MARRAKECH, Maroc — Des villages de montagne dévastés à Marrakech secouée mais largement épargnée, les survivants du séisme de magnitude 6,8 survenu la semaine dernière au Maroc ont critiqué la réponse du gouvernement comme étant trop peu, trop tard – de nombreux corps sont toujours coincés sous les décombres et de nombreuses communautés comptent sur les groupes locaux et les bénévoles pour leur soutien.

Le tremblement de terre, qui a tué au moins 2 901 personnes, a été le pire qui ait frappé le Maroc depuis plus de cent ans. Le terrain autour de son épicentre – dans les montagnes de l’Atlas – est difficile à parcourir, avec des villages isolés à des altitudes vertigineuses, accessibles uniquement par des routes étroites et sinueuses.

Mais les analystes attribuent également la lenteur et le manque de coordination de la réponse à la catastrophe à la monarchie constitutionnelle du Maroc, dans laquelle la prise de décision est hautement centralisée et les fonctionnaires de niveau inférieur craignent d’agir sans l’approbation du palais royal.

« C’est une monarchie, et personne ne veut faire face aux conséquences de se présenter et de dire : ‘Je vais prendre le contrôle de cette situation' », a déclaré Intissar Fakir, directeur du programme Afrique du Nord et Sahel au Middle Middle School, basé à Washington. Groupe de réflexion de l’East Institute.