Comment la Réserve fédérale affecte les taux hypothécaires

Bien que la Réserve fédérale ne fixe pas directement les taux hypothécaires, elle joue un rôle influent. Les taux hypothécaires sont déterminés par des facteurs économiques tels que l’inflation, la force du marché du travail, la trajectoire de l’économie et la politique monétaire de la Fed, qui est établie par le Federal Open Market Committee.

La Réserve fédérale a été occupée en 2022 à essayer de contrôler l’inflation, mais la bataille a été difficile. Avec une inflation supérieure à 8 %, la Fed a relevé taux d’intérêt quatre fois jusqu’à présent. Les experts s’attendent à une nouvelle hausse des taux dans le sillage de la prochaine réunion du FOMC, prévue mercredi. Cela ferait des ondulations dans tous les coins de l’économie américaine – et en particulier sur le marché du logement.

Lisez la suite pour en savoir plus sur la relation entre la Fed, les taux hypothécaires et le marché immobilier.

Quel est le rôle de la Réserve fédérale ?

Créée en 1913, la Réserve fédérale se compose de 12 banques régionales de la Réserve fédérale et de 24 succursales et est dirigée par un conseil des gouverneurs, qui sont tous des membres votants du FOMC, l’organe directeur de la politique monétaire de la Fed.

Le FOMC est chargé de définir la politique monétaire globale, dans le but de stabiliser l’économie et sa croissance. Il le fait, en partie, en fixer le taux des fonds fédéraux — le taux d’intérêt de référence auquel les banques empruntent et prêtent leur argent. Lorsque la Réserve fédérale augmente ce taux, les banques répercutent généralement la hausse des taux sur les consommateurs, ce qui fait grimper le coût global des emprunts aux États-Unis. Cela a un impact sur les acheteurs potentiels.

“La Réserve fédérale reste agressive dans l’augmentation des taux d’intérêt pour lutter contre l’inflation et laisse maintenant, peut-être plus important encore, ses avoirs en obligations d’État et hypothécaires s’effondrer deux fois plus vite qu’au cours des trois derniers mois”, a déclaré Greg McBride, chef responsable financier de Bankrate, le site sœur de CNET. “Ces deux facteurs suggèrent de nouvelles hausses des taux hypothécaires, du moins jusqu’à ce que l’inflation ralentisse sensiblement”, ajoute-t-il.

Facteurs qui influencent les taux hypothécaires

Macro-facteurs

Les taux hypothécaires sont à leur plus haut niveau depuis 2008, dépassé 6%grâce aux politiques de la Fed, l’état général de l’économie, inflation persistante et la vigueur du marché du travail. Si la Fed augmente les taux d’intérêt, cela ne signifie pas que les taux hypothécaires augmenteront au même rythme, car le marché hypothécaire a peut-être déjà pris en compte l’augmentation prévue. “Les taux hypothécaires ne bougeront pas en réponse à cette hausse des taux, mais répondront aux attentes changeantes en matière d’inflation, de taux d’intérêt et de santé de l’économie”, a déclaré McBride.

Pourtant, les taux hypothécaires ont plus que doublé pour atteindre environ 6 % depuis le début de l’année. Une hypothèque fixe de 500 000 $ sur 30 ans à un taux d’intérêt de 6,5 % se traduit par un paiement mensuel d’environ 2 900 $; avec un taux d’intérêt de 3,5 %, le paiement mensuel est de 2 200 $.

Microfacteurs

Mais il existe d’autres facteurs qui influent sur les taux hypothécaires. Lorsque le volume des prêts ralentit, les prêteurs réduire les taux et assouplir leurs exigences de crédit. Les emprunteurs avec un cote de crédit inférieure à la moyenne peuvent en fait avoir de meilleures chances de se qualifier pour un prêt hypothécaire dans un environnement de taux plus élevés.

Lorsqu’il s’agit de déterminer comment une banque décide d’accorder un prêt, les facteurs macroéconomiques ne représentent qu’une partie de l’équation. Il existe une poignée de facteurs beaucoup plus spécifiques qui déterminent votre taux d’intérêt hypothécaire particulier. Ceux-ci inclus:

Comment les décisions de la Fed influencent les taux hypothécaires

Bien que la Fed ne fixe pas directement les taux hypothécaires, ses décisions concernant le taux des fonds fédéraux ont finalement un impact sur les taux hypothécaires et sur le marché du logement en général. “Généralement, lorsque la Fed augmente le taux des fonds fédéraux, cela entraîne également une hausse des autres taux de l’économie, tels que les taux hypothécaires”, explique Taylor Marr, économiste en chef adjoint chez Redfin, une société de courtage immobilier.

