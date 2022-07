Comment la Russie se prépare à annexer les parties occupées de l’Ukraine

Commentez cette histoire Commentaire

RIGA, LETTONIE – Les responsables russes et leurs mandataires en Ukraine se précipitent pour annexer de manière permanente les régions occupées du sud du pays, probablement par des référendums techniques, peut-être dès septembre. De hauts responsables et des propagandistes du Kremlin à la télévision d’État ont averti que la Russie ne quitterait jamais les zones occupées de Kherson et Zaporizhzhia dans le sud de l’Ukraine – qui abritaient plus de 2,5 millions de personnes avant l’invasion russe – et que la restitution du territoire ne sera pas à négocier. si les pourparlers de paix devaient reprendre.

Dans le signe le plus clair que les référendums auront lieu, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a déclaré mercredi que la Russie avait changé la géographie de l’Ukraine, redessinant effectivement ses frontières. Il a menacé que Moscou revendiquerait encore plus de territoire ukrainien à moins que l’Occident ne cesse d’armer Kyiv.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a averti mardi que Moscou préparait des référendums “fictifs” pour annexer davantage d’Ukraine, des mesures qu’il a qualifiées de “préméditées, illégales et illégitimes”.

Selon la Maison Blanche, la Russie revient au livre de jeu de 2014 qu’elle avait utilisé lorsqu’elle s’est emparée de la Crimée et a fomenté des soulèvements séparatistes dans les régions ukrainiennes orientales de Donetsk et Louhansk. Les référendums en Crimée, à Donetsk et à Louhansk étaient censés blanchir les actions de la Russie, mais ont été marqués par la fraude électorale, les bulletins de vote pré-cochés et l’intimidation. Peu de nations les reconnaissaient.

L’analyste politique russe Tatiana Stanovaya, fondatrice du groupe d’analyse politique R. Politik, a déclaré que les commentaires de Lavrov étaient une première tentative de légitimation des plans d’annexion de la Russie.

Le président Vladimir Poutine n’a pas encore lancé l’appel final aux référendums, a-t-elle dit, mais elle a prédit qu’ils auraient lieu avant la fin de l’année sous la pression croissante du «parti de la guerre» russe, les chefs de la sécurité de la ligne dure et les politiciens bellicistes qui sont les principaux défenseurs de la guerre.

« Le soi-disant parti de la guerre estime que la Russie devrait annexer ces territoires, qu’elle fait historiquement partie de la Russie et qu’elle doit donc être restituée. Pour eux, c’est inévitable », a-t-elle déclaré. Elle a ajouté que les dirigeants occidentaux ne pouvaient pas faire grand-chose pour arrêter la Russie, ayant exclu une intervention militaire.

La Russie envoie des enseignants en Ukraine pour contrôler ce que les élèves apprennent

Poutine a justifié l’invasion en prétendant que l’est de l’Ukraine est historiquement une terre russe et se présente comme une nouvelle version du tsar Pierre le Grand du début du XVIIIe siècle récupérant le territoire perdu.

Moscou a monté une campagne agressive pour absorber et russifier les régions nouvellement occupées ces derniers mois, en utilisant une combinaison de terreur, de propagande d’État, de dons et de promesses de reconstruire les zones détruites. Des responsables locaux, des militants et des journalistes ont été tués, arrêtés ou ont disparu, et les manifestations anti-russes ont été réprimées.

Moscou a nommé des responsables russes pour administrer les régions et Poutine a adopté un décret ordonnant que des passeports russes soient délivrés aux citoyens ukrainiens. Le chef de cabinet adjoint de Poutine, Sergei Kiriyenko, et le chef du parti présidentiel Russie unie, Andrei Turchak, ainsi que d’autres ministres du gouvernement et d’éminents politiciens, visitent fréquemment les régions occupées.

Lundi, Kiriyenko a échappé de peu à une frappe de missile ukrainien lors de la visite d’une centrale hydroélectrique dans la région de Kherson, selon le journaliste militaire pro-Kremlin Semyon Pegov.

Mikhail Razvozhayev, le gouverneur de Sébastopol en Crimée occupée par la Russie, a déclaré vendredi que la ville aidait la ville ukrainienne de Melitopol à organiser un référendum pour intégrer la région de Zaporizhzhia à la Russie.

