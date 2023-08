Comment la Russie envisage de remplacer la présence de Wagner en Afrique et au Moyen-Orient

Commentez cette histoire Commentaire

RIGA, Lettonie — Avec la mort du patron de Wagner, Yevgeniy Priogzhin, et de deux autres dirigeants clés du groupe, un vide de pouvoir s’est ouvert, laissant le Kremlin, les factions internes de Wagner et les forces paramilitaires extérieures se battre pour le contrôle d’un empire mondial lucratif mais opaque. Prigozhin se présentait comme le leader irremplaçable du groupe, au centre d’un réseau complexe de mercenaires, de sociétés minières, de consultants politiques et d’agents de désinformation. Il a également noué des liens avec les gouvernements africains, permettant à Wagner de servir les intérêts de Moscou sur tout le continent, souvent sous la menace des armes.

« Il y a des gens compétents qui adoreraient intervenir et greffer ses budgets, mais il n’y a pas de personnage comparable à Prigojine, qui dispose d’un énorme flux d’argent, ou d’une efficacité et d’un enthousiasme de travail similaires », a déclaré Denis Korotkov, un vétéran russe. journaliste qui a couvert Wagner au cours de la dernière décennie.

Pourtant, un initié de haut rang de Wagner, Andrei Troshev, est apparu comme un prétendant potentiel pour intervenir et diriger ce qui reste du groupe. Ancien lieutenant-colonel du ministère russe de l’Intérieur, Troshev aurait été le principal agent de liaison entre Prigojine et le ministère de la Défense pendant la guerre en Ukraine. Et il est l’une des rares personnalités publiques de Wagner qui ne figurait pas sur la liste des passagers de l’avion qui s’est écrasé mercredi au nord-ouest de Moscou.

Les chaînes Telegram liées à Wagner et les blogueurs militaires ont déclaré ces dernières semaines que Troshev avait été évincé du groupe, alléguant qu’il avait trahi Prigojine après la rébellion de juin et qu’il était désireux de conclure un accord avec le ministère de la Défense. Sergueï Choïgou, le ministre russe de la Défense, se bat depuis longtemps pour prendre le contrôle des forces paramilitaires, et sa querelle avec Prigojine a contribué à précipiter la marche éphémère de Wagner sur Moscou.

« Troshev pourrait être l’un des futurs dirigeants du Wagner actualisé, puisque le vieux Wagner n’existe plus et ne sera plus », a déclaré Anton Mardassov, expert des affaires militaires basé à Moscou au Conseil russe des affaires internationales.

« Plusieurs commandants l’ont accusé de trahison, affirmant qu’il attirait des gens vers la société militaire privée Redut », a déclaré Lilia Yapparova, journaliste du journal Meduza, qui a passé des années à enquêter sur Wagner et d’autres sociétés militaires privées. Redut est une force privée contrôlée par le ministère de la Défense et serait financée par Gennady Timchenko, milliardaire et associé de longue date de Poutine.

Poutine avait déjà laissé entendre qu’il serait heureux de voir Troshev prendre la relève. Le 29 juin, cinq jours après la rébellion, Poutine a réuni des dizaines de dirigeants et de hauts commandants de Wagner, dont Prigozhin, au Kremlin pour discuter de leur future « application de combat ».

Selon un journaliste de Kommersant, Poutine a offert aux membres de Wagner la possibilité de signer des contrats avec l’armée régulière et de continuer à combattre sous les ordres d’un commandant appelé Sedoi, qui est l’indicatif d’appel de Troshev.

« Ils pourraient tous se rassembler au même endroit et continuer à servir », a déclaré Poutine. « Et rien n’aurait changé pour eux. Ils seraient dirigés par la même personne qui avait toujours été leur véritable commandant.

Lorsque Prigozhin a rejeté son offre, Poutine l’a accusé de contredire les souhaits de ses combattants, qui, selon lui, avaient « hoché la tête » en signe d’accord lors de la réunion.

« Il semble que Poutine ait tenté de parvenir à un accord avec Wagner sans entrer en conflit direct avec Prigozhin », a déclaré Tatiana Stanovaya, chercheuse principale au Carnegie Russia Eurasia Center. « Poutine avait encore besoin du leader de Wagner pour garantir une transition en douceur pour Troshev, que Wagner remette son équipement lourd au ministère de la Défense et que l’armée de mercenaires soit transférée en Biélorussie sans aucun incident. »

Après la mutinerie, Prigozhin s’est rendu en Russie, dans la nouvelle base Wagner en Biélorussie et même en Afrique, un choc pour de nombreuses élites moscovites, qui y ont vu un signe de faiblesse de Poutine. Mais cela a permis au Kremlin de gagner du temps pour se regrouper et déterminer quels atouts de Prigojine seraient les plus utiles.

« Le Kremlin a pu évaluer la capacité de compromis de certains commandants de Wagner ; il s’est avéré que Prigojine n’était plus nécessaire », a déclaré Stanovaya.

Wagner est l’entreprise militaire privée la plus connue de Russie, mais elle est loin d’être la seule. Des sociétés similaires ont vu le jour avec le soutien des oligarques russes, donnant à Poutine un éventail de forces par procuration pour exécuter ses ordres tout en lui offrant un déni plausible. Depuis au moins cinq ans, ces entreprises recrutent parmi les associations d’anciens combattants, les équipes de sécurité des entreprises d’État, les clubs de combat et les gymnases locaux.

Dans les jours qui ont précédé le mystérieux accident d’avion de mercredi, au moins deux groupes paramilitaires – tous deux contrôlés ou liés au ministère de la Défense et aux loyalistes de Poutine – avaient commencé à recruter du personnel pour des opérations en Afrique, signe que le Kremlin envisageait d’absorber Contrats de sécurité de Prigojine dans la région.

Konvoi, un groupe relativement nouveau apparu l’année dernière comme un autre moyen de recruter des soldats pour l’Ukraine, a publié lundi une annonce recherchant des pilotes pour suivre une formation sur les drones et être déployés en Ukraine et en Afrique.

Son chef, Konstantin Pikalov, a déjà travaillé pour Wagner en Afrique et a déclaré au journal d’investigation russe Important Stories : « Des mesures sans précédent ont été élaborées pour libérer les pays africains de la dépendance coloniale… Nous donnerons de nouvelles armes aux soldats africains et leur apprendrons à les utiliser. »

Redut, qui a combattu en Syrie, cherchait également à étendre ses opérations en Afrique, avec des annonces de recrutement apparues récemment sur le réseau social VKontakte.

Redut et Konvoi n’ont remporté aucune victoire significative en Ukraine, sont considérés comme des formations moins professionnelles que Wagner et ne sont pas très appréciés des mercenaires russes expérimentés, a déclaré Korotkov.

Mais un nouveau plan de recrutement combinant des combattants de Wagner et d’autres sociétés militaires privées était possible, a déclaré l’analyste Mardassov.

« Il est clair que l’épine dorsale de Wagner ne sera pas satisfaite de la décision de mélanger les rangs, mais elle n’a pas le choix », a-t-il déclaré.

Prigozhin a passé ses derniers jours à visiter les pays africains, dans le but apparent d’empêcher les hauts gradés russes de coopter cette partie de ses affaires.

« Prigozhin, bien sûr, était au courant de ces projets et aurait tenté d’y faire obstacle, ce qui était le but de son dernier voyage d’affaires au Mali », a déclaré Yapparova.

Mais son discours personnel auprès des dirigeants africains semble avoir échoué. Au Mali et en République centrafricaine, où Wagner est le plus en vue, les responsables ont mis l’accent sur la continuité.

Fidèle Gouandjika, l’un des principaux conseillers du président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, a déclaré que le gouvernement avait signé un contrat avec la Fédération de Russie et que c’était la Russie qui avait sous-traité avec Wagner, envoyant des troupes dans le pays en 2018.

