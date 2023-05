Comment la Russie est capable de suivre, de censurer et de contrôler ses citoyens, maintenant plus que jamais

Quand Yekaterina Maksimova ne peut pas se permettre d’être en retard, la journaliste et militante évite de prendre le métro de Moscou, même si c’est probablement le trajet le plus efficace.

C’est parce qu’elle a été détenue cinq fois au cours de la dernière année, grâce aux caméras de sécurité omniprésentes du système avec reconnaissance faciale. Elle dit que la police lui disait que les caméras « réagissaient » à elle – bien qu’ils semblaient souvent ne pas comprendre pourquoi, et la laissaient partir après quelques heures.

« On dirait que je suis dans une sorte de base de données », explique Maksimova, qui avait déjà été arrêtée deux fois : en 2019 après avoir participé à une manifestation à Moscou et en 2020 pour son activisme environnemental.

Pour de nombreux Russes comme elle, il est devenu de plus en plus difficile d’échapper à la surveillance des autorités, le gouvernement surveillant activement les comptes de médias sociaux et utilisant des caméras de surveillance contre les militants.

Même une plate-forme en ligne autrefois louée par les utilisateurs pour naviguer facilement dans les tâches bureaucratiques est utilisée comme un outil de contrôle : les autorités prévoient de l’utiliser pour signifier des convocations militaires, contrecarrant ainsi une tactique populaire des insoumis qui consiste à éviter de se voir remettre les documents de recrutement militaire en personne. .

Les défenseurs des droits disent que la Russie sous le président Vladimir Poutine a exploité la technologie numérique pour suivre, censurer et contrôler la population, construisant ce que certains appellent un « cyber goulag » – une sombre référence aux camps de travail qui détenaient des prisonniers politiques à l’époque soviétique.

C’est un nouveau territoire, même pour une nation avec une longue histoire d’espionnage de ses citoyens.

« Le Kremlin est en effet devenu le bénéficiaire de la numérisation et utilise toutes les opportunités pour la propagande de l’État, pour surveiller les gens, pour anonymiser les internautes », a déclaré Sarkis Darbinyan, chef de la pratique juridique à Roskomsvoboda, un groupe russe de défense de la liberté sur Internet que le Kremlin juge un « agent étranger ».

Augmentation de la censure et des poursuites en ligne

L’indifférence apparente du Kremlin à l’égard de la surveillance numérique a semblé changer après la coordination en ligne des manifestations de masse de 2011-2012, incitant les autorités à renforcer les contrôles sur Internet.

Certaines réglementations leur permettaient de bloquer des sites Web ; d’autres ont exigé que les opérateurs de téléphonie mobile et les fournisseurs d’accès Internet stockent les enregistrements d’appels et les messages, partageant les informations avec les services de sécurité si nécessaire. Les autorités ont fait pression sur des entreprises comme Google, Apple et Facebook pour qu’elles stockent les données des utilisateurs sur des serveurs russes, en vain, et ont annoncé leur intention de construire un « internet souverain » qui pourrait être coupé du reste du monde.

De nombreux experts ont d’abord rejeté ces efforts comme vains, et certains semblent encore inefficaces. Les mesures de la Russie pourraient équivaloir à une palissade par rapport au Grand Pare-feu chinois, mais la répression en ligne du Kremlin a pris de l’ampleur.

Après l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, la censure en ligne et les poursuites pour publications et commentaires sur les réseaux sociaux ont tellement augmenté qu’elles ont battu tous les records existants.

Selon Net Freedoms, un important groupe de défense des droits sur Internet, plus de 610 000 pages Web ont été bloquées ou supprimées par les autorités en 2022 – le total annuel le plus élevé en 15 ans – et 779 personnes ont fait face à des accusations criminelles pour des commentaires et des publications en ligne, également un record.

Un facteur majeur a été une loi, adoptée une semaine après l’invasion, qui criminalise effectivement le sentiment anti-guerre, a déclaré le chef de Net Freedoms, Damir Gainutdinov. Il interdit de « diffuser de fausses informations » ou de « discréditer » l’armée.

Human Rights Watch a cité une autre loi de 2022 autorisant les autorités « à fermer de manière extrajudiciaire les médias et à bloquer les contenus en ligne pour avoir diffusé de « fausses informations » sur la conduite des forces armées russes ou d’autres organes de l’État à l’étranger ou pour avoir diffusé des appels à des sanctions contre la Russie ».

