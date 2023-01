Comment la résurgence de Man United de Rashford a commencé à Beaverton, OR

Un jour après avoir marqué le vainqueur contre Manchester City le week-end dernier, l’attaquant de Manchester United Marcus Rashford a posté une photo sur Instagram de lui s’entraînant seul au siège de Nike à Beaverton, Oregon, à côté de la légende “Summer 22”.

Rashford, 25 ans, ne se soucie pas beaucoup du bruit autour de lui, mais il a été difficile d’échapper aux critiques qu’il s’est attirées la saison dernière. Il n’a marqué que cinq fois en 32 matchs toutes compétitions confondues – son plus bas total depuis ses débuts seniors à l’adolescence il y a près de sept ans – alors que United s’effondrait dans sa pire campagne depuis plus de 30 ans.

Avance rapide de quelques mois et Rashford – et United – sont en hausse. L’équipe d’Erik ten Hag a perdu l’un de ses 20 derniers matchs et Rashford en a marqué huit lors de ses huit derniers matchs. Le match nul 1-1 avec Crystal Palace mercredi était le premier match sans but de Rashford depuis la Coupe du monde 2022, mais c’est sa passe confiante, presque nonchalante, qui a déclenché le mouvement qui s’est terminé avec Bruno Fernandes donnant l’avantage à United.

Malgré l’éventuelle erreur à Selhurst Park, les supporters de United se rendront dimanche à Arsenal, leader de la Premier League, sachant que la victoire les propulsera fermement dans la course au titre. C’est contre Arsenal en février 2016 que Rashford a marqué deux fois lors de ses débuts en Premier League – quatre jours seulement après avoir marqué deux fois lors de ses débuts seniors contre le FC Midtjylland en Ligue Europa – mais sa carrière n’a pas toujours suivi la même trajectoire ascendante.

Sans but entre janvier et la fin de la saison dernière, puis abandonné par l’Angleterre pour leurs matchs de la Ligue des Nations en juin, Rashford a profité de son temps libre cet été pour suivre un programme d’entraînement sur mesure aux États-Unis. Ten Hag, avec son sens tactique et sa prise de décision audacieuse, est considéré comme le catalyseur de la reprise de fortune de United. Mais pour Rashford, son revirement a commencé à Beaverton.

Il s’est concentré sur sa forme physique, mais principalement sur le travail avec le ballon, et des sources ont déclaré à ESPN que cela avait un impact si important que les entraîneurs ont remarqué une différence dans les 10 minutes suivant sa première séance d’entraînement à Carrington.

À son arrivée à Old Trafford, Ten Hag a trouvé Rashford en forme, reposé mentalement et désireux d’apprendre. Le Néerlandais a tenu un certain nombre de réunions aux côtés de l’assistant Mitchell van der Gaag avant le début de la saison dans le but de renforcer la confiance de Rashford, tandis que sur le terrain, les entraîneurs Benni McCarthy et Darren Fletcher ont organisé des séances individuelles centrées sur le tir et différents types de finition.

Des sources ont déclaré à ESPN que Rashford avait bénéficié de la structure imposée par Ten Hag et son équipe. Il y a eu un travail tactique et d’analyse accru – la première demande de Ten Hag après sa nomination était une refonte de 200 000 £ de la salle de réunion principale de Carrington – et une plus grande cohérence dans la sélection.

Marcus Rashford a travaillé sur et en dehors du terrain car il est devenu la clé de Man United. Ash Donelon/Manchester United via Getty Images

L’une des plaintes de Rashford sous les anciens managers était qu’ils avaient profité de sa polyvalence pour combler les lacunes sur la ligne d’attaque, mais sous Ten Hag, Rashford a, le plus souvent, été autorisé à jouer dans sa position préférée à gauche de l’avant. Trois.

Des sources à Carrington disent qu’il reste sur le terrain d’entraînement plus longtemps qu’il ne l’a fait la saison dernière pour entreprendre des travaux de gym supplémentaires et un entraînement supplémentaire. Il a travaillé spécifiquement sur sa tête et les entraîneurs ont remarqué un changement dans sa force et sa forme corporelle. En dehors du terrain, ceux qui entourent Rashford pensent qu’il est plus mature et plus stable qu’à tout autre moment de sa carrière.

Ten Hag a été impressionné cet été que plutôt que d’essayer de se cacher derrière les performances globales de l’équipe, Rashford a pris la responsabilité de sa propre baisse de forme. Lorsque Sky Sports a voulu poser des questions sur son omission en Angleterre dans les mois précédant la Coupe du monde, il a dit au personnel des communications du club de ne pas bloquer les questions. C’est cette honnêteté et cette intégrité qui ont bien plu à Ten Hag, alors qu’il a également été noté que l’attaquant a réagi positivement à la décision de Ten Hag de le laisser tomber pour le match contre les Wolves après Noël en guise de punition pour son retard à une réunion d’équipe.

Loin du football, Rashford s’est fiancé à sa petite amie Lucy en mai et cette saison a pris du recul par rapport aux relations publiques et au travail commercial. Dans le vestiaire, il est considéré comme faisant partie du groupe de direction et s’est efforcé d’accueillir de nouvelles recrues, en particulier Tyrell Malacia. Des sources ont déclaré à ESPN qu’il était l’un des premiers à accueillir les jeunes appelés à l’entraînement de l’équipe première de l’académie et lorsqu’une séance de questions-réponses avec les moins de 9 ans du club a atteint la fin du créneau horaire de 20 minutes alloué, il a dit au personnel qu’il voulait rester plus longtemps. Il a fini par répondre aux questions, signer des autographes et prendre des photos pendant près d’une heure.

Avec la bénédiction de Ten Hag, United s’est donné pour priorité de prolonger le contrat de Rashford au-delà des 18 mois restants à son contrat. Rashford n’a pas hésité à garder ses options ouvertes, et il y a eu un flirt avec le Paris Saint-Germain cet été, mais maintenant plus que jamais, il y a le sentiment que United peut correspondre à son ambition.

United espère que Rashford s’est engagé d’ici l’été au plus tard, mais jusqu’à ce qu’il mette la plume sur papier, les meilleurs clubs européens continueront de tourner. Pendant un certain temps, il y avait une théorie selon laquelle Rashford avait besoin d’un changement de décor pour réaliser son potentiel, ce qui a suscité des spéculations sur les déménagements à Paris, Madrid et au-delà. Au lieu de cela, il a choisi Beaverton et United voit maintenant les récompenses.