Comment la Réserve fédérale affecte les taux hypothécaires

La Réserve fédérale en a fini avec la hausse des taux d’intérêt – pour l’instant. Voici ce que cela signifie pour les taux hypothécaires.

Depuis mars 2022, la Fed a augmenté son taux directeur des fonds fédéraux de près de zéro à une fourchette de 5,00 % à 5,25 %. Tout cela au nom de la maîtrise de l’inflation. En réponse, l’inflation – qui était à 4,0 % en mai – a diminué lentement mais régulièrement depuis son pic de l’été dernier.

Bien que la Fed ne fixe pas directement les taux hypothécaires, elle joue néanmoins un rôle influent. Les taux hypothécaires réagissent à plusieurs facteurs économiques, notamment l’inflation, la vigueur du marché du travail et la politique monétaire de la Fed, qui est établie par le Federal Open Market Committee.

Alors que l’inflation est toujours bien au-dessus de l’objectif de 2 % de la Fed, la banque centrale a décidé de freiner la hausse des taux. Au lieu de cela, la Fed maintiendra les taux là où ils sont et observera la réaction de l’inflation et de l’économie.

Cela ne signifie pas que la Fed réduira ses taux de sitôt, mais une partie de la pression à la hausse actuelle sur les taux hypothécaires pourrait s’atténuer.

« En fin de compte, une plus grande certitude quant aux actions de la Fed aidera à atténuer une partie de la volatilité que nous avons constatée avec les taux hypothécaires », déclare Odeta Kushiéconomiste en chef adjoint chez First American Financial Corporation.

Quel est le rôle de la Réserve fédérale ?

La Réserve fédérale est la banque centrale du pays. Composée de 12 banques régionales et de 24 succursales, la Fed est dirigée par un conseil des gouverneurs qui sont membres votants du FOMC.

Le FOMC est chargé de définir la politique monétaire globale, dans le but de stabiliser l’économie et sa croissance. Il le fait, en partie, en fixant le taux des fonds fédéraux, le taux d’intérêt de référence auquel les banques empruntent et prêtent leur argent.

Dans un environnement inflationniste, comme celui dans lequel nous nous trouvons aujourd’hui, la Fed utilise les hausses de taux pour rendre l’emprunt d’argent plus coûteux pour les banques et les particuliers. Les banques répercutent généralement les hausses de taux sur les particuliers sous la forme de taux d’intérêt plus élevés pour les prêts à plus long terme, y compris les prêts hypothécaires. Cela a un impact sur les acheteurs potentiels.

« Par rapport à il y a un an, les acheteurs de maison font face à un coût de propriété beaucoup plus élevé, en raison de la combinaison de taux hypothécaires plus élevés, de prix des maisons constamment élevés et d’un inventaire limité », a déclaré Nathan Anderson, directeur des prêts à la consommation et de la gestion des produits chez BMO Harris Bank. « Ces facteurs combinés nuisent à l’abordabilité des maisons. »

Facteurs qui influencent les taux hypothécaires

Les taux hypothécaires peuvent varier d’une heure à l’autre et d’une personne à l’autre. Ce que fait la Fed est important, mais de nombreux autres facteurs jouent un rôle dans la détermination des taux hypothécaires qui vous sont offerts.

La décision de la Fed de suspendre les hausses de taux en juin n’aura pas d’impact direct sur les taux hypothécaires. Au lieu de cela, les taux hypothécaires réagiront à l’évolution des attentes en matière d’inflation, de taux d’intérêt et de perspectives économiques plus larges.

Macro-facteurs

En plus des politiques de la Fed, l’inflation persistante et la vigueur du marché du travail indiquent que les taux hypothécaires sont proches de leurs plus hauts niveaux depuis deux décennies. Bien que les taux aient un peu baissé, ils sont toujours bien au-dessus des creux d’avant la pandémie.

Bien que la Fed ait décidé de suspendre les hausses de taux en juin, cela ne signifie pas que les taux hypothécaires feront de même. Les experts disent que d’autres facteurs comme l’inflation et les perspectives économiques plus larges continueront d’influencer les taux hypothécaires.

