“Si tout est pareil, ce qui est peu probable, ils l’appliqueront au prêt le plus récent”, a déclaré Kantrowitz. “Si cela ne fait pas de différence, ils l’appliqueront aux prêts dont le solde est le plus bas.”

Les emprunteurs qui gagnent plus de 125 000 dollars par an, ou les couples mariés ou les chefs de famille gagnant plus de 250 000 dollars, sont exclus de l’allégement.

Vue d’ensemble, la grande majorité – environ 37 millions d’emprunteurs – seront éligibles à la remise en fonction de leur type de prêt (et ensuite tant qu’ils tombent également sous le plafond de revenu), car leur dette est sous ce qu’on appelle le William D. Ford Programme fédéral de prêts directs.

Cela comprend les prêts directs de Stafford et tous les prêts étudiants fédéraux directs subventionnés et non subventionnés. Dans le cadre du programme Direct, les prêts Parent Plus et Grad sont également éligibles à l’allégement. Les quelque 5 millions d’emprunteurs disposant d’un prêt fédéral pour l’éducation familiale (FFEL) détenu par le gouvernement peuvent être éligibles.

Le ministère de l’Éducation a récemment déclaré qu’il essayait de trouver un moyen d’offrir l’allégement aux 5 millions d’autres emprunteurs qui ont un prêt FFEL détenu à des fins commerciales, ce qui signifie que la dette est détenue par une société privée. Ceux qui ont ces prêts, en attendant, peuvent contacter leur agent de service ou Studentaid.gov pour se consolider dans le programme direct fédéral principal.

Vous pouvez savoir où sont détenus vos crédits FFEL sur Studentaid.gov. Connectez-vous avec votre identifiant FSA, puis accédez à l’onglet “Mon aide” et recherchez les détails de votre prêt.

Les prêts étudiants privés ne peuvent pas être annulés.