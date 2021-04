Au cours de la crise actuelle des coronavirus, la contribution des travailleurs de première ligne a été immense. Les efforts déployés actuellement par le personnel médical et la police ont sauvé de nombreuses vies. Lors d’un récent acte héroïque, un membre de la police a fait un don de sang dans un hôpital de cancérologie de Varanasi pour sauver la vie d’une femme. Les informations sur cet acte noble ont été partagées par la police de Varanasi sur leur compte Twitter. La police a informé que le personnel nommé Rajeev Singh avait été informé des besoins en sang par le biais d’un groupe WhatsApp.

Après avoir appris le besoin urgent de sang, Rajeev s’est précipité à l’hôpital et a fait un don de sang pour sauver la vie de Bina Devi. Le service de police a salué cet acte de Rajeev et a apprécié sa rapidité d’action. Les internautes ont également été impressionnés par le noble acte du policier et ont partagé leurs louanges et leurs bons vœux pour lui dans la section commentaires de l’article.

Voici un aperçu de certaines des réactions:

Ce genre de travail formidable est fait par nos forces de police, nous sommes privilégiés d’avoir ce type de dévouement de nos forces, vraiment nous sommes satisfaits grâce à votre travail dévoué envers nous…! #proudofvaranasipolice– Sudhir Tiwari (@Iamstiwarii) 27 avril 2021

Très grand monsieur Jai hind – Akshay Verma (@ AkshayV30742575) 27 avril 2021

सराहनीय एवं स्वागत योग्य कदम इनके इस कार्य के लिए बाबा विश्वनाथ से मेरी यह व्यक्तिगत कामना है इनकी और इनके परिवार की हर मानोकामना पूरी करे ऐसे पुलिस वाले 1% है पुलिस विभाग मे बाकी 99% तो बस भगवान ही बने बैठे हैwar Prabha Shankar Tikar (@ prabhashankart3) 27 avril 2021

La police de Varanasi a également utilisé son identifiant Twitter pour démystifier les fausses nouvelles qui se propagent en ligne. Le service de police appelle plus que souvent les personnes qui partagent des informations erronées sur Internet. Un membre du personnel lors d’un entretien avec une agence de presse ANI a déclaré que des cas sont enregistrés contre de tels éléments antisociaux et que des mesures adéquates seront prises à leur encontre, après une enquête approfondie.

Certains éléments sans scrupules se livrent à des rumeurs sur les réseaux sociaux et publient le même contenu dans le but de créer la panique et de ternir l’image de @UPGovt. Des instructions ont été données pour prendre des mesures strictes contre ces personnes qui créent des troubles à travers les médias sociaux. pic.twitter.com/qkHQGfuQAE– UP POLICE (@Uppolice) 24 avril 2021

Le commissaire de police de Varanasi, Satish Ganesh a également partagé un graphique, à travers lequel il a exhorté les gens à porter un double masque. Dans le graphique, on peut voir un homme portant un masque chirurgical.

Plus tôt dans la journée, la police de Mumbai s’était rendue sur Twitter pour exhorter les gens à rester à l’intérieur jusqu’à ce que la pandémie ne disparaisse pas. L’équipe avait utilisé des cartes de chanteurs et de groupes emblématiques pour transmettre le message important.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici