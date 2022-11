Comment la Russie a-t-elle pu lancer sa plus grande attaque aérienne contre l’Ukraine ?

La Russie utilise des missiles de défense aérienne pour lancer des attaques, selon l’Ukraine.

Dans une frappe de suivi plus petite jeudi, la Russie a tiré au moins dix missiles guidés antiaériens S-300 contre des villes proches de la ligne de front, selon l’armée de l’air ukrainienne.

Construite par la Russie et exportée à travers l’Asie et l’Europe de l’Est – y compris vers l’Iran et la Syrie, et vers la Crimée – la fusée sol-air S-300 a été conçue pour la première fois en 1978 pour la protection contre les assauts aériens entrants. Les générations plus récentes de missiles peuvent toucher des avions, des drones et des missiles balistiques.