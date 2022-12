Comment la Réserve fédérale a parfaitement maîtrisé l’inflation dans les années 90

L’inflation commence enfin à ralentir, renforçant l’espoir que la Réserve fédérale puisse réussir un « atterrissage en douceur » – augmentant les taux d’intérêt et affaiblissant l’économie tout en évitant une récession douloureuse.

La Fed a relevé ses taux d’un demi-point de pourcentage mercredi, un léger recul après les avoir relevés de trois quarts de point de pourcentage lors de ses quatre réunions précédentes.

Bien que les prix à la consommation soient encore beaucoup plus élevés qu’ils ne l’étaient il y a un an, ils ont commencé à se détendre. En novembre, les prix ont augmenté de 7,1% par rapport à l’année précédente et de 0,1% par rapport au mois précédent, selon un rapport sur l’indice des prix à la consommation publié mardi. C’est plus lent qu’au cours des derniers mois, lorsque les prix ont augmenté de 7,7 % en octobre et de 8,2 % en septembre.

Un atterrissage en douceur est rare. La Fed en a réussi un pour la dernière fois en 1994, une occasion que certains économistes appellent un atterrissage en douceur «parfait». L’inflation était d’environ 3% et la Fed – qui était présidée par Alan Greenspan à l’époque – tentait de stabiliser les prix avant qu’ils ne s’envolent. Dans une série de sept hausses de taux commençant en février 1994 et se terminant en février 1995, les décideurs politiques ont grosso modo doublé les taux d’intérêt à 6 %.

Le résultat a été réussi. L’économie a évité une récession, l’inflation s’est stabilisée autour de 3 % avant de baisser et le chômage a continué de baisser pendant la majeure partie de la fin des années 1990. Bien que la croissance économique se soit affaiblie au premier semestre de 1995, elle a ensuite rebondi et une période de forte expansion a suivi. La Fed a ensuite abaissé les taux d’intérêt à 5,25 % en janvier 1996 avant de les relever à 5,5 % en mars 1997.

Comment la Fed a réussi

Les années 1990 ont commencé par une brève récession après que les prix du pétrole ont bondi à cause de l’invasion du Koweït par l’Irak, la Fed a tenté de réduire l’inflation et l’accumulation de la dette dans les années 1980. Mais en 1994, l’économie était en expansion et le marché du travail était plus fort. Les prévisionnistes économiques craignaient cependant que l’inflation n’augmente bientôt.

Il existe plusieurs différences clés entre aujourd’hui et 1994. Plus particulièrement, la Fed essayait de stabiliser l’inflation à l’époque plutôt que de la faire baisser de manière substantielle. L’inflation est beaucoup plus élevée aujourd’hui qu’elle ne l’était en 1994, et les décideurs sont désormais confrontés à un défi plus important.

Mais il y a quelques leçons à tirer du dernier – et ce que certains économistes pensent être le seul – atterrissage en douceur de la Fed. Alan Blinder, qui a été vice-président du Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale de juin 1994 à janvier 1996, a déclaré que la banque centrale avait réussi un atterrissage en douceur à l’époque avec “de la chance et des compétences”.

Blinder, maintenant professeur d’économie à l’Université de Princeton, a déclaré que les décideurs étaient inquiets à l’idée que l’inflation explose à l’époque parce que l’économie était forte. Alors Greenspan et d’autres membres du Federal Open Market Committee, qui fixe le taux des fonds fédéraux, ont décidé de commencer à augmenter les taux pour la première fois en cinq ans.

La Fed a eu de la chance qu’il n’y ait pas eu de «chocs graves d’approvisionnement» qui ont secoué l’économie à l’époque – une distinction à partir de maintenant, a déclaré Blinder, alors que la pandémie continue de perturber la production de biens dans le monde. La guerre en Ukraine a également entraîné une flambée des prix des denrées alimentaires et de l’énergie, qui ont tendance à être plus volatils et difficiles à gérer pour les responsables de la banque centrale.

Blinder a déclaré que la Fed avait également réussi parce que les responsables avaient annulé leurs hausses de taux “avant qu’il ne soit trop tard”. Il y a eu un débat considérable entre les membres du comité sur le moment où arrêter les hausses de taux et quel taux serait suffisamment élevé pour ralentir la demande et stabiliser l’inflation, a-t-il dit, ajoutant que c’était une “erreur classique” pour les banques centrales de se resserrer trop parce que les pleins effets ont disparu. t encore montré dans l’économie.