“Nous avons une expérience réussie de travail dans les territoires libérés”, a-t-il déclaré dans un message sur Telegram, faisant référence aux zones que la Russie a prises par la force militaire, affirmant que ses responsables travaillaient depuis des mois dans la région de Louhansk. “Nous allons maintenant aider Melitopol, aussi, avec l’établissement d’une vie paisible, avec un référendum et avec l’intégration.”

Moscou présente les référendums comme une réponse à l’enthousiasme local pour l’adhésion à la Russie, et non comme une politique descendante – tout comme le changement constitutionnel de Poutine en 2020 qui lui permet de gouverner jusqu’en 2036 a été décrit comme le résultat inévitable d’une vague populaire.

Leonid Slutsky, président de la commission des affaires internationales de la Douma d’État et membre de l’équipe de négociation de la Russie lors des précédents pourparlers de paix avec l’Ukraine, a suggéré le 11 septembre comme date probable pour les référendums.

La Russie cherche à militariser les écoliers et à censurer les manuels en pleine guerre

Lavrov a exclu mercredi de nouveaux pourparlers de paix et a averti que la Russie ne restituerait pas les zones sous son contrôle.

« Maintenant, la géographie est différente. Il n’y a pas que la RPD et la LPR », a-t-il déclaré dans une interview à la RT, faisant référence aux deux régions séparatistes de l’Est. “C’est aussi la région de Kherson, la région de Zaporizhzhia et un certain nombre d’autres territoires, et ce processus se poursuit, et il se poursuit de manière cohérente et persistante”, a-t-il ajouté, promettant que la Russie protégerait les zones “qui veulent déterminer leur destin de manière indépendante”.

Le Kremlin dit que les Ukrainiens des régions occupées devraient décider de leur propre avenir, mais la Russie a un passé de fraude électorale sous Poutine. “Poutine aimerait organiser ces référendums uniquement s’il est sûr d’obtenir quelque chose comme 90% d’un vote pro-russe”, a déclaré Stanovaya.

Elle a dit qu’il n’était pas pressé, persuadé qu’il est en train de gagner la guerre et que le temps est de son côté.

Mais les responsables pro-russes érigés en marionnettes dans les régions occupées cherchent désespérément à ce que les régions soient absorbées par Moscou le plus rapidement possible, inquiets de la menace de contre-offensive de l’Ukraine. “Pour eux, c’est une question de sécurité de fait et de garanties pour leur avenir”, a expliqué Stanovaya.

Lors d’une visite à Kherson en mai, Turchak a déclaré que “la Russie est là pour toujours”. Le ministre de l’Éducation, Sergueï Kravtsov, a déclaré la même chose lors d’un voyage en juin, s’engageant à mettre en œuvre le système éducatif russe dans les écoles ukrainiennes, notamment en enseignant sa version de l’histoire des nations.

« Les préparatifs du référendum sont en cours. Rien ne change. Les plans ne vont nulle part. Des milliers de personnes ont déjà reçu des passeports russes. Le processus est en cours », a déclaré à RIA Novosti Kirill Stremousov, chef adjoint de l’administration russe par procuration à Kherson.

Russie unie et de hauts responsables gouvernementaux sont à la tête des efforts pour absorber les régions occupées, visant à créer une réalité irréversible. La Russie a introduit sa propre monnaie et son propre système de protection sociale et a supprimé les noms de lieux imprimés en ukrainien, les remplaçant par des signes russes.

Des centaines d’enseignants se voient offrir une rémunération généreuse pour déménager dans les zones sous contrôle russe. Des équipes de construction sont envoyées. Les responsables ont mis en place des «centres d’aide», distribuant de la nourriture et des médicaments et proposant des rendez-vous virtuels avec des médecins russes.

Mardi, Russie unie a créé un « Centre de soutien aux initiatives civiques » à Lougansk, alors même que la Russie réprime les militants chez elle. Une initiative de jumelage a été mise en place, les villes et régions russes étant chargées d’aider les zones occupées d’Ukraine dévastées par l’invasion.

La télévision ukrainienne a été remplacée par une propagande anti-ukrainienne généralisée à la télévision d’État russe. Les experts de la télévision d’État nient régulièrement que l’Ukraine est un pays, qualifient ses dirigeants de nazis ou déclarent que la Russie n’arrêtera pas ses attaques tant qu’elle n’aura pas conquis tout le pays.

L’éminente propagandiste du Kremlin, Margarita Simonyan, rédactrice en chef de RT, a déclaré mardi à la télévision d’État que la Russie devait construire un avenir sans l’Ukraine “parce que l’Ukraine telle qu’elle était ne peut pas continuer à exister”.