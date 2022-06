Comment la réponse de la police à Uvalde a échoué : pas de radio, vieilles tactiques

Un enfant a crié : « Je suis abattu », attirant l’attention du tireur. Il est revenu à l’endroit où l’enfant gisait et a de nouveau tiré sur l’étudiant, le tuant, a déclaré Khloie.

Le chef Arredondo est arrivé à 11 h 35, alors que les premiers officiers commençaient à se déplacer dans le couloir devant la porte de la salle de classe. Deux minutes plus tard, un lieutenant et un sergent du département de police d’Uvalde se sont approchés de la porte et ont été effleurés par des balles.

Peu de temps après, le chef Arredondo a passé un appel téléphonique depuis les lieux, atteignant une ligne fixe du service de police. Il a décrit la situation et a demandé une radio, un fusil et un contingent d’officiers lourdement armés, selon le responsable de l’application des lois familier avec la réponse initiale, qui l’a décrite sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à divulguer publiquement les détails.

La décision d’établir un périmètre à l’extérieur de la salle de classe, un peu plus de cinq minutes après le début de la fusillade, a fait passer la réponse de la police d’une réponse dans laquelle chaque officier essaierait d’affronter le tireur le plus rapidement possible à une autre dans laquelle les agents traitaient le tireur comme barricadé et ne tue plus. Au lieu de prendre d’assaut la salle de classe, il a été décidé de déployer un négociateur et de rassembler une force d’entrée tactique plus lourdement armée et protégée.

« Ils ont pris une mauvaise décision, définissant cela comme une situation de barricade d’otages », a déclaré Bill Francis, un ancien agent du FBI qui a été un haut responsable de l’équipe de sauvetage des otages du bureau pendant 17 ans. « Plus vous tardez à trouver et à éliminer cette menace, plus il doit continuer à tuer d’autres victimes. »

A l’intérieur, le tireur se déplaçait entre les deux salles de classe attenantes. Après avoir quitté sa chambre, Khloie a dit, elle a appelé doucement: «Est-ce que quelqu’un va bien? Quelqu’un est-il blessé ?

« Ouais », a répondu un camarade de classe.

« Tais-toi juste, pour qu’il ne revienne pas ici », se souvient Khloie d’avoir répondu. Un autre enfant a demandé de l’aide pour retirer le corps de Mme Garcia.