Les utilisateurs de médias sociaux « ne devraient pas se sentir en sécurité »

Des lois anti-extrémisme plus sévères adoptées en 2014 ciblaient les utilisateurs de médias sociaux et le discours en ligne, entraînant des centaines d’affaires pénales pour des publications, des likes et des partages. La plupart impliquaient des utilisateurs de la populaire plate-forme russe de médias sociaux VKontakte, qui coopèrerait avec les autorités.

Alors que la répression s’élargissait, les autorités ciblaient également Facebook, Twitter, Instagram et Telegram. Environ une semaine après l’invasion, Facebook, Instagram et Twitter ont été bloqués en Russie, mais les utilisateurs des plateformes ont toujours été poursuivis.

Marina Novikova, 65 ans, a été condamnée ce mois-ci dans la ville sibérienne de Seversk pour « diffusion de fausses informations » sur l’armée pour des publications anti-guerre sur Telegram, lui infligeant une amende équivalant à plus de 12 400 dollars. Un tribunal de Moscou a condamné la semaine dernière le militant de l’opposition Mikhail Kriger à sept ans de prison pour des commentaires sur Facebook dans lesquels il exprimait le désir de « pendre » Poutine. La célèbre blogueuse Nika Belotserkovskaya, qui vit en France, a été condamnée par contumace à une peine de neuf ans de prison pour des publications sur Instagram sur la guerre qui, selon les autorités, ont diffusé des « trucages » sur l’armée.

« Les utilisateurs de n’importe quelle plate-forme de médias sociaux ne devraient pas se sentir en sécurité », a déclaré Gainutdinov.

Les défenseurs des droits craignent que la censure en ligne ne soit sur le point de se développer considérablement via des systèmes d’intelligence artificielle pour surveiller les médias sociaux et les sites Web à la recherche de contenus jugés illicites.

En février, le régulateur gouvernemental des médias, Roskomnadzor, a annoncé qu’il lançait Oculus, un système d’intelligence artificielle qui recherche le contenu interdit dans les photos et vidéos en ligne et peut analyser plus de 200 000 images par jour, contre environ 200 par jour pour les humains. Deux autres systèmes d’IA en cours de réalisation rechercheront des documents textuels.

En février, le journal Vedomosti a cité un responsable non identifié de Roskomnadzor qui déplorait « les quantités et la rapidité sans précédent de la propagation des contrefaçons » sur la guerre. Le responsable a également cité des remarques extrémistes, des appels à des manifestations et la « propagande LGBT » parmi les contenus interdits que les nouveaux systèmes identifieront.

Les militants disent qu’il est difficile de savoir si les nouveaux systèmes fonctionnent et leur efficacité. Darbinyan, du groupe pour la liberté sur Internet, le décrit comme « des choses horribles », conduisant à « plus de censure », dans un manque total de transparence quant à la manière dont les systèmes fonctionneraient et seraient réglementés.

Les autorités pourraient également travailler sur un système de robots qui collectent des informations à partir de pages de médias sociaux, d’applications de messagerie et de communautés en ligne fermées, selon le groupe hacktiviste biélorusse Cyberpartisans, qui a obtenu des documents d’une filiale de Roskomnadzor.

La coordinatrice des cyberpartisans, Yuliana Shametavets, a déclaré à AP que les robots devraient infiltrer les groupes de médias sociaux en langue russe à des fins de surveillance et de propagande.

« Maintenant, il est courant de se moquer des Russes, de dire qu’ils ont de vieilles armes et qu’ils ne savent pas se battre, mais le Kremlin est doué pour les campagnes de désinformation et il y a des informaticiens de haut niveau qui créent des produits extrêmement efficaces et très dangereux. , » dit-elle.

Le régulateur gouvernemental Roskomnadzor n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Yeux sur – et sous – les rues

En 2017-2018, les autorités de Moscou ont déployé des caméras de rue activées par la technologie de reconnaissance faciale.

Pendant la pandémie de COVID-19, les autorités ont pu retrouver et infliger des amendes à ceux qui enfreignaient les mesures de confinement.

Vedomosti a rapporté en 2020 que les écoles obtiendraient des caméras liées à un système de reconnaissance faciale surnommé « Orwell », pour l’écrivain britannique du roman dystopique « 1984 », avec son personnage qui voit tout, « Big Brother ».

