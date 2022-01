Comment la Russie a envahi l’Ukraine en 2014. Et comment les marchés se sont effondrés

La prise de la Crimée par la Russie a ses racines dans une longue histoire entre les deux anciens États soviétiques, mais c’est un gouvernement déstabilisé et des manifestations de rue à Kiev au début de 2014 qui ont conduit le président russe Vladimir Poutine à agir.

La tension récente a ravivé les souvenirs des premières étapes d’un conflit qui a commencé il y a huit ans, qui a vu l’annexion russe de la Crimée à l’Ukraine, et le début d’effusions de sang dans les régions de Donetsk et de Louhansk, à l’est du pays, qui se poursuivent toujours jusqu’à ce jour.

Les avertissements d’une guerre à grande échelle et le vaste rassemblement de troupes près de la frontière ukrainienne donnent aux spectateurs plus qu’un simple soupçon de déjà-vu.

Ianoukovitch a subi des pressions de la Russie , qui a par la suite offert à l’Ukraine une aide économique à hauteur de 15 milliards de dollars. Mais il y a aussi des accusations selon lesquelles Bruxelles et le Fonds monétaire international ont été lents et inflexibles dans leurs propres plans pour renflouer l’économie défaillante de l’Ukraine.

Le lundi suivant, après un week-end où l’Ukraine se préparait à la guerre, le DAX allemand – avec sa forte exposition au gaz russe – a chuté de 3,3 %, sa plus forte baisse à l’époque depuis mai 2012. Les actions russes ont chuté de 10,8 % le même jour.

Les actions cotées à Moscou de l’opérateur de téléphonie mobile MegaFon ont fermé de 11 %, tandis que la société pétrolière Rosneft a fermé de 4 %, Gazprom a chuté de 14,5 % et Sberbank a coulé de 15 %. Les actions des sociétés russes QIWI et Mobile Telesystems ont également été touchées, clôturant respectivement de 11 % et 12,6 %.

Ailleurs, les entreprises fortement exposées à la Russie et à l’Ukraine incluent le constructeur automobile français Renault, qui a chuté de 5 % ce lundi, et l’italien UniCredit, qui a chuté de 4,1 %.