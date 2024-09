Comment la romance réelle d’Erin Foster a inspiré « Personne ne veut ça »

Elle n’a repéré aucun signal d’alarme flagrant la première fois qu’elle a suivi sa page Instagram. Aucune photo de lui montant à bord d’un jet privé. Zéro bobine montrant des cierges magiques de service de bouteilles. Pas un selfie miroir torse nu en vue.

Au lieu de cela, ce qu’Erin Foster a découvert en parcourant le récit du mec mignon de sa salle de sport était d’une santé désarmante. Plans de lui posant avec ses parents ou jouant dans une équipe de basket locale.

Les preuves photographiques l’ont amenée à deux conclusions possibles : soit il était trop bien pour elle, soit il était trop gentil – le genre de gars qui s’effondrait en essayant de lui plaire, ce qui la faisait inévitablement se faire mal.

Erin Foster, la créatrice de « Nobody Wants This » de Netflix, chez elle à West Hollywood ce mois-ci. (Maison Christina / Los Angeles Times)

Heureusement, ses hypothèses sur Simon Tikhman finiraient par être incorrectes. Mais les premières enquêtes de Foster sur les réseaux sociaux concernant son nouveau béguin n’ont pas révélé une grande partie de son identité : il était juif. Cela n’avait pas d’importance pour elle – mais le fait qu’elle soit gentille comptait pour lui.

Tikhman l’a mentionné la première fois qu’ils ont passé du temps ensemble en 2018, discutant autour d’un jus après la salle de sport – « alors LA », disent-ils à l’unisson en roulant des yeux. « Quelle que soit la personne que j’épouse, elle doit être juive », avait-il dit.

L’histoire de la façon dont le couple est tombé amoureux tout en étant aux prises avec leurs différentes origines culturelles a servi d’inspiration pour le nouveau spectacle de Foster, « Nobody Wants This ». La série, qui a fait ses débuts sur Netflix cette semaine, met en vedette Adam Brody dans le rôle de Noah, un rabbin qui éprouve des sentiments pour la podcasteuse de conseils sexuels Joanne, interprétée par Kristen Bell.

Tikhman, 40 ans, n’est pas un chef spirituel : il a cofondé une société de gestion musicale. Il ne se considère même pas particulièrement religieux. Mais ses parents ont fui l’ex-Union soviétique en 1979 après avoir été persécutés parce qu’ils étaient juifs. Lorsqu’ils se sont installés à San Francisco, ils ont inculqué à Tikhman l’idée qu’il avait l’obligation de perpétuer la lignée juive.

« Je respecte vraiment mes parents et je connais l’adversité qu’ils ont traversée parce qu’ils étaient juifs », dit-il. « Je ne voudrais pas les décevoir. »

Foster, quant à lui, avait grandi sans religion dans une famille non traditionnelle. Son père, l’auteur-compositeur David Foster, a été marié cinq fois. Sa deuxième épouse était la mère d’Erin, l’ancienne mannequin Rebecca Dyer, avec qui il a eu trois de ses six enfants. L’un des hommes avec lesquels sa mère est sortie plus tard était juif, et Foster dit qu’elle aimait plus aller au temple pendant cette période qu’à l’église. Une décennie plus tard, elle a choisi de suivre quelques cours sur le judaïsme avec un ami qui essayait d’approfondir sa religion.

Donc l’idée de se convertir ne lui faisait pas peur. En raison de sa « structure familiale compliquée », Foster a eu envie du type de tradition avec laquelle elle n’a jamais grandi.

Kristen Bell et Adam Brody jouent dans « Nobody Wants This », qui est vaguement basé sur la propre vie amoureuse d’Erin Foster. (Stefania Rosini / Netflix)

« Une grande partie de ce qui m’a attiré vers Simon était qu’il était quelqu’un de drôle, de cool et de moderne, mais il avait un côté un peu démodé à son sujet », explique Foster, 42 ans. ‘Hé, nous devrions aller voir cette personne, ou ‘Nous devons aller voir ta grand-mère.’ Je n’ai pas grandi avec l’étiquette autour de ces choses-là.

C’est en début d’après-midi que Tikhman arrive chez le couple dans l’appartement du couple à West Hollywood, à seulement sept minutes de route de son bureau, situé dans le bâtiment Live Nation. Ils vivent ici depuis deux ans tandis que la maison qu’ils ont achetée à Hancock Park est en cours de rénovation. Il s’agit d’une nouvelle construction moderne dotée d’équipements haut de gamme, mais leurs fenêtres du sol au plafond donnent également sur le parking d’une épicerie.

Avant de venir embrasser Foster, Tikhman jette un coup d’œil dans la crèche où la fille du couple, Noa, âgée de 4 mois, vient de se réveiller d’une sieste. Le bébé est né dans cet appartement même en mai, résultat de 20 cycles de FIV épuisants sur six ans. Après la naissance, Foster posté des photos sur Instagram d’elle-même travaillant ici dans une baignoire gonflable.

