Comment la révolution des pousse-pousse électriques en Inde façonne un avenir à faible émission de carbone

Un pousse-pousse à batterie fané entre et sort de la circulation dans le quartier de Jahangirpuri, au nord-ouest de New Delhi, un matin de semaine, à la recherche de passagers avant de crépiter dans un espace étroit dans une rangée de trois-roues aux couleurs vives pour recharger sa batterie mourante.

Derrière le volant se trouve Suman, une mère de quatre enfants de 36 ans, qui est fière du métier qu’elle a choisi. Suman, qui, comme de nombreux Indiens, ne porte qu’un seul nom, s’est battue contre la volonté de son mari et de sa famille élargie de conduire un pousse-pousse électrique pour subvenir aux besoins de ses filles, âgées de quatre à 18 ans.

“Je leur ai dit que je me fichais de ce que les gens disaient, je devais conduire pour donner une vie meilleure à mes filles”, a déclaré Suman.

“Je ne veux pas que mes filles connaissent le même sort que moi. Je veux qu’elles reçoivent une éducation”, a-t-elle ajouté. “Si je dois conduire ce pousse-pousse pour que cela se produise, je le ferai.”

Suman, 36 ans, a acheté son pousse-pousse électrique il y a trois ans afin de pouvoir gagner plus d’argent pour offrir à ses filles une éducation formelle, ce qu’elle n’a jamais eu. (Salimah Shivji/CBC)

Suman est l’un des nombreux conducteurs qui encombrent les rues de la région de la capitale indienne et qui voient dans le pousse-pousse électrique une opportunité de gagner plus d’argent et d’être leur propre patron, tandis que les groupes environnementaux et le gouvernement indien considèrent la forte augmentation des véhicules électriques à bas prix comme un outil clé dans la lutte du pays pour réduire les émissions de carbone.

“La meilleure chose à propos d’un e-rickshaw est que vous ne travaillez pas sous la direction de quelqu’un”, a déclaré Suman à CBC News. “Vous pouvez gagner de l’argent, puis faire une pause lorsque les enfants doivent être envoyés à l’école.”

Il s’agit de la révolution indienne des véhicules électriques, une poussée désordonnée et parfois chaotique qui s’est développée de manière organique au cours de la dernière décennie dans la région de Delhi et dans plusieurs États du nord de l’Inde, qui ont vu la prolifération rapide de pousse-pousse électriques largement non réglementés, dont certains sont désormais disponibles. acheter pour moins de 1 500 $.

Les pousse-pousse électriques sont populaires auprès des passagers car les trajets ne coûtent que quelques centimes et vous pouvez transporter plus de personnes à l’arrière que les pousse-pousse traditionnels, qui fonctionnent au gaz naturel ou au diesel. (Salimah Shivji/CBC)

Il s’agit d’un modèle local, axé sur les personnes, pour un changement de mobilité verte qui repose fortement sur les véhicules électriques à deux et trois roues – un modèle qui, selon de nombreux experts, pourrait servir de modèle à d’autres pays en développement qui tentent, comme l’Inde, de lutter contre le climat. changement climatique et une pollution atmosphérique paralysante.

“Si vous cherchez à vous lancer dans une transition vers la mobilité, il est probablement préférable et plus sage de regarder quel est le chemin de moindre résistance”, a déclaré Gagan Sidhu, directeur du Centre pour le financement de l’énergie, hébergé au sein du Conseil de l’énergie, de l’environnement et de l’eau. , un groupe de réflexion basé à New Delhi. “Ce qui signifie ne pas nécessairement commencer par les quatre roues, mais commencer par l’extrémité la moins chère du spectre.”

Une file d’e-rickshaws recharge leurs batteries au bord de la route. Le gouvernement indien s’efforce d’améliorer l’infrastructure de recharge ad hoc du pays, en offrant des subventions aux entreprises pour qu’elles mettent en place de meilleurs emplacements de recharge. (Salimah Shivji/CBC)

Il y a environ 1,75 million de trois-roues électriques en Inde, selon les données de l’industrie, bien que le chiffre réel soit probablement plus élevé car beaucoup ne sont pas enregistrés ou suivis.

