Comment la répression brutale de « Covid Zero » de Xi Jinping a laissé la Chine au bord du désastre et pourrait conduire à sa chute

Le dirigeant impitoyable de la CHINE, Xi Jinping, a peut-être laissé le pays au bord du désastre – semant potentiellement les graines de son propre renversement, ont déclaré des experts.

Xi est peut-être désormais “Empereur à vie” lorsqu’il a pris le pouvoir au sommet du Parti communiste – mais son rêve de faire de la Chine le pays le plus puissant du monde pourrait déjà se diriger vers l’échec.

Xi Jinping a obtenu un troisième mandat de président chinois Crédit : AP

Un policier chinois armé empêche un passager de quitter un aéroport Crédit : Twitter

Le Guangzhou FC aura le plus grand stade de football du monde s’il est un jour terminé Crédit : AFP

Certaines des millions de maisons invendues dans les villes fantômes de Chine Crédit : Alamy

Sa soif de pouvoir et une politique désastreuse de Covid Zero ont martelé l’économie autrefois puissante de la Chine, laissant son marché immobilier en effondrement face à une dette de 4,5 billions de livres sterling.

Des experts ont déclaré à The Sun Online que Xi ressemblait beaucoup à son homologue russe, Vladimir Poutine – qui a également condamné son pays au statut de paria grâce à sa guerre désastreuse en Ukraine.

Et cela survient alors que les craintes de Xi pourraient déclencher une guerre majeure et une attaque totale contre Taïwan alors qu’il tente de tenir ses promesses de “réunifier” l’île avec la Chine continentale.

Brisant le précédent de plusieurs décennies de mandats politiques limités, le président chinois Xi a obtenu cinq ans de mandat supplémentaires, assurant ainsi le pouvoir pour le reste de sa vie.

Mais il s’est entouré de laquais terrifiés à l’idée de parler de la voie désastreuse sur laquelle il mène le pays, gaspillant l’héritage qui lui a été légué, prétend-on.

Des images de forces de l’ordre vêtues de matières dangereuses portant des armes à feu battant des citoyens, des millions de maisons vides, des stades géants inachevés et de jeunes chômeurs désespérés témoignent de l’état du pays.

Tout cela signifie des problèmes pour Xi avec des prédictions selon lesquelles il a semé les graines de sa propre chute – juste au moment où il apparaît le plus puissant.

“Je pense que le pire ennemi de la longévité de Xi Jinping au pouvoir en Chine est Xi Jinping lui-même”, a déclaré Steve Tsang, directeur du SOAS China Institute à Londres, au Sun Online.

En commun avec Vladimir Poutine Xi souffre “du même problème de syndrome de l’homme fort” avec des conseillers qui pourraient les sauver du désastre “ne pouvant plus s’exprimer librement”.

Pour la première fois en 30 ans, le revenu national de la Chine devrait croître moins que tous ses voisins, alors qu’elle renonce à tenter de dépasser les États-Unis pour devenir la plus grande économie du monde.

Alors que le reste du monde revient à la normale, la Chine a placé 280 millions de personnes sous confinement Covid cette année, transformant le pays en une « immense prison » et endommageant l’économie.

Les tentatives bâclées de produire son propre vaccin et la réticence à ravaler sa fierté et à les importer, font des verrouillages draconiens le seul moyen de lutter contre Covid.

Le verrouillage a laissé des Chinois désespérés se battre pour mettre la main sur de la nourriture alors que des drones bourdonnaient pour s’assurer qu’ils respectaient les règles.

Mais Xi a déclaré qu’il n’y aurait aucune modification à cette politique désastreuse, insistant sur le fait que c’était la “guerre populaire pour arrêter la propagation du virus” qui avait “obtenu des résultats positifs significatifs”.

Covid Zero a poussé les citoyens chinois à leurs limites et il y a eu des manifestations dans des villes de toute la Chine, y compris à Shanghai.

Et lors d’une manifestation extraordinaire à Pékin quelques jours avant l’ouverture du Congrès du parti, un brave manifestant a dévoilé une banderole sur un pont autoroutier dénonçant Xi comme un “voleur” et un “dictateur”.

Une grande partie de la douleur de l’économie chinoise a été auto-infligée par le dirigeant chinois Susan Chirk

Keng Deng, un expert de l’économie et de la politique chinoises, dit qu’il “semble probable” que le “illettré économiquement” Xi Jinping hâte la fin du régime du Parti communiste.

“Il s’est avéré que Zero Covid est une excuse parfaite pour enfermer la population sans aucune procédure légale et donc faire de la Chine une immense prison à tout moment et n’importe où”, a-t-il déclaré.

“Covid Zero se poursuivra à 100% au cours des cinq prochaines années, de sorte que l’avenir de la Chine sera sombre.