En ligne et sur « The World’s First Podcast », qu’elle anime avec sa sœur Sara, Foster est exceptionnellement ouverte sur sa vie. Lorsque Tikhman a initialement accepté la demande d’amitié de Foster sur Instagram – il a stratégiquement et ennuyé attendu deux jours pour le faire – il n’était pas ravi d’apprendre qu’elle était une personnalité publique.

« Ce n’était pas une situation idéale », admet-il penser. « Je suis juste plus une personne privée. »

Cela ne suffisait pas pour l’empêcher de sortir avec elle. Mais quelques années plus tard, quand elle lui a annoncé qu’elle avait vendu une idée d’émission télévisée basée sur leur histoire d’amour, il a paniqué. C’était une chose si Foster était sous les projecteurs, mais il ne voulait pas l’être. Il lui a donc demandé de ne pas avancer dans l’écriture de la série.

«Simon n’est pas doux d’une manière mauviette. Il a une âme féministe avec une énergie masculine », dit Foster à propos de son mari. (Avec l’aimable autorisation d’Erin Foster)

Nous étions en 2022 et elle n’avait pas écrit un mot depuis trois ans. Après un bref passage d’actrice dans la vingtaine – son rôle le plus important était un arc de cinq épisodes sur « The OC » – Foster a changé de carrière en 2012, décrochant un emploi de rédacteur dans l’émission NBC de Ryan Murphy « The New Normal ». Elle et sa sœur Sara ont ensuite co-créé la série de faux documentaires VH1 « Barely Famous », usurpant leur vie adjacente à Hollywood. Cela a duré deux saisons, puis en 2018, Foster a vendu un pilote intitulé « Daddy Issues » à la 20th Century Fox. Elle a joué aux côtés de Don Johnson dans le rôle d’une fille dont le père commence à sortir avec sa meilleure amie ; il n’a pas été récupéré.

Alors Foster a de nouveau pivoté. Elle s’est associée à Sara, travaillant en tant que responsables créatifs pour Bumble, puis co-lançant une ligne de mode, Favorite Daughter. A 35 ans, elle rencontre Tikhman. Mais entretenir une relation saine n’était pas vraiment une source d’inspiration. Elle avait toujours écrit sur des personnages qui s’auto-sabotaient, qui faisaient encore et encore les mêmes erreurs sans aller à la racine de leurs problèmes. Sans cette vision cynique du monde, son blocage de l’écrivain l’a submergée.

«Quand j’ai rencontré Simon, j’ai vraiment eu l’impression que je devrais peut-être choisir entre être heureuse avec la personne avec qui j’étais censée être ou être inspirée», dit-elle. « Parce qu’il n’y avait rien de drôle dans ce qui se passait. »

«Quand j’ai rencontré Simon, j’ai vraiment eu l’impression que je devrais peut-être choisir entre être heureuse avec la personne avec qui j’étais censée être ou être inspirée», dit Erin Foster. (Maison Christina / Los Angeles Times)

Cela a changé lorsqu’elle a commencé à suivre le processus de conversion, qui s’est déroulé sur 10 semaines à l’American Jewish University. Vers la fin du voyage, elle a été interrogée par un trio de rabbins sur ses intentions :

Êtes-vous sûr de vouloir faire cela ? Ce n’est pas facile d’être juif.

Êtes-vous prêt à être détesté par les gens ?

Si quelqu’un est antisémite et demande qui est juif, vas-tu te lever ?

Si vous et votre mari divorcez, continuerez-vous à être juive ?

C’étaient des questions auxquelles elle n’avait jamais réfléchi auparavant. Elle hocha rapidement la tête et accepta, mais les dilemmes restèrent gravés dans sa mémoire. Cela a éveillé sa créativité pour la première fois depuis des années, et bientôt elle a vendu « Nobody Wants This » à Fox. (Il s’appelait à l’origine « Shiksa », un mot que le personnage de Brody décrit comme une vieille insulte yiddish qui « de nos jours, signifie simplement que vous êtes un non-juif blond et sexy. »)

Le seul problème, c’est qu’elle n’a jamais dépassé Tikhman.

« Il m’a dit : ‘Désolé, tu as vendu une émission à propos de quoi ?« », se souvient Foster. «J’ai immédiatement paniqué. Je n’y avais même pas pensé [being a problem]. Pour moi, je me disais : « Oh, mon Dieu, je prends notre histoire et je la transforme en quelque chose de cool. Vous êtes les bienvenus.’ Et il avait un point de vue différent.