C’est un exercice d’équilibre difficile pour la Fed. Les responsables risquent de ralentir considérablement l’économie et de provoquer une flambée douloureuse du chômage s’ils augmentent les taux de manière trop agressive. Mais la Fed risque également d’en faire trop peu et de permettre à l’inflation de devenir un élément plus permanent de l’économie, ce qui, selon le président de la Fed, Jerome Powell, pourrait être plus difficile à résoudre à l’avenir.

Bien que les responsables de la Fed aient pu éviter une récession après avoir relevé les taux en 1994, Blinder a déclaré qu’il n’était pas clair à l’époque s’ils seraient en mesure de s’en sortir. Il y a toujours des risques que les modèles économiques et les prévisions aient pu être erronés ou qu’un choc extérieur ait pu entraîner une flambée de l’inflation.

L’une des principales différences était qu’à l’époque, les décideurs n’avaient pas un seul objectif. Maintenant, la banque centrale vise clairement une inflation annuelle de 2 % au fil du temps, mais cet objectif n’a été officiellement déclaré qu’en 2012. Blinder a déclaré que les membres individuels du FOMC à l’époque avaient des objectifs variables, allant d’une inflation allant de 0 à 3 %.

Dans le livre récemment publié de Blinder, Une histoire monétaire et budgétaire des États-Unis, 1961-2021, il a écrit que lui et Janet Yellen, alors gouverneur de la Fed et maintenant secrétaire au Trésor, étaient plus préoccupés par le fait que la Fed pourrait exagérer ses hausses de taux, bien qu’aucun d’eux n’ait officiellement exprimé sa dissidence. Blinder a déclaré que le comité était à l’époque un “groupe assez belliciste”, ce qui signifie que de nombreux membres étaient plus préoccupés par la limitation de l’inflation.

Les colombes, en revanche, préconisent généralement des taux d’intérêt plus bas pour stimuler l’économie et stimuler l’emploi. Blinder a déclaré que lui et Yellen étaient alors les deux colombes les plus vocales du comité, bien qu’il y ait eu quelques présidents de banque qui partageaient des opinions similaires mais étaient moins francs.

“Nous n’étions pas désireux de faire plus de dégâts à l’économie réelle que nous ne le pensions”, a déclaré Blinder.

Blinder a déclaré que Greenspan n’était pas très loquace sur ses objectifs d’inflation à l’époque, mais l’ancien président de la Fed ne voulait pas non plus en faire trop.

“La colombe secrète était Alan Greenspan”, a déclaré Blinder. « Il aimait jouer le rôle du super faucon et il voulait zéro inflation, mais ce n’était pas vraiment le cas. Il était plutôt satisfait d’une inflation de 3 % ».

Vincent Reinhart, qui était chef du secteur bancaire et de l’analyse du marché monétaire de la Fed en 1994, a déclaré que la situation était similaire en partie parce que la Fed était assez agressive avec ses hausses de taux à l’époque : à part cette année, la dernière fois que la Fed a relevé ses taux de trois quarts de point de pourcentage était en 1994.

Mais Reinhart, aujourd’hui économiste en chef et stratège macro chez Dreyfus et Mellon, a également déclaré que l’atterrissage en douceur de 1994 était différent à bien des égards. La Fed agissait de manière préventive à l’époque, alors que maintenant, les décideurs politiques “poursuivent l’inflation qui a augmenté”. Il a également dit qu’il s’attendait à ce que la Fed soit encore plus agressive avec ses hausses de taux pour faire baisser l’inflation.

“Powell et ses collègues réagissaient rétroactivement à une inflation de 9 %”, a déclaré Reinhart. “L’ampleur du problème est tellement différente.”

Réaliser un atterrissage en douceur maintenant est plus difficile, mais toujours possible

Un nombre croissant d’économistes prédisent que l’économie basculera dans une récession l’année prochaine. Alors que certains économistes pensent qu’une récession est plus probable qu’improbable, d’autres disent qu’il est encore possible pour la Fed d’effectuer un autre atterrissage en douceur cette fois-ci.

Reinhart a déclaré qu’il était peu probable que la Fed réussisse un autre atterrissage en douceur maintenant, et il y avait de nombreuses raisons de croire que les États-Unis entreraient en récession au cours des 12 prochains mois. Les banques centrales du monde entier augmentent leurs taux, ce qui a contribué à un ralentissement de la croissance mondiale. La pandémie et la guerre en Ukraine ont également rendu plus difficile pour la Fed de faire face à la hausse des prix et aux contraintes d’approvisionnement, a-t-il déclaré. Pourtant, Reinhart a déclaré qu’il s’attendait à ce qu’une récession soit relativement douce.