« Les taux arrivent à un point d’être stable. Il s’agit donc davantage de savoir combien de temps il faudra pour que les taux commencent à baisser et quand l’inflation reviendra à un niveau où votre dollar commencera à acheter un peu plus chaque mois », déclare Kevin Williams, fondateur de Full Life Financial Planning. .

Microfacteurs

Mais il existe d’autres facteurs qui influent sur les taux hypothécaires. Lorsque le volume des prêts ralentit, les prêteurs réduisent les taux et assouplissent leurs exigences de crédit. Les emprunteurs avec une cote de crédit inférieure à la moyenne peuvent en fait avoir une meilleure chance de se qualifier pour un prêt hypothécaire dans un environnement de taux plus élevés.

Lorsqu’il s’agit de déterminer comment une banque décide d’accorder un prêt, les facteurs macroéconomiques ne représentent qu’une partie de l’équation. Il existe une poignée de facteurs beaucoup plus spécifiques qui déterminent votre taux d’intérêt hypothécaire particulier. Ceux-ci inclus:

Comment les décisions de la Fed influencent les taux hypothécaires

La Fed ne fixe peut-être pas directement les taux hypothécaires, mais ses décisions concernant le taux des fonds fédéraux affectent éventuellement les taux hypothécaires et le marché du logement en général.

Lorsque la Fed rend les emprunts plus chers, moins de gens empruntent – c’est ce que veut la Fed. Cela réduit la demande de biens et de services, y compris les maisons. Et c’est pourquoi il y a un côté positif potentiel dans les taux élevés d’aujourd’hui pour certains acheteurs potentiels.

Selon l’endroit où vous vous trouvez, les prix des maisons ont baissé lentement, mais régulièrement, en réponse aux taux hypothécaires élevés qui ont refroidi la demande d’achat de maisons. En avril, le prix médian de vente d’une maison aux États-Unis a chuté de 4,1 % par rapport à l’année dernière, à 407 415 $, selon le courtage immobilier. Redfin.

La chute des prix des maisons aide un peu, mais les taux hypothécaires restent la clé de l’abordabilité.

« Les acheteurs devraient considérer toute hypothèque qu’ils contractent aujourd’hui comme une hypothèque provisoire qu’ils refinanceront », déclare Mélissa Cohn, vice-président régional chez William Raveis Mortgage. « Personne ne peut garantir la baisse des taux, mais ils seront plus bas. »

À l’avenir, l’évolution des prêts hypothécaires dépendra largement de la trajectoire de l’inflation. Si les mesures de hausse des taux de la Fed s’avèrent efficaces pour ramener l’inflation à l’objectif de 2 %, les taux hypothécaires pourraient connaître une baisse vers la fin de 2023. Le taux moyen d’un prêt hypothécaire fixe de 30 ans pourrait tomber à près de 6,0 % d’ici la fin de 2023. la fin de l’année, selon les dernières prévisions de logement de Fannie Mae.

La hausse des taux hypothécaires a eu un impact considérable sur de nombreux emprunteurs. « Les augmentations des taux hypothécaires depuis le début de 2022 ont été équivalentes à une augmentation de plus de 32 % des prix des maisons – et cela s’ajoute à l’appréciation déjà vertigineuse observée au cours des deux dernières années », déclare Greg McBrideanalyste financier en chef chez Bankrate, le site sœur de CNET.

Bien qu’il soit tentant d’attendre des taux hypothécaires plus élevés en annonçant une récession potentielle à l’horizon, il est risqué d’essayer de chronométrer le marché et d’attendre que les taux hypothécaires ou les prix des maisons baissent. Même si les prix des maisons se déprécient, des taux hypothécaires élevés pourraient encore vous laisser avec un paiement hypothécaire mensuel plus élevé malgré une bonne affaire sur votre maison.

« Les gens ont intérêt à acheter dans un environnement de taux élevés lorsqu’il y a moins de concurrence, car lorsque les taux redescendent en dessous de 5 %, il y aura beaucoup plus de concurrence pour tout inventaire existant », a déclaré Cohn.