« Je viens d’une famille très privée », dit Tikhman, réitérant son point de vue. « Ma mère nous racontait toujours des histoires sur le fait que si vous disiez la mauvaise chose en Union soviétique en tant que Juif, vous pouviez être envoyé en prison. »

Craignant que la série puisse nuire à sa relation, Foster a commencé à essayer de souhaiter que cela disparaisse. Elle a traîné les pieds sur un scénario pilote, espérant que les producteurs finiraient par oublier l’idée. Ils ne l’ont pas fait.

Mais l’un des EP, Steve Levitan – le créateur de « Modern Family » – avait une suggestion de scénario qui a aidé à résoudre certains des problèmes de Foster. Noah a été initialement écrit pour ressembler beaucoup plus à Tikhman, laissant Levitan incertain si les enjeux entre un juif et un gentil qui tombent amoureux étaient suffisamment élevés pour un public télévisé. Un rabbin et un gentil qui tombent amoureux ? Il y avait maintenant un véritable conflit.

Le fait que les parents de Tikhman soient totalement d’accord, malgré les craintes de leur fils, a également aidé. Elle a passé des heures au téléphone avec son père à parler d’intrigues potentielles, et plus tard, pendant le tournage, elle a mis sa belle-mère en arrière-plan d’une scène tournée au temple du Sinaï.

« C’est aussi ce qu’Erin est censée faire », dit maintenant Tikhman. «C’est une écrivaine et elle est incroyable dans ce domaine. J’étais assis ici l’autre jour en train de regarder un épisode et je pensais : « J’aurais aimé être aussi bon que ce personnage. » »

« Il m’a dit : ‘Désolé, tu as vendu une émission à propos de quoi ? » » Erin Foster se souvient de son mari, Simon Tikhman, en disant. «J’ai immédiatement paniqué. Je n’y avais même pas pensé [being a problem].» (Maison Christina / Los Angeles Times)

L’obsession du chaud rabbin de Brody rivalisera sans aucun doute avec la frénésie des fans du début des années 2000 à l’égard de Seth Cohen, son personnage qui était au cœur de « The OC ». Il est émotionnellement disponible, disant presque immédiatement au personnage de Bell qu’il est intéressé par une relation sérieuse avec elle. Il sort des chaises, écoute son podcast pour mieux la connaître, achète des fleurs pour sa mère. Et il lui enseigne les traditions juives d’une manière qui n’est pas condescendante, comme en l’emmenant dehors voir les étoiles pour marquer la fin du Shabbat.

Tout cela ne s’est pas produit dans la vraie vie, mais Foster dit que le cœur du personnage est fidèle à l’essence de Tikhman. Elle cite un exemple : alors qu’ils ne sortaient ensemble que depuis quatre mois, elle avait réservé un voyage de travail de 24 heures à Dallas. Tikhman l’a découvert et a dit qu’il le rejoindrait. Foster était confus – le voyage était si court.

« Il dit : « Est-ce que ta grand-mère n’habite pas là-bas ? Je ne l’ai jamais rencontrée et j’en ai besoin », dit Foster, qui n’avait même pas prévu de la voir. Mais effectivement, Tikhman est venu, ils se sont tous rencontrés et bientôt, lui et grand-mère se parlaient au téléphone plusieurs fois par semaine.

Foster semble véritablement voir son conjoint sous un jour exalté – faisant fréquemment référence à sa « bonté » ou à combien il est « meilleur » qu’elle. Comme on pouvait s’y attendre, cela le rend fou.

«Simon dégage cette énergie dont je pensais qu’elle ne correspondrait pas à la mienne – que je serais trop négative», dit-elle. «Dans mon passé, si jamais je choisissais quelqu’un qui était bon, il était trop doux pour moi – trop gentil ou un jeu d’enfant. Et Simon n’est pas doux d’une manière mauviette. Il a une âme féministe avec une énergie masculine.

Comme par hasard, la nouvelle nounou du couple arrive avec Noa ; la gardienne vient de commencer il y a deux jours et parle russe, qu’ils espèrent que leur fille finira par apprendre.

« C’est mon autre fille », dit fièrement Tikhman en pinçant la joue de l’enfant.

La raison pour laquelle Foster parle autant de lui – à quel point sa famille la rend heureuse – est qu’elle n’a pas toujours été sûre que cela était prévu pour elle. Après tout, elle est sortie avec Chad Michael Murray dans la vingtaine.

Mais pendant longtemps, elle a aimé être célibataire. Elle aimait flirter et se délectait de ses routines – boire son café du matin pour se réconforter dans son coin petit-déjeuner. Elle se demandait pour qui elle voudrait abandonner cela, avec qui elle pourrait avoir affaire à tout le temps dans son espace.

«Je ne pensais pas que c’était possible, et j’étais plutôt d’accord avec ça», dit-elle. «Et maintenant, je dois m’empêcher d’aller m’asseoir sur ses genoux. Je suis obsédé par Simon; c’est ma muse. Et ce spectacle est comme une lettre d’amour pour lui.