Au cours de l’exercice se terminant en mars 2022, quelque 430 000 véhicules électriques ont été vendus en Inde, soit plus de trois fois plus que l’année précédente. La grande majorité, 95 %, étaient des véhicules à deux et trois roues, selon les données compilées par la Fédération des associations de concessionnaires automobiles du pays.

Les véhicules électriques ne représentent encore qu’un infime pourcentage des ventes totales d’automobiles mais cette proportion augmente rapidement, les véhicules électriques capturant plus de 5 % du marché en août de cette année, contre 2 % en 2021.

Un conducteur de pousse-pousse électrique sort sa batterie de sous le siège pour la brancher sur une prise pendant quelques heures à une borne de recharge en bordure de route. (Salimah Shivji/CBC)

Sur le terrain, Ishaq Pradhan a vu la croissance de première main.

Il a passé les 10 dernières années à gérer une station de recharge de pousse-pousse électrique, perchée au bord d’une route de Delhi, avec des cordons électriques s’étendant sur un fossé rempli d’eau pour atteindre les ports de recharge suspendus de manière précaire sur un mur de béton à proximité.

La demande pour son électricité a doublé et le nombre de nouveaux conducteurs ne cesse de monter en flèche.

“Une personne qui gagnait auparavant de l’argent en tant que salarié journalier conduit maintenant un e-rickshaw”, a déclaré Pradhan, car les trois-roues électriques sont beaucoup moins chers à l’achat que ceux qui fonctionnent à l’essence ou au diesel.

Ishaq Pradhan gère une station de charge de batterie en bordure de route pour les conducteurs de pousse-pousse électrique dans le nord-ouest de Delhi. Il a vu le nombre de nouveaux e-rickshaws monter en flèche au cours de ses 10 années d’activité. (Salimah Shivji/CBC)

“Le revenu moyen est plus élevé et vous pouvez joindre les deux bouts plus facilement, c’est pourquoi tout le monde aime ça”, a-t-il ajouté.

Ce qui a commencé comme une poussée axée sur les consommateurs a amené l’industrie automobile du pays à rattraper son retard pour exploiter le potentiel. Lors d’une grande exposition organisée à la périphérie de Delhi en septembre, stand après stand, les derniers modèles des fabricants de véhicules électriques, de stations de recharge et de batteries ont été présentés.

“Le taux d’adoption est si élevé que l’avenir de l’électrique en Inde est vraiment bon. Tout le monde adopte”, a déclaré Abhimanyu Singh, responsable des ventes aux entreprises du nord de l’Inde pour Mahindra, qui fabrique des pousse-pousse et d’autres types de véhicules électriques.

“Le coût de fonctionnement du véhicule est très faible et il est également exempt d’émissions. Donc, toutes ces choses combinées, cela signifie un très bon rapport qualité-prix.”

Les constructeurs de véhicules électriques présentent leurs modèles lors d’une exposition sur les véhicules électriques à la périphérie de Delhi le 7 septembre. (Salimah Shivji/CBC)

Le gouvernement indien voit également la valeur des véhicules électriques à faible coût, les intégrant dans le cadre de sa stratégie plus large de réduction des émissions de carbone. Il a donné la priorité aux incitations pour ceux qui achètent écologiques, y compris une réduction d’impôt et des subventions pour certains modèles de véhicules électriques.

L’objectif ambitieux est de faire en sorte que les voitures électriques représentent 30 % de toutes les ventes d’automobiles d’ici 2030, même si les ventes actuelles de véhicules à quatre roues plus chers sont lamentablement faibles.

“Il n’y a que deux modèles à quatre roues [that qualify for a subsidy] et l’infrastructure de recharge à travers l’Inde fait cruellement défaut », a déclaré Sidhu, l’expert en financement de l’énergie.

Le gouvernement cherche à résoudre ce problème en offrant des subventions aux entreprises pour augmenter le nombre de bornes de recharge publiques, actuellement à 934. Cela n’a rien à voir avec les plus de deux millions de points de recharge en Chine.

Une dizaine de e-rickshaws s’alignent sur le bord de la route pour recharger leurs batteries. Cette station de charge délabrée, qui est là depuis des années, est installée contre un fossé plein d’eau, les conducteurs doivent donc tirer leurs cordons dessus pour atteindre les prises électriques. (Salimah Shivji/CBC)

Les responsables indiens ont également élaboré une politique visant à plaire aux conducteurs de pousse-pousse électriques, dans le but d’augmenter le nombre de stations d’échange de batteries, qui permettent aux conducteurs d’échanger des batteries déchargées avec des batteries nouvellement chargées afin de reprendre rapidement la route.