Indépendamment de ce qui se passe avec l’économie, la chose la plus importante à considérer lorsque vous magasinez pour un prêt hypothécaire est de vous assurer que vous pouvez confortablement payer vos paiements mensuels.

« D’un point de vue financier, la décision d’acheter une maison se résume à un calcul du paiement au chèque de paie, qui est influencé par le revenu, les taux hypothécaires et les prix des maisons », explique Kushi.

Garder une vie financière saine au quotidien est ce qui compte le plus lorsque vous prenez une décision financière importante, comme l’achat de votre première maison. Assurez-vous de toujours magasiner et de comparer les prêteurs hypothécaires pour vous assurer d’obtenir les meilleurs taux et conditions qui s’offrent à vous.

Comment la hausse des taux d’intérêt affecte la valeur nette de votre maison

Si vous possédez déjà une maison, les fluctuations des taux hypothécaires ne vous affecteront pas autant que les emprunteurs qui demandent un nouveau prêt hypothécaire. Mais ils peuvent affecter la valeur nette de votre maison. Malgré une légère baisse des prix des maisons, les propriétaires conservent des niveaux élevés de valeur nette exploitable dans leurs maisons.

« Généralement, à mesure que les taux augmentent, vous commencez à voir les évaluations de l’immobilier baisser parce que l’économie commence à ralentir assez rapidement », explique Scott Lindner, directeur national des ventes pour les prêts hypothécaires à la Banque TD. « Ce que nous voyons ici, c’est une fermeté continue de la valeur de l’immobilier, donc ça n’augmente pas, mais ça ne baisse pas de manière significative. C’est principalement parce qu’il y a un manque d’inventaire », ajoute Lindner.

En tant que propriétaire, gardez à l’esprit que même si les taux hypothécaires ne vous affectent pas directement, si vous essayez de vendre votre maison, des taux plus élevés pourraient limiter le nombre d’acheteurs potentiels sur votre marché local.

Ce qui est plus important pour les propriétaires qui recherchent des prêts sur valeur domiciliaire et des marges de crédit sur valeur domiciliaire, ou HELOC, est le taux préférentiel – un autre taux de base utilisé par les banques pour les prêts. Avec des taux hypothécaires supérieurs à 6 %, un refinancement en espèces n’aura probablement pas de sens sur le plan financier pour la plupart des propriétaires qui ont déjà bloqué des taux hypothécaires plus bas pendant la pandémie.

Dans un environnement de taux d’intérêt en hausse, les prêts sur valeur domiciliaire et les HELOC peuvent être une bonne option de financement. Vous pouvez emprunter sur la valeur nette de votre maison à un taux d’intérêt relativement bas, et avec un prêt sur valeur nette de votre maison, vous pouvez bloquer un taux d’intérêt fixe, ce qui signifie que vos paiements mensuels resteront les mêmes même si les taux augmentent.

Cependant, les prêts sur valeur domiciliaire et les HELOC comportent un risque. Étant donné que ces prêts sont des prêts garantis, vous courez le risque de perdre votre maison si vous ne respectez pas vos paiements mensuels pour une raison quelconque.

La ligne du bas Lorsque la Réserve fédérale ajuste le taux d’intérêt de référence, cela affecte indirectement les taux hypothécaires. Lors de sa réunion de juin, la Fed a choisi de maintenir les taux à leur niveau après les avoir augmentés de manière agressive au cours de la dernière année. Cela pourrait atténuer une partie de la volatilité du marché hypothécaire, mais ne vous attendez pas à ce que les taux hypothécaires chutent de façon spectaculaire de si tôt. Si vous magasinez pour un prêt hypothécaire, assurez-vous de comparer les taux et les conditions offerts par les banques et les prêteurs. Plus vous interrogez de prêteurs, meilleures sont vos chances d’obtenir un taux hypothécaire plus bas, en particulier dans un environnement de taux d’intérêt élevés.

Publié pour la première fois le 20 septembre 2022 à 12h48 PT.