« La mort de Prigozhin est donc une grande perte pour nous car il a contribué à sauver la démocratie en RCA », a déclaré Gouandjika dans une interview vendredi. «Mais rien ne changera. La Russie peut choisir un autre leader pour Wagner.»

Gouandjika a prédit que Wagner, plutôt qu’une autre force, poursuivrait son travail, notant l’ampleur des opérations du groupe en RCA et ajoutant qu’une nouvelle rotation des troupes Wagner était arrivée cet été. Mais en fin de compte, dit-il, ce serait à Moscou de décider.

« Nous avons un accord avec le gouvernement russe et c’est la Russie qui choisit qui envoyer. »

Touadéra n’a pas rencontré personnellement Prigozhin lors du sommet Russie-Afrique le mois dernier à Saint-Pétersbourg, mais a plutôt rencontré Poutine, un effort apparent des dirigeants centrafricains pour se distancier du chef de guerre renégat.

Au Mali, le gouvernement a longtemps refusé de discuter de la présence des forces de Wagner, les qualifiant systématiquement d’« instructeurs russes ». Adama Ben Diarra, un éminent expert à Bamako et membre du conseil de transition de la junte malienne, a déclaré vendredi que « le Mali travaille d’État à État avec la Russie et que cette coopération se poursuivra ».

Prigojine avait également eu du mal à maintenir son implantation en Libye, où Wagner était engagé comme mercenaire pour l’Armée nationale libyenne de Khalifa Hifter.

Même avant la mutinerie, Hifter était de plus en plus déçu par Prigojine, selon Anas El Gomati, directeur de l’Institut Sadeq, un groupe de réflexion basé à Tripoli. La relation entre les deux hommes s’est « considérablement rompue au cours de l’année écoulée », a-t-il expliqué, en partie parce que Hifter a retenu les paiements de Wagner dans le but d’obtenir du matériel militaire.

« Prigojine était censé respecter ces engagements, mais il n’y est pas parvenu », a déclaré El Gomati.

Un jour avant l’accident d’avion, le vice-ministre russe de la Défense Yunus-bek Yevkurov, que Prigozhin avait brièvement pris en otage dans un quartier général militaire du sud pendant la mutinerie, s’était rendu en Libye pour donner l’assurance que les combattants de Wagner resteraient dans l’est du pays – mais sous le contrôle du Kremlin. contrôle.

Mardassov a déclaré que la visite d’Evkurov, qui entretient des liens étroits avec l’agence de renseignement étrangère russe, le GRU, était une « preuve directe » de la décision de Moscou d’officialiser ses futures relations avec Hifter.

La Libye est le centre névralgique des opérations russes en Afrique, servant de plaque tournante logistique reliant les combattants et équipements russes en Syrie aux pays du Sahel.

Moscou « ne peut pas mettre fin à ses opérations en Libye et poursuivre ses opérations avec l’Afrique », a déclaré El Gomati. Alors qu’elle poursuit sa guerre acharnée en Ukraine, la Russie cherchera probablement à maintenir un point d’ancrage stratégique le long du flanc sud de l’OTAN.

David Lewis, professeur à l’Université d’Exeter qui a étudié les réseaux commerciaux illicites de Wagner, a déclaré que Moscou avait déjà démontré qu’elle maintiendrait l’empreinte mondiale de Wagner.

Lewis a souligné que la présence du groupe en Afrique était relativement modeste – quelques milliers d’hommes – et pourrait être facilement remplacée.

« Il s’agit évidemment d’un coût en termes de main d’œuvre et de dépenses de défense, mais il est probablement considéré comme un coût relativement faible par rapport aux bénéfices géopolitiques de la Russie », a-t-il déclaré.

Ebel a rapporté de Londres, Chason de Dakar, au Sénégal, et Parker du Caire. Robyn Dixon à Riga a contribué à ce rapport.