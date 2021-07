Comment la respiration artificielle peut vous aider à vous calmer en quelques minutes

La vie a son lot de hauts et de bas, avec des périodes de stress, des émotions négatives et des journées fatigantes. Mais il existe des exercices simples qui peuvent vous aider à rétablir votre calme intérieur, notamment la respiration en boîte ou la respiration carrée, comme on l’appelle parfois. En quelques minutes, cette technique de respiration peut réduire le stress et l’anxiété, favoriser le sommeil et améliorer la concentration. Une situation stressante ? Un besoin urgent de recharger vos batteries ? Alors pourquoi ne pas essayer la respiration en boîte ? Contrairement à certains autres exercices, la respiration en boîte peut être pratiquée dans n’importe quelle position, que vous soyez assis, couché ou debout. Cela ne nécessite pas non plus une grande libération d’air ou une longue respiration qui peut être bruyante pour votre entourage.

En bref, c’est une solution pratique pour lutter contre la panique et l’anxiété croissantes au travail ou dans les transports en commun, ou à tout autre moment où vous avez besoin de vous calmer ou de vous détendre. Pratiqué avant de s’endormir, il peut même vous aider à vous endormir plus facilement.

Cette technique de respiration est issue du pranayama, l’un des huit piliers du yoga. En sanskrit, cela s’appelle samavritti, ce qui signifie un flux égal ou des fluctuations. En d’autres termes, c’est une façon de respirer dans laquelle le temps qu’il faut pour inspirer est le même que le temps qu’il faut pour expirer.

Que vous soyez assis, debout ou couché, le plus important est de maintenir l’alignement de la colonne vertébrale, du cou et de la tête. Visez un dos droit et une bonne posture. Quelle que soit votre position, restez détendu, mais soyez ferme avec vous-même. L’objectif n’est pas de vous endormir, même si la respiration en boîte peut vous rendre somnolent.

Une fois que vous êtes à l’aise, assurez-vous d’utiliser vos muscles abdominaux pour vous aider à inspirer et à expirer. Cette étape est importante. La respiration dite du ventre ou respiration diaphragmatique vous permettra de gérer le stress, de mieux vous concentrer et de mieux dormir. Ensuite, commencez un cycle : inspirez par le nez, retenez votre souffle, expirez, puis retenez votre souffle, à des moments égaux.

En effet, chaque étape doit avoir la même durée. Il est recommandé aux débutants de commencer par quatre phases de quatre secondes. Vous pouvez ensuite ajuster votre timing en fonction de votre métabolisme.

