Comment la rhétorique de Bolsonaro – puis son silence – a alimenté l’assaut au Brésil

RIO DE JANEIRO — Depuis plus de quatre ans, la plus fondamentale des questions plane sur le Brésil : sa jeune démocratie survivra-t-elle à la présidence de Jair Bolsonaro ? Le plus grand pays d’Amérique latine s’est lancé dans ce qui équivalait à un test de sa force démocratique en 2018 lorsqu’il élu l’ancien capitaine de l’armée qui déplorait ouvertement l’effondrement de la dictature militaire du pays, menaçait autrefois de rétablir son pouvoir le premier jour de sa présidence et cherchait à chaque instant à semer le doute lors des élections.

Pendant son mandat, il n’a pas fait grand-chose pour adoucir son bellicisme. Il a mis en garde contre une «rupture» du gouvernement comme le coup d’État militaire de 1964. S’il devait perdre sa candidature à la réélection, a-t-il dit, ce ne pourrait être que par fraude, et le Brésil aurait «des problèmes pires» que les États-Unis le 1er janvier. Le 6 février 2021, lorsqu’une foule de partisans de Trump a attaqué le Capitole américain.

Son fils Eduardo, membre du Congrès fédéral, a un jour prévenu qu'”il arrivera un moment où la situation sera la même que dans les années 1960″.

Pour de nombreux Brésiliens, dimanche après-midi a marqué l’arrivée d’un tel moment, lorsque les partisans de Bolsonaro ont assiégé les trois piliers du gouvernement fédéral – le palais présidentiel, la Cour suprême et le congrès – ce qui a brutalement paralysé la démocratie. Les scènes de fumée et de violence étaient à la fois choquantes et prévisibles, la réalisation tragique d’une prophétie que Bolsonaro a prononcée à plusieurs reprises pour mobiliser sa base et terrifier ses adversaires.

Si je suis écarté du pouvoir, a-t-il souvent laissé entendre, la violence suivra.

“Bolsonaro et la famille Bolsonaro parlent depuis des années d’attaquer la Cour suprême”, a déclaré Esther Solano, sociologue à l’Université fédérale de São Paulo qui étudie les partisans du président. « Puis, au cours de la dernière année, ils ont dit qu’ils ne respecteraient pas les résultats électoraux. Et ces derniers mois, la rhétorique insurrectionnelle de Bolsonaro et de sa famille a pris encore plus de force.

Bolsonaro a peu parlé publiquement depuis sa défaite face à Luiz Inácio Lula da Silva en octobre. Il a refusé de concéder ou de décourager les partisans qui ont campé à l’extérieur des installations militaires appelant à un coup d’État pour le maintenir au pouvoir.

Il a demandé aux manifestants de cesser de perturber le commerce en bloquant les routes et il a condamné la violence visant à annuler le résultat des élections. Mais dans un écho de Trump, il a sauté l’investiture de Lula le 1er janvier, s’enfuyant plutôt en Floride pour rester au manoir d’Orlando d’un combattant du MMA.

Dans un adieu en larmes avant son départ, il a qualifié le résultat des élections d’injuste. Aujourd’hui, en son absence soudaine, ses partisans les plus radicaux ont mené sa rhétorique jusqu’à sa conclusion logique, bien que violente.

“C’était prévu”, a déclaré Alexandre Bandeira, analyste politique à Brasilia. “C’était une bombe à retardement. Les partisans de Bolsonaro ont décidé de répéter pour le monde entier l’image lamentable de l’invasion du Capitole.

Bolsonaro a condamné la violence à Brasilia dimanche – et a trouvé un moyen de critiquer ses adversaires.

“De par la loi, les manifestations pacifiques font partie de la démocratie”, a-t-il tweeté quelques heures après le début de l’assaut. “Cependant, les déprédations et les invasions de bâtiments publics telles qu’elles se sont produites aujourd’hui, ainsi que celles pratiquées par la gauche en 2013 et 2017, étaient hors la loi.”