Lorsque la Fed rend les emprunts plus chers, moins de gens empruntent. Cela réduit la demande de biens et de services, y compris les maisons. Et c’est pourquoi il y a une doublure argentée potentielle dans une hausse des taux pour certains acheteurs potentiels.

Éléments à prendre en compte si vous magasinez pour un prêt hypothécaire

Mais la hausse des taux hypothécaires aura un impact sur de nombreux emprunteurs. “L’augmentation des taux hypothécaires depuis le début de l’année équivaut à une augmentation de 28 % des prix des maisons – et cela s’ajoute à l’appréciation déjà vertigineuse des deux dernières années”, a déclaré McBride.

Bien qu’il soit tentant d’attendre des taux hypothécaires plus élevés en parlant d’un récession potentielle à l’horizonc’est risqué essayer de chronométrer le marché et attendre que les taux hypothécaires ou les prix des maisons baissent. Même si les prix des maisons se déprécient et que les taux hypothécaires augmentent, comme prévu, vous pourriez toujours vous retrouver avec un paiement hypothécaire mensuel plus élevé malgré une bonne affaire sur votre maison.

“Des taux plus élevés signifient simplement que les maisons deviendront plus inabordables pour les acheteurs”, déclare Marr.

Indépendamment de ce qui se passe avec l’économie, la chose la plus importante à considérer lorsque vous magasinez pour un prêt hypothécaire est de vous assurer que vous pouvez confortablement payer vos paiements mensuels. Garder une vie financière saine au quotidien est ce qui compte le plus lorsque vous prenez une décision financière importante comme acheter sa première maison. Assurez-vous de toujours magasiner et de comparer les prêteurs hypothécaires pour vous assurer d’obtenir les meilleurs taux et conditions qui s’offrent à vous.

L’impact de la hausse des taux d’intérêt sur la valeur nette de votre propriété

Si vous possédez déjà une maison, fluctuation des taux hypothécaires n’aura pas autant d’impact sur vous que les emprunteurs demander une nouvelle hypothèque. Mais ils peuvent avoir un impact la valeur nette de votre maison. Quoi de plus important pour les propriétaires qui achètent valeur nette de la propriété et marges de crédit sur valeur nette de la propriétéou HELOCs, est le taux préférentiel — un autre taux de base utilisé par les banques pour les prêts.

Avec des taux hypothécaires à plus de 6 %, un refinancement en espèces n’aura pas de sens financier pour la plupart des propriétaires qui ont déjà bloqué des taux hypothécaires plus bas pendant la pandémie. Dans un contexte de hausse des taux d’intérêt, les prêts sur valeur domiciliaire et HELOC peut être une bonne option de financement. Tu peux emprunter sur la valeur nette de votre maison à un taux d’intérêt relativement faible et avec un prêt sur valeur domiciliairevous pouvez verrouiller un taux d’intérêt fixe pour ne pas avoir à vous soucier de la prochaine hausse des taux de la Fed.

En tant que propriétaire, gardez à l’esprit que même si les taux hypothécaires n’ont pas d’impact direct sur vous, si vous essayez de vendre votre maison, des taux plus élevés pourraient limiter le nombre d’acheteurs potentiels sur votre marché local, prévient McBride.

La ligne du bas

Lorsque la Réserve fédérale relève le taux d’intérêt de référence, elle fait grimper les taux des crédits immobiliers. Les taux hypothécaires ont plus que doublé depuis le début de cette année et ont dépassé la barre des 6 %. Des taux hypothécaires plus élevés rendent l’achat d’une maison plus cher. Donc, si vous magasinez pour un prêt hypothécaire, assurez-vous de comparer les taux et les conditions qui vous sont offerts par les banques et les prêteurs. Plus vous interrogez de prêteurs, meilleures sont vos chances d’obtenir un taux hypothécaire plus bas, surtout dans le contexte actuel de hausse des taux d’intérêt.