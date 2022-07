Comment la routine peut aider à briser la malédiction des demi-finales

Lucy Bronze ne connaît que trop bien la douleur de perdre une demi-finale dans un tournoi international majeur. Elle était là pour les trois derniers KO du “Final Four” de l’Angleterre. Donc, après avoir connu l’attente puis le chagrin, il est facile de comprendre pourquoi elle s’est un peu retirée après leur victoire 2-1 en quart de finale contre l’Espagne mercredi. Pendant que l’équipe faisait la fête dans le vestiaire, elle s’est assise dans le tunnel, discutant avec le photographe de l’équipe.

Il y a trois ans, lors de la Coupe du monde 2019 en France, Bronze jouait le meilleur football de sa carrière. Mais c’est alors qu’il y a eu un bouleversement le matin de leur demi-finale contre les États-Unis. La gardienne Karen Bardsley a été exclue sur blessure, l’équipe a été renversée et plus tard dans cette soirée incroyablement chaude, l’USWNT a gagné 2-1 pour mettre fin au rêve de l’Angleterre en Coupe du monde. Tout comme la Coupe du monde 2015 et leur défaite 2-1 contre le Japon, et à l’Euro 2017 contre les futurs champions des Pays-Bas, l’Angleterre était tombée à l’avant-dernier obstacle.

Cette année, alors que le pays se prépare pour la demi-finale de l’Euro 2022 de mardi face à la Suède à Sheffield (Diffusez en direct sur ESPN + à 15 h.), c’est comme d’habitude à l’hôtel de l’équipe au sud-ouest de Londres. Ils connaissent l’ampleur de ce qu’une victoire de mardi permettra d’accomplir, mais ils bloquent également le bruit, essaient de se séparer du battage médiatique et se concentrent sur les processus.

– Euro 2022 : Actualités & dossiers | Parenthèse & horaire | EN DIRECT sur ESPN

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Cela semble un peu ennuyeux – mais c’est la clé de l’état d’esprit d’un champion. D’autres équipes sportives ont expliqué comment, dans la préparation d’un match majeur, la mentalité ou les routines changent, et tout à coup, tout ce qui a une équipe à ce stade est désynchronisé et les fortunes changent.

“C’est probablement pourquoi je suis beaucoup plus cool, calme et serein maintenant, parce que j’ai été à ces hauteurs très élevées et que je suis toujours renversé”, a déclaré Bronze. “C’est un sentiment que je n’aime pas particulièrement me rappeler. C’est quelque chose dont j’ai beaucoup appris. C’est une expérience énorme et j’essaie de la partager avec les filles et avec les joueuses avec lesquelles je joue.”

L’expérience est la clé de la course de l’Angleterre à son Euro à domicile. Il y a trois ans en France, après que l’Angleterre ait battu la Norvège en quart de finale, l’entraîneur de l’époque, Phil Neville, s’est adressé à son équipe : “Je leur ai dit à la fin du caucus : ‘Êtes-vous prêt à gagner une Coupe du monde ?’ Je n’ai pas honte de le dire. Nous sommes là pour le gagner.”

Cinq jours plus tard, l’Angleterre a perdu. La mentalité est opposée cette fois-ci.

“Nous n’avons encore rien gagné”, était le message de Sarina Wiegman après leur démantèlement 8-0 de la Norvège cette fois-ci, et malgré les célébrations sur le terrain après la victoire contre l’Espagne la semaine dernière, les joueuses ne rêvaient pas d’une finale endroit.

“Nous ne prévoyons pas le prochain match, mais quand il s’agit de se regarder dans les yeux et de croire en l’autre, nous avons cela”, a déclaré la milieu de terrain Georgia Stanway.

La politique habituelle est que lorsque l’horloge sonne à minuit le soir d’un match, les joueurs essaient de passer de la joie de gagner et de se concentrer sur le prochain adversaire. Étant donné que l’équipe s’acquittait toujours de ses fonctions médiatiques de mercredi à minuit passé à jeudi, cette date limite a été reportée la semaine dernière. Il y a eu les célébrations: Rachel Daly chantant la version de “River Deep, Mountain High” de Céline Dion, tandis qu’une interprétation de “Proud Mary” de Tina Turner a également été entendue depuis le vestiaire. Une pizza et un gâteau au citron ont également été envoyés. Mais ensuite est venu le voyage de retour en autocar – guidé par la liste de lecture de Leah Williamson, via le téléphone du kitman – et au moment où ils étaient de retour à l’hôtel, l’accent était mis sur le sommeil – avec le in – spécialiste du sommeil de la maison aidant – puis réinitialisé.

Malgré le délai prolongé de cinq jours entre les matches, le calendrier est resté le même. Jeudi, ceux qui ont joué contre l’Espagne ont eu une séance de repos et de récupération. Pour ceux qui ont quitté le banc en retard ou qui n’ont pas joué, ils ont eu la “séance d’éruption”, qui est beaucoup plus rythmée. Ensuite, c’était vendredi “hors-pieds”, et samedi, c’était de retour à la préparation comme ils l’ont fait quatre fois avant ce tournoi pour le prochain match.