Dès les premiers jours de sa présidence, il a flirté avec les membres les plus extrêmes de sa base – un segment de la population qui voit une telle décrépitude dans la société brésilienne et les structures politiques qu’elle ne peut être nettoyée qu’avec l’instrument contondant de la force militaire. Ils considèrent les années de la dictature militaire, qui a torturé et tué des opposants, comme un âge d’or au Brésil – lorsque la société était exempte de corruption et de crime.

Ils ont trouvé un champion à Bolsonaro, qui avait accroché des photos des dirigeants du régime dans son bureau du Congrès et déploré le fait qu’il n’avait pas tué plus de personnes. quand il en avait l’occasion. Après son arrivée au pouvoir, ils l’ont appelé à plusieurs reprises à éliminer toutes les contraintes pesant sur son autorité et à rétablir le régime militaire. Il a encouragé et enflammé leurs protestations en y assistant.

Alors que son administration accumulait les problèmes – corruption, épidémie paralysante de coronavirus qui a tué près de 700 000 Brésiliens, enquêtes de la Cour suprême sur ses plus proches alliés – il est revenu à plusieurs reprises dans les bras de ses partisans marginaux. Il a menacé les autres branches du gouvernement et évoqué le spectre d’une intervention militaire si d’autres menaçaient son emprise sur le pouvoir.

« Nous avons le peuple de notre côté, et les forces armées sont du côté du peuple », a-t-il déclaré en mars 2020.

Et puis, il a fixé les enjeux.

« La patience du peuple est à bout », a-t-il déclaré en septembre 2021. « Je veux dire à ceux qui veulent me rendre inéligible au Brésil : seul Dieu me retire du pouvoir. Il y a trois options pour moi : la prison, la mort ou la victoire. Et je dis aux scélérats, je ne serai jamais emprisonné !

Alors que les élections approchaient et que les sondages le montraient loin derrière Lula, Bolsonaro s’est de nouveau tourné vers une rhétorique violente. Il a décrit l’élection comme une lutte d’époque entre le bien et le mal. Il a averti que des forces malveillantes étaient prêtes à voler l’élection au peuple brésilien. Il a dit que Lula entraînerait la ruine du pays.

“Il y a un nouveau type de voleur, ceux qui veulent voler notre liberté”, a déclaré Bolsonaro en juin. “Si nécessaire, nous irons en guerre.”

Puis, lorsque les élections se sont terminées et que Lula a été déclaré vainqueur, Bolsonaro, infiniment loquace, a fait quelque chose de surprenant : il a gardé la bouche fermée. Il n’a pas fait grand-chose pour contester les résultats des élections. Il a fait une brève apparition deux jours après le vote, reconnaissant sa déception mais refusant de concéder. Son chef de cabinet s’est alors avancé pour dire que le président l’avait autorisé à superviser une transition.

Bolsonaro s’est ensuite terré à l’intérieur du palais présidentiel pendant des semaines, apparemment découragé par sa perte, avant de quitter le pays alors que Lula était sur le point de prendre le pouvoir.

Dans ce silence, disent les analystes, les membres les plus radicaux de la base de Bolsonaro ont pris pied. Ils ont fermé les autoroutes. Ils ont campé devant des bases militaires, appelant les commandants à organiser un coup d’État pour le maintenir au pouvoir.

A Brasília, ils ont attaqué un poste de police après l’arrestation d’un de leurs membres. Un bolsonariste radicalisé, nommé George Washington de Oliveira, a été arrêté et accusé d’avoir posé une bombe armée sous un bus à l’aéroport de Brasilia. Dans une déclaration à la police, il a déclaré qu’il voulait « déclencher le chaos » qui conduirait à une intervention militaire.

À travers tout cela, Bolsonaro est resté largement silencieux.

“Son silence était terrible”, a déclaré Jairo Nicolau, politologue à l’institut de recherche Fundação Getulio Vargas. “Cela a signalé à une partie de ses partisans qui sont plus idéologiques qu’il les soutient, qu’ils font ce que leur grand patron ne peut pas faire.