Le gouvernement s’est engagé à promouvoir la transition électrique, même si les transports ne représentent qu’environ 10 % des émissions totales de l’Inde, un pourcentage bien inférieur à celui de pays comme le Canada, où il est de 24 %.

Beaucoup dépend non seulement de la manière dont l’Inde gère sa transition vers les véhicules électriques, mais également de la manière dont le pays s’attaque à ses secteurs les plus polluants – tels que l’agriculture et la production d’électricité – qui produisent des émissions beaucoup plus élevées que les transports.

Le climat de l’Inde n’est pas favorable aux batteries qui alimentent les pousse-pousse électriques. Ils perdent leur charge plus rapidement à des températures plus élevées, obligeant les conducteurs à s’arrêter plus fréquemment pour se recharger. (Salimah Shivji/CBC)

C’est une tâche aux implications mondiales, puisque l’Inde est désormais le troisième plus grand émetteur de gaz à effet de serre au monde, derrière seulement la Chine et les États-Unis, même si ses émissions par habitant sont bien inférieures.

Avec une économie en croissance rapide et des demandes énergétiques aiguës, l’Inde est convaincue qu’elle continuera à produire du charbon, le plus sale des combustibles fossiles, dans un avenir prévisible, même si le pays investit massivement dans des sources d’énergie renouvelables telles que l’énergie solaire et éolienne.

Près des trois quarts de l’électricité du pays sont générés par le charbon, laissant la somme finale de tous les e-rickshaws et autres véhicules à batterie sur les routes nettement moins vertes.

Pourtant, les modèles de pousse-pousse alimentés par l’énergie de la production de charbon émettent moins d’émissions de gaz à effet de serre que les trois-roues fonctionnant au gaz.

Malgré la dépendance au charbon, les experts considèrent l’expansion des deux et trois roues électriques en Inde comme une solution locale solide, une voie qui s’est développée spontanément à partir de zéro, avec peu de soutien initial du gouvernement.

REGARDER | Le gouvernement indien réduit les taxes sur les pousse-pousse électriques et offre des subventions aux acheteurs: Les pousse-pousse à batterie déclenchent la révolution des véhicules électriques dans les rues de l’Inde Les pousse-pousse à batterie sont à l’origine d’une révolution des véhicules électriques en Inde, attirant les conducteurs avec des prix bas et un entretien facile.

“Si vous regardez les chiffres pour des États comme Tripura et Assam, près de 100% des véhicules électriques vendus là-bas étaient en fait des e-rickshaws”, a déclaré Sidhu.

“Nous essayons toujours de comprendre exactement pourquoi.”

Pour Suman et ses collègues conducteurs de pousse-pousse électrique qui cherchent de l’espace au bord de la route à Delhi, l’impact environnemental du travail qu’ils ont choisi ne pourrait pas être plus éloigné de leur esprit.

En parlant des avantages de son véhicule, la jeune mère a mentionné sa confiance renforcée en conduisant seule, la possibilité de travailler selon des horaires flexibles, l’augmentation du potentiel de gain et la réduction des coûts, mais pas la faible empreinte carbone du pousse-pousse.

Un conducteur de pousse-pousse électrique est assis à l’arrière de son véhicule alors qu’il attend des passagers dans une station de taxi pousse-pousse improvisée à Delhi. L’industrie est en grande partie non réglementée, même avec plus de 1,75 million d’entre eux sur la route. (Salimah Shivji/CBC)

Elle a dit que ce sont ces avantages économiques qui attirent tous les conducteurs qu’elle connaît vers les véhicules électriques, et il y a des conséquences imprévues qui sont venues avec la croissance rapide des e-rickshaws à Delhi : plus de concurrence.

“Il y a beaucoup plus de pousse-pousse dans la rue, donc il ne reste plus beaucoup de travail”, a-t-elle déploré. Elle a dû trouver un autre emploi pour compléter les quelques heures qu’elle et son mari passent maintenant à conduire le pousse-pousse électrique de la famille.

“Avant, c’était mieux”, dit-elle. “Nous pourrions gagner plus d’argent.”