“Entre-temps, il est devenu évident que la population générale résiste de plus en plus à la mauvaise gestion de Xi depuis 10 ans.”

Parallèlement à la politique Zero Covid de Xi, il y a eu sa répression du secteur technologique chinois autrefois en plein essor, largement considérée comme une tentative de maîtriser leur pouvoir, mais qui a conduit à des licenciements massifs.

Susan Shirk, directrice du 21st Century China Center, a déclaré que le rôle principal du Parti communiste chinois était désormais de maintenir “l’emprise de Xi Jinping sur le pouvoir”.

“Une grande partie de la douleur de l’économie chinoise a été auto-infligée par le dirigeant chinois”, a-t-elle déclaré.

Le résultat est qu’un jeune chinois sur cinq est désormais sans emploi.

VILLES FANTÔMES

Au premier plan se profile un crash au ralenti du marché du logement, qui représente jusqu’à un tiers de son revenu national.

Selon certaines estimations, il y a maintenant environ 65 millions de propriétés vides – presque assez pour en donner une à chaque personne au Royaume-Uni – créant de vastes villes fantômes qui hantent le paysage.

Le développeur Evergrande – qui a des dettes de 270 milliards de livres sterling – a été contraint d’arrêter la construction d’un stade de football de 100 000 places pour le Guangzhou FC, dont il est copropriétaire.

La construction de ce qui serait le plus grand stade de football du monde a récemment redémarré et l’achèvement est promis d’ici la fin de l’année, une promesse faite auparavant.

Les malheurs de la société sont devenus emblématiques du tsunami potentiel de la dette auquel la Chine est confrontée et qui a été estimé à 4,5 billions de livres sterling.

La frénésie de construction a également laissé des parcs d’attractions et des attractions touristiques à moitié construits abandonnés pendant des années – et une réplique grandeur nature du Titanic coûtant 110 millions de livres sterling est restée rouillée pendant six ans.

Les problèmes d’Evergrande ont ébranlé le gouvernement chinois et celui-ci est intervenu pour empêcher un effondrement – entre-temps.

Mais l’experte chinoise Anne Stevenson Yang a déclaré que le régime de Xi Jinping s’était montré peu enclin à aider les propriétaires.

Une réplique rouillée partiellement construite du Titanic Crédit : Splash

La police en hazmats intervient pour arrêter un contrevenant au verrouillage de Covid à Shanghai Crédit : Reuters

Il est plus intéressé par la protection des sociétés d’État et des propriétaires milliardaires d’entreprises qui soutiennent son règne, a-t-elle déclaré.

“Il y a ce qu’ils peuvent faire et il y a ce qu’ils feront”, a déclaré Stevenson Yang, co-fondateur de J Capital Research, au Guardian.

«Ce qu’ils peuvent faire, c’est transférer de l’argent aux ménages, par exemple en offrant des appartements, permettant aux gens de vivre dans des endroits où les hypothèques ne sont pas payées.

« Mais ce n’est bien sûr pas ce qui va se passer. Le système politique chinois n’est pas construit autour des individus.

Dans tout cela, on prévoit que la Chine pourrait perdre près d’un milliard de personnes, dont la moitié sont des retraités.

Tout cela signifie moins de travailleurs générant de la richesse pour payer plus de retraités avec des ressources détournées pour soutenir une population vieillissante qui ne travaille pas.

« Que la Chine vieillira avant de devenir riche et puissante », ont déclaré les chercheurs de l’Université nationale australienne Yun Jiang et Adam Ni.

En 2015, Xi Jinping a présenté son “rêve chinois” d’un pays puissant qui dépasserait les États-Unis en tant que première nation mondiale.

Mais en regardant les cibles enfouies dans les documents lors du récent 20e Congrès du Parti, quelque chose que cet objectif a été discrètement mis de côté.

“Pékin abandonne-t-il discrètement son ambition de devenir la première économie mondiale ?”, a tweeté Houze Song, du groupe de réflexion MacroPolo.

“Sur la base du rapport du 20e congrès du parti, la réponse semble être oui.”

Cela était dû en partie au fait que Pékin s’est rendu compte que sa population “se détériorait plus rapidement que prévu”.

Né en Chine, Ming Xia, un critique féroce de Xi, a déclaré que le dirigeant chinois avait gaspillé l’héritage qui lui avait été légué et que cela pourrait conduire à son éviction.

“Je peux prédire que Xi aura du mal à utiliser son pouvoir pour résoudre les problèmes de la Chine et améliorer l’économie chinoise”, a déclaré le professeur Ming, de la City University de New York.

“Son bilan a indiqué qu’il est incompétent.

“Alors que la richesse qu’il a héritée de ses prédécesseurs sous le miracle chinois ne cesse de diminuer, sa base de pouvoir pourrait se réduire rapidement.”