenson après qu'il se soit retiré de son poste de capitaine pour rejoindre le circuit Liv. L'expert de golf Rob Lee dit que la Ryder Cup est plus grande que Henrik Stenson après qu'il se soit retiré de son poste de capitaine pour rejoindre le circuit Liv.

Quel avenir pour Team Europe ?

Le prochain capitaine sera installé et ensuite ce sera comme d’habitude pour la Ryder Cup, mais évidemment tout le monde est déçu d’avoir eu des assurances d’Henrik qu’il voulait faire le boulot.

Le comité qui choisit le capitaine de la Ryder Cup se réunira maintenant jusqu’à ce qu’il décide qui sera le prochain. Je suppose qu’ils vont regarder les précédents dans le cadre, comme Paul Lawrie et Robert Karlsson. Peut-être que quelqu’un vient de l’extérieur, comme un Thomas Bjorn ? Luke Donald en est un autre.

L'ancien capitaine de la Ryder Cup européenne 2010, Colin Montgomerie, est déçu par la nouvelle potentielle d'Henrik Stenson déchu du même poste de capitaine pour l'équipe 2023. L'ancien capitaine de la Ryder Cup européenne 2010, Colin Montgomerie, est déçu par la nouvelle potentielle d'Henrik Stenson déchu du même poste de capitaine pour l'équipe 2023.

Il est très difficile de dire pour le moment de qui il s’agira, mais le processus commencera, il se terminera et nous poursuivrons à partir de là – que pouvons-nous faire d’autre ?

Le golf est plus important qu’une chose, mais LIV va affecter ce que font le PGA Tour et le DP World Tour et cela affectera la Ryder Cup d’une certaine manière. C’est déjà le cas, car notre capitaine est parti rejoindre et jouer avec LIV et nous devons faire face aux conséquences.

Le golfeur du DP World Tour, Matthew Southgate, a défendu les joueurs du LIV Tour, insistant sur le fait qu'ils ont le droit de choisir où ils jouent. Le golfeur du DP World Tour, Matthew Southgate, a défendu les joueurs du LIV Tour, insistant sur le fait qu'ils ont le droit de choisir où ils jouent.

Comment cela peut-il être résolu?

LIV Golf a des sommes incalculables qui sortent du sol et peut continuer à y jeter des millions et des millions. Ce n’est pas un modèle d’affaires, vous ne faites que gaspiller de l’argent, et il y a beaucoup de gens prêts à le prendre.

Cameron Smith pourrait y aller et il était très évasif après avoir remporté l’Open avec un style incroyable. Il aurait pu profiter de cette occasion pour dire qu’il restait avec l’écosystème, mais il ne l’a pas fait. Smith a déclaré que son équipe s’occupait de tout, et nous devrons attendre de voir comment cela se passera – il se débrouille bien en ce moment et a une chance de gagner la FedExCup.

Le nouveau champion de l'Open, Cameron Smith, n'était pas très heureux d'être interrogé sur sa participation potentielle aux LIV Golf Series après sa victoire à St Andrews. Le nouveau champion de l'Open, Cameron Smith, n'était pas très heureux d'être interrogé sur sa participation potentielle aux LIV Golf Series après sa victoire à St Andrews.

J’ai lu que Greg Norman avait dit très bientôt que les 48 places seraient pleines pour l’année prochaine, donc si Smith n’y va pas maintenant ou bientôt, va-t-il entrer et assommer quelqu’un ? Ils ont aussi des décisions à prendre, donc ça va certainement être intéressant.

Les tournées de golf peuvent toutes faire le tour de la table, qui sait, mais si le plan de LIV est de s’en tenir aux 14 événements et que c’est immuable, alors je vois très peu de marge de manœuvre et je ne sais pas comment vous pouvez arranger les choses.

L'expert en golf Rob Lee dit qu'il ne croit pas que le vainqueur de l'Open, Cam Smith, ne soit pas responsable de sa décision de rejoindre la série LIV Golf. L'expert en golf Rob Lee dit qu'il ne croit pas que le vainqueur de l'Open, Cam Smith, ne soit pas responsable de sa décision de rejoindre la série LIV Golf.

Si LIV veut ses 14 tournois par an, cela nuit aux champs que vous pouvez éventuellement obtenir ailleurs. Si LIV obtient une bande entière des meilleurs joueurs du monde, alors ils ne participeront pas au DP World Tour et au PGA Tour. Un calendrier de 18 tournois, dont les majeurs, leur donnera ce qu’ils disent vouloir.

Ce n’est pas la faute de l’écosystème traditionnel, c’est juste le fait que LIV est venu et a dit “nous avons ce truc, nous le voulons, et nous avons l’argent pour le payer” – c’est un endroit difficile négocier avec. C’est une aubaine en espèces sans profit ni perte à craindre. Les règles normales ne s’appliquent pas.