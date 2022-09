Le président russe Vladimir Poutine regarde avec des jumelles l’exercice militaire Tsentr-2019 dans le champ de tir de Donguz près de la ville d’Orenbourg le 20 septembre 2019. Alexeï Nikolski | AFP | Getty Images

La Russie a été discrète sur ses dernières défaites en Ukraine, et les stratèges craignent que Moscou ne cherche à punir sévèrement Kyiv pour ses victoires sur le champ de bataille dans le but de sauver la face. Les forces de Kyiv ont lancé une contre-attaque massive dans le nord-est du pays, récupérant des milliers de kilomètres de terres occupées par la Russie au cours des derniers jours. Maintenant, les pensées se tournent vers d’éventuelles représailles russes, le ministre ukrainien de la Défense, Oleksii Reznikov, déclarant au Financial Times qu’il était s’attendre à une contre-attaque. “Une contre-offensive libère un territoire et après cela, vous devez le contrôler et être prêt à le défendre”, a déclaré Reznikov, ajoutant : “Bien sûr, nous devons nous inquiéter, cette guerre nous inquiète depuis des années”. La Russie a déjà lancé d’intenses bombardements sur la région de Kharkiv, à partir de dimanche soir, la laissant sans électricité ni eau. Le vice-ministre ukrainien de la Défense a déclaré à Reuters qu’il était trop tôt pour dire que l’Ukraine avait le contrôle total de la zone.

Des partisans proches du Kremlin affirment que le président Vladimir Poutine évalue probablement ses options maintenant. “L’histoire militaire du Kremlin s’aggrave”, a déclaré Ian Bremmer, président du groupe Eurasia dans une note lundi. “Dans la mesure où cela continue, cela fait pression sur Poutine pour qu’il appelle à une mobilisation – probablement partielle mais toujours politiquement et socialement coûteuse pour le président russe dans son pays, qui le forcera à déclarer la guerre à l’Ukraine et à admettre tacitement que la Russie est confronté à des problèmes militaires », a-t-il déclaré dans des commentaires par courrier électronique. La Russie a insisté pour qualifier son invasion de l’Ukraine d'”opération militaire spéciale”, et non de guerre. “En outre, cela renforce la volonté russe d’infliger une “punition” de type Grozny aux Ukrainiens, à la fois en termes d’infliger des pertes massives à l’Ukraine en ciblant davantage les centres urbains, ainsi que, dans le pire des cas, en utilisant des produits chimiques ou même armes nucléaires tactiques sur le champ de bataille pour semer la panique de masse », a ajouté Bremmer. “S’il y a un changement probable à court terme dans la guerre avec la Russie, il s’agit d’une escalade et non d’une percée négociée.”

Frustration croissante

Les victoires de l’Ukraine sur le champ de bataille ces derniers jours, et sa capacité à récupérer des dizaines de villes et villages dans la région de Kharkiv, mettent la Russie sur le dos. Il se bouscule désormais pour défendre son territoire à Donetsk et Lougansk, où se trouvent deux « républiques » pro-russes, dans le Donbass à l’est de l’Ukraine. On pense généralement que les forces russes ont été pris par surprise par la contre-attaque de l’Ukraine dans le nord-est du pays et étaient largement en infériorité numérique. Il y avait des signes que les forces russes avaient battu en retraite à la hâte, les magasins russes d’équipement et de munitions étant abandonnés. Avant ces contre-attaques dans le nord-est, Kyiv avait fortement encouragé une contre-offensive dans le sud de l’Ukraine, amenant la Russie à y redéployer des troupes.

Les pompiers du Service d’urgence de l’État s’efforcent d’éteindre l’incendie qui s’est déclaré après une attaque de missiles russes sur une installation énergétique dans la région de Kharkiv, dans le nord-est de l’Ukraine. Dimanche soir, les envahisseurs russes ont lancé 11 missiles de croisière sur des infrastructures civiles critiques en Ukraine, des frappes considérées comme une “vengeance” pour sa reconquête des terres occupées. Édition du futur | Édition du futur | Getty Images

Lundi, l’attaché de presse du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les objectifs de la Russie en Ukraine restaient les mêmes – “libérer” le Donbass – et a insisté sur le fait que les combats se poursuivraient. Il y a cependant des grondements de mécontentement en Russie, même de fervents partisans du Kremlin remettant en question la guerre dans les forums publics, y compris à la télévision d’État en Russie. “On nous a dit que tout se passe comme prévu. Est-ce que quelqu’un croit vraiment qu’il y a six mois, le plan était de partir [the city of] Balakliya, repoussant une contre-offensive dans la région de Kharkiv et échouant à prendre le contrôle de Kharkiv ?”, Viktor Olevich, expert politique généralement pro-Poutine a dit sur la chaîne publique NTV, le Moscow Times a rapporté. Une autre personnalité publique, l’ancien législateur Boris Nadezhdina déclaré que la Russie ne gagnerait pas la guerre si elle continuait à se battre comme elle le faisait, et a déclaré qu’il fallait “soit une mobilisation et une guerre à grande échelle, soit nous nous en sortons”. Les analystes du cabinet de conseil en risques mondiaux Teneo ont noté dans des commentaires par courrier électronique lundi soir que les pertes militaires et l’humiliation des troupes russes “constituent des risques pour le régime du président Vladimir Poutine, alors que les critiques nationales sur la conduite de la soi-disant opération militaire spéciale se multiplient de divers côtés. “ “En conséquence, Poutine fait face à une pression croissante pour répondre à des dynamiques de plus en plus défavorables sur la ligne de front, qui pourraient inclure soit des mesures d’escalade, soit des appels à entamer des pourparlers de cessez-le-feu”, ont-ils ajouté.

Le “choix brutal” de Poutine