Lorsque les protestations contre l’emprisonnement du chef de l’opposition Alexeï Navalny ont éclaté en 2021, le système a été utilisé pour retrouver et détenir les participants aux manifestations, parfois des semaines plus tard. Après que Poutine a annoncé une mobilisation partielle pour l’Ukraine l’année dernière, cela a apparemment aidé les responsables à rassembler les insoumis.

Un homme qui a été arrêté dans le métro de Moscou après avoir omis de se conformer à une sommation de mobilisation a déclaré que la police lui avait dit que le système de reconnaissance faciale l’avait retrouvé, selon sa femme, qui a parlé à AP sous couvert d’anonymat parce qu’elle craignait des représailles.

En 2022, « les autorités russes ont étendu leur contrôle sur les données biométriques des personnes, notamment en collectant ces données auprès des banques et en utilisant la technologie de reconnaissance faciale pour surveiller et persécuter les militants », a rapporté Human Rights Watch cette année.

Maksimova, l’activiste qui se fait arrêter à plusieurs reprises dans le métro, a intenté une action en justice pour contester les détentions, mais a perdu. Les autorités ont fait valoir que, parce qu’elle avait déjà été arrêtée, la police avait le droit de la détenir pour une « conversation de mise en garde » – dans laquelle les agents expliquent les « responsabilités morales et juridiques » d’un citoyen.

Maksimova dit que les responsables ont refusé d’expliquer pourquoi elle figurait dans leurs bases de données de surveillance, qualifiant cela de secret d’État. Elle et son avocat font appel de la décision de justice.

Il y a 250 000 caméras de surveillance à Moscou activées par le logiciel – aux entrées des bâtiments résidentiels, dans les transports publics et dans les rues, a déclaré Darbinyan. Des systèmes similaires existent à Saint-Pétersbourg et dans d’autres grandes villes, comme Novossibirsk et Kazan, a-t-il déclaré.

Il pense que les autorités veulent construire « un réseau de caméras dans tout le pays. Cela semble être une tâche ardue, mais il existe des possibilités et des fonds pour le faire ».

« Surveillance numérique totale »

Les efforts de la Russie établissent souvent des comparaisons avec la Chine, où les autorités utilisent la surveillance numérique à grande échelle. Les villes chinoises sont couvertes de millions de caméras qui reconnaissent les visages, les formes du corps et la façon dont les gens marchent pour les identifier. Les personnes sensibles sont régulièrement suivies, soit par des caméras, soit via leurs téléphones portables, e-mails et comptes de réseaux sociaux pour étouffer toute dissidence.

Le Kremlin semble vouloir suivre une voie similaire. En novembre, Poutine a ordonné au gouvernement de créer un registre en ligne des personnes éligibles au service militaire après que les efforts visant à mobiliser 300 000 hommes pour combattre en Ukraine aient révélé que les dossiers d’enrôlement étaient en grave désordre.

Le registre, promis d’être prêt à l’automne, collectera toutes sortes de données, « des cliniques externes aux tribunaux en passant par les bureaux des impôts et les commissions électorales », a déclaré l’analyste politique Tatyana Stanovaya dans un commentaire pour le Carnegie Endowment for International Peace.

Cela permettra aux autorités de signifier des projets d’assignation par voie électronique via un site Web gouvernemental utilisé pour demander des documents officiels, tels que des passeports ou des actes. Une fois qu’une convocation apparaît en ligne, les destinataires ne peuvent pas quitter la Russie. D’autres restrictions – comme la suspension du permis de conduire ou l’interdiction d’acheter et de vendre des biens – sont imposées s’ils ne se conforment pas à la sommation dans les 20 jours, qu’ils l’aient vue ou non.

Stanovaya pense que ces restrictions pourraient s’étendre à d’autres aspects de la vie russe, le gouvernement « construisant un système étatique de surveillance numérique totale, de coercition et de punition ». Une loi de décembre oblige les compagnies de taxis à partager leurs bases de données avec l’agence successeur du KGB soviétique, lui donnant accès aux dates, destinations et paiements des voyageurs.

« Le cybergoulag, dont on parlait activement pendant la pandémie, prend maintenant sa vraie forme », a écrit Stanovaya.