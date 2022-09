Comment la remise de prêt étudiant pourrait avoir un impact sur votre pointage de crédit

Maintenant que le président Joe Biden a annoncé qu’il prévoyait d’annuler jusqu’à 20 000 dollars pour des millions d’emprunteurs étudiants, de nombreuses personnes se retrouveront avec un bilan plus favorable et éventuellement une cote de crédit améliorée.

Le fait de devoir moins sur vos prêts étudiants améliorera votre « ratio dette-revenu », qui est la part de votre revenu mensuel utilisée pour payer vos dettes existantes.

Les prêteurs tiennent compte de ce ratio lorsqu’ils décident combien te laisser emprunter. Certains utilisent ce qu’on appelle la règle 28/36, qui précise que pas plus de 28 % de votre revenu brut mensuel sont consacrés aux frais de logement et pas plus de 36 % au total des dettes. (Quelques prêteurs hypothécaires ont des plafonds encore plus élevés.)

Le pardon qui réduit ou même élimine les versements mensuels de votre prêt étudiant pourrait réduire ce ratio, “vous aidant potentiellement à bénéficier d’une hypothèque, d’un prêt automobile ou d’une limite de carte de crédit plus importante”, a déclaré Rossman.