À l’intérieur des murs intérieurs du camp des Lionnes, au premier étage de l’hôtel, se trouvent une série de chambres de marque anglaise. Aux côtés de la “Diary Room” et de la “Relaxation Room”, d’autres portent le nom d’anciens grands noms : Casey Stoney, Alex Scott (pas le milieu de terrain vétéran Jill Scott, à sa grande déception), Mary Phillip, Kelly Smith, Fara Williams, Sheila Parker, Rachel Unitt et Rachel Yankey. Cela rappelle aux joueurs d’où ils viennent et l’héritage laissé par ceux d’avant. Tout est question de mise à la terre.

Le beau jeu vit ici. Diffusez les meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous à ESPN+ LUNDI 25 JUILLET

• Santos Laguna contre Pachuca (20 h HE)

• Rayadas contre Puebla (22 h HE) MARDI 26 JUILLET

• Euro SF : Angleterre contre Suède (15 h HE) MERCREDI 27 JUILLET

• Euro SF : France contre Allemagne (15 h HE)

La “salle de relaxation” a deux tables de ping-pong (Lauren Hemp est formidable ici), une table de billard (Beth England et Jess Carter dominent la table), deux jeux de fléchettes, un jeu de basket-ball, quelques PlayStations et une énorme télévision avec des poufs devant. Il y a aussi une cabine de coloriage. Les matchs du tournoi sont diffusés à la télévision, ainsi que les derniers épisodes de “Love Island”, une émission populaire.

Mais il n’y a pas de journaux et pas de véritables rappels du monde extérieur. Avant le tournoi, certains joueurs ont décidé de quitter les réseaux sociaux, comme Millie Bright et Daly. L’équipe a organisé une série d’ateliers sur la gestion des médias sociaux, notamment sur la façon de minimiser les notifications indésirables et de filtrer certains sujets, mots, phrases. Ils ne laissent rien au hasard.

Wiegman est déjà venu ici. Elle a dirigé les Pays-Bas vers le titre 2017 à domicile et est pleinement consciente de la façon dont le battage médiatique peut se développer autour d’une équipe au fur et à mesure que le tournoi progresse. L’équipe en a parlé avant la campagne.

“Il s’agissait de déterminer comment nous pouvons gérer la pression”, a déclaré Fran Kirby. “Les filles qui en sont à leur premier tournoi l’ont bien géré, car cela peut être intimidant. [Serena] nous a montré comment gérer et gérer la pression d’un tournoi à domicile.”

Cela fait partie de ce que les joueurs appellent leur “petite bulle”.

“Notre mentalité du début à la fin a été si forte avec les adversaires que nous avons affrontés”, a déclaré Bright. “Et pour moi, cela revient à créer notre propre petite bulle où aucun bruit extérieur n’entre. Nous avons vraiment cette bulle serrée où il n’y a que nous jusqu’à la fin maintenant et nous allons simplement faire de notre mieux à chaque match. “

jouer 0:43 L’entraîneur-chef de Chelsea et analyste d’ESPN, Emma Hayes, n’a pas pu cacher son enthousiasme dans le studio alors que l’Angleterre se qualifiait pour les demi-finales avec une victoire 2-1 sur l’Espagne.

Bright est l’un des vice-capitaines de l’équipe aux côtés d’Ellen White. Et Williamson, en tant que capitaine, parle fréquemment de “contrôler les contrôlables” dans cette campagne et de “se préparer pour chaque scénario”.

“Nous sommes dans notre propre petite bulle”, a-t-elle déclaré devant l’Espagne. “Nous sommes conscients et réalistes des circonstances, mais nous avons un travail à faire et nous sommes des footballeurs professionnels et nous avons une grande opportunité.”

Ce week-end, la fanzone de Trafalgar Square sera pleine, tandis que Bramall Lane – où se déroule la demi-finale – est complet. Mais interrogez Wiegman sur la pression, et elle la dévie.

“Vous parlez de pression tout le temps et nous parlons de football”, a-t-elle déclaré lors de la préparation de l’Espagne.

C’est pourquoi mardi soir, lorsque l’Angleterre se rendra à l’un des plus grands matchs de sa vie, ne vous attendez pas à ce que quelque chose soit différent. Malgré toutes les discussions sur la question de savoir si Wiegman devrait faire bouger les choses et commencer Alessia Russo, ou potentiellement opter pour une autre option à l’arrière gauche, ne soyez pas surpris si c’est le même XI qui les a menés jusqu’ici. Les routines resteront les mêmes – Daly aura quatre Weetabix avant le match, Stanway aura ses haricots sur du pain grillé. Et puis ce sera là-bas dans le stade bondé pour affronter la Suède, en faisant confiance aux processus qui les ont menés jusqu’ici.

“Nous voulons être dans l’instant présent et créer des souvenirs”, a déclaré la gardienne Mary Earps.

Pour Bronze et les autres qui sont déjà venus ici, c’est une chance de corriger les erreurs précédentes et d’atteindre cette finale insaisissable. Mais ils n’en parleront pas tant qu’ils n’y seront pas.

“C’est probablement le plus détendu que nous ayons eu en tant qu’équipe d’Angleterre dans un tournoi, certainement à mon époque”, a déclaré Bronze. “C’est probablement ce qui est de bon augure, car nous savons que nous sommes les favoris, et les hôtes, et beaucoup de ces choses, mais en tant qu’équipe et en tant que groupe collectif, nous sommes très pondérés et nous ne sommes pas se concentrer sur une finale ou soulever un trophée pour l’instant.”