Comment la relativité générale d’Einstein a aidé les scientifiques à analyser une étoile morte

Jeudi, les astronomes annoncé qu’ils ont utilisé le télescope spatial Hubble de la NASA pour mesurer directement la masse du cadavre d’une étoile pour la première fois. Mais le plus important, c’est qu’ils l’ont fait en exploitant un effet cosmique hallucinant appelé microlentille gravitationnelle, prédit par la théorie de la relativité générale d’Albert Einstein il y a plus d’un siècle.

Cette réalisation de Hubble marque la toute première fois qu’un tel effet est utilisé pour mesurer une seule étoile isolée autre que notre propre soleil.

J’aborderai le sujet de la microlentille dans un instant, mais voici quelques statistiques rapides sur les mesures historiques de la naine blanche.

Tout d’abord, il s’appelle LAWD 37. Insérez “oh lawd il vient‘” Mème de chat. Désolé.

Deuxièmement, ce corps stellaire solitaire, qui est le noyau super chaud et survivant d’une étoile brûlée semblable au soleil, semble représenter 56% de la masse de notre soleil, selon les observations de Hubble. C’est un vrai soulagement parce que ce chiffre, selon l’équipe de recherche, est en accord avec les prédictions théoriques précédentes sur LAWD 37 et solidifie bon nombre de nos théories actuelles sur la structure et la composition des naines blanches. Et comprendre les naines blanches est crucial pour notre compréhension de l’univers.

“Les naines blanches nous donnent des indices sur l’évolution des étoiles – un jour, notre propre étoile finira par devenir une naine blanche”, a déclaré Peter McGill, chercheur postdoctoral à l’UC Santa Cruz et auteur principal d’une étude sur les mesures publiée dans Monthly Notices of the Royal. Société d’astronomie, dit dans un communiqué.

Parce que cette naine blanche en particulier est si proche de nous à environ 15 années-lumière, explique McGill, nous avons beaucoup de données à son sujet. “Mais la pièce manquante du puzzle a été une mesure de sa masse.” Heureusement, cependant, nous avons maintenant cette pièce aussi.

C’est là qu’intervient la théorie d’Einstein.

Qu’est-ce que la microlentille gravitationnelle ?

Depuis sa genèse au début des années 1900, les scientifiques sont restés absolument captivés par l’étonnante théorie de la relativité générale d’Albert Einstein – une idée qui repose sur l’étrange prémisse que notre étendue cosmique est physiquement tissée avec des fils tangibles d’espace et de temps.

Non seulement la relativité générale n’a pas encore été réfutée, malgré des décennies d’experts essayant de trouver une échappatoire, mais elle explique également certaines des choses les plus étranges qui se produisent dans notre univers. Des choses comme les collisions de trous noirs qui envoient ondes gravitationnelles se répercutant dans l’espaceet le temps s’écoule différemment sur l’orbite terrestre que sur son sol.

Mais l’un des effets de relativité générale préférés des astronomes est que la lumière dans l’univers lointain semble se plier, se tordre et se déformer lorsqu’elle voyage à travers la présence de bassins de gravité extrêmes générés par des objets compacts massifs tels que des amas de galaxies. C’est ce qu’on appelle la lentille gravitationnelle – et à plus petite échelle, la microlentille gravitationnelle.

La lentille gravitationnelle est un phénomène important pour l’astronomie car tout ce qui émet ces faisceaux de lumière déformés (une étoile, par exemple) peut apparaître agrandi à un observateur qui serait autrement incapable de le voir. D’un autre côté, vous pouvez déduire des informations sur tout ce qui provoque la déformation des faisceaux de lumière en travaillant à rebours.

Et c’est précisément ce dont McGill et ses collègues chercheurs ont profité.

NASA, ESA, Ann Feild



Pour commencer, les astronomes ont utilisé le satellite Gaia de l’Agence spatiale européenne – un appareil essayant actuellement de créer une carte merveilleusement détaillée de la galaxie de la Voie lactée – pour déterminer où Hubble devrait chercher à la recherche de LAWD 37 lors d’un événement de microlentille gravitationnelle probable.

Ensuite, ils ont observé la lumière d’une étoile d’arrière-plan passer derrière LAWD 37, sa lumière déformée par le point d’intérêt de Hubble.

L’équipe a finalement compris les paramètres vitaux de la façon dont la lumière de l’étoile d’arrière-plan changeait en présence de LAWD 37 et, grâce à l’art de la déduction, a appris quel type de masse d’étoile produirait de tels changements. Voilà.

NASA, ESA, Peter McGill, Kailash Sahu, Joseph DePasquale



“La précision de la mesure de masse de LAWD 37 nous permet de tester la relation masse-rayon pour les naines blanches”, a déclaré McGill. “Cela signifie tester les propriétés de la matière dans les conditions extrêmes à l’intérieur de cette étoile morte.”

En 1919, quelques années seulement après la publication par Einstein d’un article décrivant la théorie de la relativité générale, deux astronomes britanniques ont utilisé ce type d’effet de lentille pour observer de la même manière la masse du soleil lors d’une éclipse solaire. Ce fut un grand moment car il était considéré comme le tout premier projet expérimental preuve de relativitéselon la NASA – mais il n’était pas clair à l’époque si quelqu’un serait à nouveau capable de “lentille gravitationnelle”.

“Ces événements sont rares et les effets sont minimes”, a déclaré McGill. “Par exemple, la taille de notre effet mesuré est comme mesurer la longueur d’une voiture sur la lune vue de la Terre, et est 625 fois plus petite que l’effet mesuré lors de l’éclipse solaire de 1919.”

À l’avenir, l’équipe souhaite continuer à utiliser Gaia pour prédire quand d’éventuels événements de microlentilles gravitationnelles pourraient les aider à obtenir autant de mesures de masse étoilée que possible. En fait, le chercheur principal de Hubble et co-auteur de l’étude Kailash Sahu travaille déjà sur l’observation d’une autre naine blanche, nommée LAWD 66, avec le télescope spatial James Webb de la NASA.

Compte tenu de la puissance du JWST, j’ai pour ma part hâte de voir le prochain niveau de microlentille gravitationnelle se dérouler.