Blinder a déclaré qu’il pensait que la Fed pourrait réaliser un atterrissage “en douceur” – ou une légère récession l’année prochaine – pour plusieurs raisons. Il a déclaré que le comité actuel semble être plus accommodant et ne veut pas “écraser l’économie” avec ses hausses de taux. Il a également déclaré que de nombreux facteurs qui ont poussé l’inflation à la hausse semblent se dissiper à mesure que les chaînes d’approvisionnement s’éclaircissent et que les prix du pétrole baissent après leurs sommets.

Le taux de chômage, qui s’élève à 3,7%, est également proche d’un creux d’un demi-siècle et le marché du travail est toujours solide, ce qui signifie qu’il a plus de marge de manœuvre pour ralentir, a expliqué Blinder.

Il a également déclaré que la Fed avait de meilleurs antécédents en matière d’atterrissages en douceur que ce qui lui était attribué. Sur 11 cas où la Fed a combattu l’inflation au cours des 60 dernières années, elle a réussi un atterrissage en douceur ou s’est approchée dans six cas, a écrit Blinder dans un récent essai pour le Wall Street Journal. Dans les cinq autres, a-t-il dit, la Fed n’essayait pas de réaliser un atterrissage en douceur, car elle devait “martèler l’économie sur la tête” pour faire baisser l’inflation, ou parce que des événements externes se produisaient hors du contrôle de la Fed. Dans les années 1970 et au début des années 1980, par exemple, Paul Volcker, alors président de la Fed, avait l’intention de faire baisser l’inflation à deux chiffres et a provoqué deux récessions. Blinder a déclaré que Volcker savait que le coût serait élevé pour faire baisser l’inflation à l’époque.

Et en 1988, la Fed aurait probablement réussi un atterrissage en douceur s’il n’y avait pas eu le grand choc pétrolier qui a suivi l’invasion du Koweït par Saddam Hussein en août 1990, a-t-il déclaré. Il a également déclaré que la Fed avait réalisé un atterrissage “en douceur” après avoir commencé à augmenter les taux en 1965, par exemple. De septembre 1965 à novembre 1966, la Fed a relevé les taux d’intérêt d’environ 4 % à environ 5,75 %, ce qui a stabilisé l’inflation autour de 3 % pendant un certain temps. Mais il y a une controverse à ce sujet parce que l’inflation a augmenté plus tard et a atteint 6 % en 1970.

Pourtant, Blinder a noté que la Fed tente maintenant de faire baisser l’inflation déjà élevée, ce qui signifie que la banque centrale devrait “frapper un peu plus l’économie avec les taux d’intérêt”.

Bill English, ancien directeur de la division des affaires monétaires de la Fed et économiste à l’Université de Yale, a déclaré que faire baisser les prix cette fois est également un défi plus important car l’économie a été atypique. Les responsables de la Fed ont d’abord affirmé que la flambée des prix serait « transitoire », mais ils ont été surpris par l’entêtement de l’inflation.

English a déclaré que les effets décalés de la politique monétaire compliquent également la voie de la Fed vers un atterrissage en douceur, car ils ne sont généralement pas observés avant environ un an. Si les autorités ne font pas assez pour contenir l’inflation, les consommateurs et les entreprises pourraient commencer à s’attendre à une hausse de l’inflation à l’avenir, ce qui alimenterait davantage les prix, car les travailleurs demanderaient probablement des augmentations de salaire et exerceraient encore plus de pression sur l’inflation.

Les perspectives d’inflation se sont toutefois améliorées ces derniers mois, car les problèmes d’approvisionnement se sont atténués et certaines données suggèrent que l’inflation des loyers pourrait ralentir dans les mois à venir, a déclaré English. Cela signifie que la Fed pourrait potentiellement ralentir l’économie et augmenter le chômage sans provoquer de récession, a-t-il déclaré.

“Cela pourrait arriver, mais c’est difficile”, a déclaré English.

Joseph Gagnon, chercheur principal au Peterson Institute for International Economics et ancien responsable de la Fed, a déclaré qu’il y avait “des raisons d’être plus optimiste”. L’épargne des ménages est encore assez solide, bien que les ménages à faible revenu aient épuisé cet argent supplémentaire.

« Relativement parlant, les ménages se portent bien », a déclaré Gagnon. « Nous partons d’un taux de chômage très bas, donc une hausse modeste ne serait pas trop préjudiciable. Nous sommes en bonne position.